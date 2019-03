Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai cunoscut interlop din Romania s-a stins din viața, rapus de cancer. Pagina de Facebook a lui Nicu Maharu, fost iubit al Simonei Sensual a fost luata cu asalt de apropiații indurerați."Nicu Maharu se lupta de mai bine de un an cu aceasta boala. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic…

- Dupa o lunga boala cu cancerul, Nicu Maharu, celebrul interlop și-a dat ultima suflare noaptea trecuta. De cand au auzit de tragica veste, prietenii acestuia sunt in stare de șoc și nu-și pot stapani lacrimile!

- Un elev de la liceul "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi sufera de cancer osos. Baiatul a urmat un tratament in Romania, insa nu a dat rezultate. Acum isi pune sperantele intr-o operatie salvatoare care ar putea fi facuta in Austria. Anuntul de mai sus a fost distribuit pe grupurile de socializare.

- foto: Liviu Lazar Sute de oameni au condus-o pe Alina Cocirla, tanara jandarmerita in varsta de doar 35 de ani, Post-ul GAEȘTI: Onoruri militare la inmormantarea tinerei jandarmerițe rapusa de o boala necruțatoare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Peter Tork, basistul trupei „The Monkees” s-a stins din viața la varsta de 77 de ani. Anunțul a fost facut de familia artistului in mediul online. Peter Thorkelson a incetat din viața ieri la locuința sa din Connecticut, SUA, dupa o lupta de aproximativ 10 ani cu o boala rara , conform unui comunicat…

- Alte 58 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in Bucuresti si in sapte judete. Ca urmare, numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 15.791, din care 60 de decese, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), scrie…

- Este doliu in PSD. Fostul secretar de stat Cristian Videscu a murit, la varsta de 37 de ani, rapus de o boala cumplita. Anunțul a fost facut de Mihai Fifor, printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook.

- Unul din cei mai vechi jurnaliști, poetul Lazar Ladariu s-a stins din viata la 1 ianuarie 2019, la varsta de 79 de ani. Ladariu a intrat in politica dupa 1990, ca deputat.Partenera sa de viata, jurnalista Mariana Cristescu, a postat un mesaj la despartire: „Cutremurata de durere, va anunț…