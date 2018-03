Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Meghan Markle, logodnica printului Harry, a fost botezata in ritul Bisericii Anglicane in cadrul unei ceremonii secrete oficiata de arhiepiscopul de Canterbury. Ceremonia a avut loc in contextul in care actrita americana se va casatori cu printul Harry pe 19 mai. Ceremonia a durat 45 de minute…

- Mai sunt doua luni și cateva zile pana la cea mai așteptata nunta din an, nunta regala a Prințului Harry cu Meghan Markle de pe 19 mai, iar pregatirile sunt in toi la Casa Regala a Marii Britanii. De la invitațiile de nunta, la locație și aranjamente, la tort și petrecerea de dupa ceremonie și ținute,…

- Prințul Harry și logodnica lui, Meghan Markle, vor locui intr-o reședința din cadrul Palatului Kensington, Nottingham Cottage. Nottingham Cottage una dintre cele mai mici proprietați de pe domeniul Kensington, cu doar doua dormitoare, un living modest, o bucatarie și o baie, insa valoarea…

- Printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si logodnica lui, Meghan Markle, au invitat 2.640 de persoane din public pe domeniul Castelului Windsor, pentru a asista la evenimente din ziua nuntii lor. Potrivit unui purtator de cuvant, printul si logodnica lui isi…

- Actrita americana Meghan Markle a avut o aparitie publica miercuri alaturi de logodnicul ei - printul Harry - fratele mai mare al acestuia - printul William - si sotia celui din urma, ducesa Catherine. A fost pentru prima data cand "Cei patru fantastici" ai casei regale britanice, asa cum sunt numiti…

- Printul Harry, in varsta de 33 de ani, si Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, s-au bucurat de o popularitate uriasa dupa ce si-au anuntat logodna in noiembrie 2017, in timp ce printul William, in varsta de 35 de ani, si sotia lui, Kate, in varsta de 36 de ani, reprezinta o atractie majora pentru…

- Doi soti din Marea Britanie au gasit o biserica veche de 200 de ani, ce era scoasa la vânzare. Cladirea era parasita de câtiva zeci de ani, necesita restaurare, rau si-au riscat economiile de-o viata si au cumparat fostul lacas de cult.

- Cantarețul Ed Sheeran a fost solicitat sa cante la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Mai mult, artistul s-a oferit sa-i ajute pe cei doi sa-și organizeze anumite aspecte ale mult așteptatului eveniment, potrivit DailyMail. "Prințul Harry i-a cerut personal lui Ed Sheeran sa cante la nunta sa",…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, vor parcurge in caleasca orasul Windsor dupa ceremonia de casatorie, care va avea loc pe 19 mai, de la ora 12.00, a anuntat palatul Kensington, resedinta princiara, pe contul oficial de Twitter, transmite AFP. Biroul de presa al printului…

- Numaratoarea inversa a inceput! Mai sunt mai puțin de 100 de zile pana la nunta anului 2018, nunta Prințului Harry (33 ani) cu fosta actrița Meghan Markle (36 ani). Și pentru ca nu vorbim de o nunta obișnuita, ci de o nunta regala, iata ca un nou amanunt a ieșit la iveala – viitoarea mireasa a inceput…

- Biroul de presa al printului a dezvaluit cateva detalii despre casatoria lui Harry, care se anunta a fi cel mai urmarit eveniment de gen al anului in Marea Britanie. Ceremonia va avea loc de la ora 12.00, la capela St. George de la castelul Windsor, si va fi oficiata de David Conner, decan…

- La Palatul Regal din Londra, zilele pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle sunt numarate. Lista invitaților a fost facuta, locul ceremoniei religioase a fost stabilit, la fel și cel al recepției de dupa, așa ca mai sunt doar cateva detalii de pus la punct. In acest sens, Palatul Kensington a…

- Casa Regala a Marii Britanii a facut publice noi detalii despre nunta regala. O recepție va avea loc dupa serviciul religios iar seara, dineul oficial va avea loc la Castelul Windsor. Casa Regala a Marii Britanii a facut publice noi informații despre nunta regala programata pentru data de 19 mai.…

- Printul Harry si Meghan Markle vor parcurge oraselul Windsor in caleasca in ziua uniunii lor religioase, care va avea loc la ora 12.00 pe 9 mai, a anuntat duminica Palatul Kensington, citat de AFP. Palatul a dezvaluit cateva detalii privind casatoria printului Harry, 33 de ani, cu actrita…

- Casa Regala Britanica a dat noi detalii despre nunta Printului Harry cu Meghan Markle, ce va avea loc pe 19 mai.Slujba religioasa va avea loc in capela Sfantului Gheorghe a castelului Windsor, un lacas de cult care dateaza din secolul al paisprezecelea si cu o istorie strans legata

- Mai este foarte puțin pana cand Prințul Harry va deveni un barbat insurat, nunta lui cu logodnica Meghan Markle fiind programata pe 19 mai. Și cum au aparut numeroase detalii despre casatoria fiului cel mic al Prințesei Diana cu Prințul Charles, de la ce model de rochie va alege Meghan Markle, la cine…

- Un barbat din Marea Britanie s-a trezit cu o statuie a Fecioarei Maria in propria gradina și a ramas fara cuvinte. A crezut ca era vorba despre o minune și a inceput sa povesteasca tuturor despre experiența incredibila pe care a trait-o. Informația a ajuns și in presa locala și nimanui…

