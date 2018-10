Stiri pe aceeasi tema

- La 27 septembrie, cele peste 155 de tari membre ale Organizatiei Mondiale a Turismului (UNWTO), agentie specializata a Organizatiei Natiunilor Unite, sarbatoresc, in fiecare an, Ziua Mondiala a Turismului. Celebrarea

- Consiliul Judetean Brasov va investi 22 mil. euro in realizarea terminalului de pasageri al viitorului aeroport international Brasov-Ghimbav, care va avea o suprafata totala de 11.000 mp si va fi construit pe trei niveluri, anunta CJ Brasov.

- Intr-un studiu realizat de catre cercetatorii de la Universitatea din Geneva se arata ca zapada a inceput sa dispara din Elvetia, o tara care au atras generatii de schiori si de excursionisti.

- Romania a intrat in Primul Razboi Mondial in august 1916 dupa doi ani de neutralitate in care s-au decantat cele doua curente majore de opinie din societatea romaneasca. Majoritari erau cei care sustineau ca trebuie sa mergem alaturi de Antanta (Franta, Marea Britanie, Rusia) impotriva Puterilor Centrale…

- Vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt, a solicitat „autonomia“ pentru maghiarii din Transilvania prin apel la Rezolutia de Unire de la Alba Iulia. Intr-o prelegere susținuta la Academia Romana, președintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, analizeaza Rezoluția și demonteaza pretențiile de autonomie…

- S.C. Astimp Consulting S.R.L., in calitate de beneficiar, anunța finalizarea activitaților proiectului "Linie de fabricație a serverelor dedicate protecției impotriva atacurilor informatice". Contractul de finanțare a fost semnat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, in calitate…

- Mai mulți hoți romani au fost opriți cu focuri de arma in Italia, in noaptea de vineri spre sambata (13/14 iulie), tocmai cand se pregateau de o noua spargere. Infractorii, toți de origine romana, identificați de agenții de poliție din Pordenone, sunt responsabili pentru furturi in magazine din regiunile…

- Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, a declarat intr-un interviu acordat AGERPRES ca, desi este la finalul mandatului de la Bucuresti, "in multe feluri" nu paraseste Romania. Diplomatul vorbeste, in interviu, despre provocarile Brexit-ului pentru tara sa, dar si pentru comunitatea…