- Curtea de Apel Craiova va judeca marti, 30 iulie, contestatia formulata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, la decizia de arestare preventiva emisa, sambata, de Tribunalul Dolj. Inculpatul a fost acuzat initial…

- Surse apropiate anchetei desfasurate la Caracal au declarat ca oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca par umane, dar, in acelasi timp, foarte vechi. Mai mult, se pare si cenusa recoltata este foarte veche, ceea ce ingreuneaza ancheta. De asemenea, sursele citate au spus ca in zona locuintei nu a…

- Potrivit surselor citate, suspectul a fost preluat in noaptea de vineri spre sambata si condus la Craiova, pentru continuarea cercetarilor. Vineri, la audieri, Gheorghe Dinca nu si-a recunoscut faptele, desi in curtea imobilului in care locuia a fost gasit un butoi cu resturi umane, inclusiv cu bijterii…