- Mai este foarte puțin pana la nunta Prințului Harry cu aleasa inimii lui, Meghan Markle, iar de la anunțarea logodnei din 27 noiembrie 2017 și pana in prezent, noul cuplu regal surprinde mereu cu prezența la tot felul de evenimente, de la vizite la posturi de radio, apariția la biserica impreuna cu…

- Un sobor format din cativa preoti de la mai multe culte au sfintit, vineri, singura biserica de gheata din Romania, cea aflata la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras. Ceremonia religioasa a avut loc in prezenta a zeci de turisti aflati la Balea Lac. …

- Meghan Markle a facut cunoștința cu toate rudele insemnate și apropiate ale Prințului Harry inainte de anunțul logodnei. Totuși, de-abia acum a cunoscut-o pe cea mai importanta femeie din viața logodnicului ei. Meghan a cunoscut-o pe Tiggy Potrivit publicației ”The Sun”, Prințul Harry și-a dorit cu…

- Nu știm daca, dupa nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, o sa mai reușeasca cineva din familia regala britanica sa mai starneasca același interes din partea publicului, așa ca orice alt eveniment de genul asta va trece, cu siguranța, pe plan secundar. Cu toate acestea este cat se poate de adevarat:…

- Prințul Harry și Meghan Markle au efectuat zilele acestea o vizita oficiala in Țara Galilor, iar cu aceasta ocazie au primit cadou un tort de nunta facut din branza, scrie The Sun. Tortul cu cinci etaje facut din mai multe role de branza tradiționala din Țara Galilor a fost facut de compania Snowdonia…

- Henry Bolton a recunoscut ca mentinerea acelei relatii ar fi fost "evident destul de incompatibila" cu functia pe care o detine, insa a precizat ca nu intentioneaza sa demisioneze, in pofida mai multor apeluri in acest sens ce au fost lansate de unii dintre ceilalti conducatori ai partidului din…

- Printul Harry, nepotul reginei Elizabeth a II-a, si actrita Meghan Markle se vor casatori pe 19 mai, la castelul Windsor. Pana atunci, s-a aflat unde va avea loc petrecerea burlacilor organizata pentru Harry. Ea va avea loc la Verbier, o statiune de schi exclusivista din...

- Meghan Markle va trebui sa renunțe la mai multe obiceiuri banale și sa respecte toate regulile de eticheta regala dupa ce se va casatori cu Prințul Harry.De acum, Meghan Markle nu va avea voie sa poarte oja.

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical odata ce va deveni sotia Printului Harry. Bruneta va trebui sa renunte la cateva obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala.

- Chiar daca este de notorietate deja legatura de prietenie care exista intre Barack Obama si Printul Harry, este putin probabil ca familia fostului presedinte SUA sa participe la nunta regala.

- Nunta prințului Harry cu Meghan Markle va aduce 500 de milioane de lire la bugetul Marii Britanii. Cea mai mare parte a banilor vor veni din turism, iar restul din vanzarea de produse personalizate, scrie Reuters. Estimarile realizate de Oficiul de Statistica a Marii Britanii, in aprilie 2011, cand…

- Printul Harry a spus glumind ca nu stie inca daca fostul presedinte american Barack Obama se va afla pe lista de invitati la nunta sa, dupa ce un articol aparut in presa, invocand surse...

- Kate Middleton și regina Marii Britanii au ajuns la cuțite, potrivit Radar Online, care susține ca ducesa de Cambridge nu vrea sa-și creasca copiii, pe micul prinț George și pe Charlotte, așa cum dicteaza Suverana, ci vrea ca aceștia sa se bucure de o copilarie cat mai normal și departe de atenția publicului.…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica lui, actrita americana Meghan Markle, au publicat un set de portrete fotografice, realizate de fotograful american Alexi Lubomirski, pentru a marca logodna cuplului princiar, informeaza Reuters. Alexi Lubomirski, fost asistent al fotografului…

- Pe 19 mai, Marea Britanie va trai unul dintre cele mai frumoase momente ale Casei Regale. Printul Harry si Meghan Markle se vor casatori si, asa cum era de asteptat, au aparut deja primele schite ale rochiei de mireasa

- Am inceput sa numaram zilele pana la nunta regala din Marea Britanie de anul viitor, pentru ca suntem atat de bucuroși sa vedem un cuplu regal format din Meghan Markle și Prințul Harry. La Palatul Buckingham au inceput deja pregatirile pentru evenimentul anului 2018. Publicația TMZ.com a reușit sa puna…

- Nepotul exilat din linia de succesiune la Coroana Romaniei a fost, așa cum ne așteptam, cautat de toți ochii, sambata trecuta, la ceremonia de inmormantare a ultimului Rege al Romaniei, Mihai I. Surprinzator a fost ca ecoul prezenței tanarului de 32 de ani a ajuns și in presa internaționala, publicația…

- Un interviu mai puțin obișnuit a avut loc la Londra. Spunem mai puțin obișnuit pentru ca mai rar vezi un prinț sa intervieveze un fost președinte american. Prințul Harry și Barack Obama s-au așezat la aceeași masa pentru un interviu ce va fi difuzat pe postul de radio BBC4 pe 27 decembrie. Interviul…