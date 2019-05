Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri roman Alex Faur a murit, la varsta de 40 de ani. In urma cu cateva zile, mai multe vedete lansasera un apel prin care ii rugau pe fani sa doneze sange pentru a-i salva viața milionarului, aflat in stare grava la spital.

- Alex Faur, un tanar milionar excentric, care facea parte din anturajul multor vedete autohtone, a murit joi dimineața, la spital. In varsta de 40 de ani, Alex Faur, a murit din cauza unei infecții. El a suferit o infecție cu Salmonella, dupa ce a mancat un preparat pe baza de somon. Pentru ca avea…

- Alex Faur, „baiatul de oraș” care a murit la numai 40 de ani intr-un mod fulgerator a lasat showbizul fara cuvinte. Acesta era un barbat puternic ce ducea o viața de lux și se ghida dupa un principiu extrem de puternic.

- Alex Faur, un tanar cunoscut in lumea mondena și un apropiat al vedetelor autohtone, a murit. Acesta era bolnav. Alex Faur a murit la varsta de 40 de ani. Anunțul a fost facut de una dintre prietenele lui, pe o rețea de socializare. "Odihnește-te in pace, prieten drag. Viața nu va mai fi niciodata…

- Doliu in lumea mondena din Romania. Alex Faur, unul dintre cei mai excentrici tineri milionari din Capitala, s a stins din viata, joi, 2 mai 2019, la ora 11:00, la un spital din Bucuresti, informeaza Antena3.roVestea trista vine la doar cateva zile dupa ce vedetele autohtone s au mobilizat ca sa il…

- Alex Faur are o viața ce poate fi ușor subiectul unui film. Acum baiatul de oraș are probleme de sanatate, iar Delia a facut un anunț disperat pe rețelele sociale, pentru ca oamenii sa doneze sange.

