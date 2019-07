Când va circula metroul din Drumul Taberei. Ministrul Transporturilor a făcut anunțul Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat ca metroul din Drumul Taberei va fi deschis traficului in decembrie 2019. Acesta a facut anunțul in cadrul unei conferințe de presa. „Au fost lucrari suplimentare, in urma carora au existat dispute intre antreprenori, ceea ce a stagnat un pic lucrarile si totodata a fost o problema legata de sistemul de automatizare. Domnul Aldea (directorul general al Metrorex - n.r.) nu cred ca si-a mai asumat alt termen decat cel real, magistrala va fi deschisa, asa cum am spus la preluarea mandatului, in decembrie 2019. Am avut discutia si cu antreprenorul,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

- O cantitate mare de praf a fost degajata duminica, in jurul orei 11:00, in statia Eroilor, din cauza lucrarilor desfasurate pe Magistrala 5. Antreprenorul lucrarilor a fost avizat imediat, pentru a lua masurile care se impun in aceasta situație, informeaza Metrorex. "Metrorex anunta ca astazi, 23.06.2019,…

- O parte din Bulevardul Eroii Sanitari și Bulevardul Drumul Taberei se vor redeschide in urma terminarii lucrarilor la magistrala de metrou din acele zone. Redeschiderea este programata pentru sambata, 22 iunie, incepand cu orele 10. Vor fi redate cateva secțiuni din bulevardul Eroii Sanitari și bulevardul…

- Dumitru Sodolescu, directorul general al Metrorex, a promis ca va demisiona daca trenurile nu vor circula in decembrie pe Magistrala 5, spre Drumul Taberei. Dumitru Sodolescu a vizitat santierul metroului vineri dupa-amiaza, insotit de primarul sectorului 6, Gabriel Mutu. „Desi termenul contractual…

- Circulatia rutiera in zonele statiilor de metrou Constantin Brancusi si Eroilor, de pe Magistrala 5. Eroilor – Drumul Taberei, va fi deschisa la finalul lunii mai, iar cea din apropierea statiilor Raul Doamnei si Favorit va fi deschisa la finalul...