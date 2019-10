Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda gravelor probleme de sanatate cu care s-a confruntat in ultimele luni, Rona Hartner, in varsta de 46 de ani, se va casatori cu Herve Camilleri pe 5 octombrie, in Franța. Artista se afla inca in lupta cu cancerul și este nevoita sa apeleze in continuare la chimioterapie, pentru ca starea ei…

- In acest weekend, Gabi Cristea și Tavi Clonda s-au casatorit religios, iar la petrecerea de nunta au participat aproximativ 40 de persoane. Vedeta a povestit ce s-a intamplat la finalul evenimentului. „E dezastru, e nebunie aici, toate puse cum s-a putut de dimineata. Dar nu conteaza. Poate nu ma credeti,…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt casatoriți civil din anul 2015, iar acum urmeaza sa ajunga in fața altarului. Cei doi vor face nunta luna aceasta, iar botezul micuței la inceputul lunii septembrie. Gabriela Cristea, in varsta de 44 de ani, este pregatita sa imbrace rochia de mireasa. Vedeta a facut…

- Andreea Balan și George Burcea se afla in toiul pregatirilor pentru cele mai importante evenimente din viața lor: nunta și botezul fetiței lor, Clara Maria. Artista a acordat un interviu pentru revista VIVA!, unde a dezvaluit cum vor decurge lucrurile pe 15 septembrie. „Oricum trebuia sa facem botezul…

- Adela Popescu a vorbit pe contul sau de Instagram despre felul in care decurge viața ei acum ca are doi copii. In prezent, prezentatoarea de televiziune se afla in vacanța, in Cipru, alaturi de soțul ei. „Sunt zile in care de cand ne trezim singurul nostru gand este cu cine lasam baieții. Vrem ”sa scapam”…