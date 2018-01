Stiri pe aceeasi tema

- Pe Silvana Riciu, fanii o vad mereu fericita, la concerte sau la emisiuni tv, insa putini stiu ce se ascunde in spatele acelui zambet larg, scrie wowbiz.ro. Cantareata de muzica populara nu are o casnicie asa cum au majoritatea cuplurilor. Artista a dezvaluit ca de cativa ani ea si sotul ei…

- In luna noiembrie 2017, cantitatea de lapte de vaca colectata de unitatile procesatoare a scazut fata de luna octombrie 2017 cu 9,6%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In luna noiembrie 2017, cantitatea de lapte de vaca colectata de la exploatatiile agricole…

- Productia de lapte de consum a totalizat 262.290 tone in primele 11 luni din 2017, fiind mai mare cu 4,6% comparativ cu perioada similara a anului trecut. De asemenea, cresteri ale productiei au mai fost inregistrate in perioada mentionata la: lapte acidulat (iaurt, iaurt de baut, lapte batut…

- In ultimele zile, numarul prezentarilor in UPU a fost constant peste 100, iar ieri-dimineata zeci de parinti asteptau la biroul de internari pentru a furniza datele necesare spitalizarii copiilor. Medicii pediatri sustin ca exista acest obicei in randul parintilor, de a veni cu copiii la consultatii…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale impreuna cu cei de la Postul de Poliție Romanași au pus in executare un mandat de arestare preventiva, emis de Judecatoria Jibou in 8 ianuarie, pentru o perioada de 30 zile, pe numele unui barbat de 24 de ani, din comuna Girbou. Barbatul este…

- "Daca in urma cu cativa ani subiectul vacantelor de shopping era la mare moda, in ultimii ani, agentiile de turism nu au mai pus un accent deosebit pentru acest tip de turism. Asta nu inseamna ca la nivel international aceasta nisa nu este in continuare exploatata de acestea. Dimpotriva, shopping-ul…

- PAOK Salonic, formația antrenata de Razvan Lucescu, s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Greciei, caștigand manșa retur cu Trikala, scor 2-1, dupa ce in tur se impusesera cu 5-1. PAOK nu a avut probleme cu formația din liga secunda, Trikala, executand-o fara drept de apel, scor 7-2 la general.…

- Suspendarea inmatricularii unui autovehicul este o sanctiune nou introdusa prin OG 14 din 2017, prin care este modificat Codul Rutier, informeaza publicația legestart.ro. Perioada in care cumparatorul unei masini trebuie sa informeze autoritatile despre schimbarea proprietarului acelei masini va fi…

- DSVSA Constanta realizeaza actiuni de evaluare, supraveghere si control in unitatile supuse autorizarii inregistrarii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.Actiunile de supraveghere si control desfasurate de inspectorii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Constanta…

- CEC Bank deruleaza in perioada 8 ianuarie - 31 martie 2018 o campanie promotionala la creditele in lei de nevoi personale si la creditele de refinantare credite de consum. Astfel, clientii persoane fizice pot beneficia de o rata a dobanzii avantajoasa, de 9,90% pe an, fixa pe intreaga perioada de creditare.

- Vremea a inceput sa fie fitoasa! Cand vrem soare nu ne da, cand vrem zapada, nu avem! Astazi avem parte de o zi de ianuarie minunata, de parca am fi in luna martisorului, nu in mijlocul iernii. In loc sa ne dam cu sania, ne plimba prin parc sub razele soarelui! Maxima zilei este de 14 grade, iar minima…

- Din luna ianuarie pana in aprilie, comerciantii care au notificat autoritatile pot sa-si lichideze stocurile cu articole specifice sezonului rece, astfel ca practica reduceri substantiale.Pe langa promotiile si reducerile practicate in general in aceasta perioada, comerciantii mai au la dispozitie,…

- Cinci accidente rutiere, dintre care doua grave, au avut loc pe raza judetului in ultimele zile ale anului 2017. Un tanar, de doar 19 ani, din comuna Obrejita, se afla internat in coma la Spitalul judetean, iar un barbat in varsta de 61 de ani, din aceeași comuna, a…

- Fostul ministru al Securitații Naționale a decedat astazi. Familia indoliata anunța ca toti cei care l-au cunoscut si pretuit pot sa-si ia ramas bun de la el la Biserica „Sfanta Teodora de la Sihla" pe data de 1 ianuarie 2018, incepand cu ora 17.00.

- Desi este considerata una dintre cele mai vechi meserii din lume, prostituatia a fost de-a lungul istoriei atat blamata, cat si vazuta ca un obicei obisnuit. Una dintre perioadele in care, in Romania, prostitutia a inflorit avea loc intre...

- Perioada sarbatorilor de Craciun a fost, din pacate, in acest an, umbrita de multe accidente rutiere, mai multe persoane pierzandu-si viata si alte cateva zeci ajungand la spital pentru ingrijiri medicale. Un agent principal de la Postul de Politie Moara a acrosat si accidentat mortal o fetita de ...

- Nutritionistii recomanda ca, in perioada sarbatorilor, oamenii sa fie cumpatati in consumarea preparatelor culinare si a bauturilor alcoolice, la fel cum recomanda si consumarea produselor traditionale din carne de porc in locul celor pe baza de oua, potrivit Agerpres. „Cuvantul magic pentru sarbatori…

- DSP Argeș face urmatoarele recomandari catre populația județului: Atenție la consumul excesiv de alimente și alcool! Consumul moderat de alimente si alcool, in special in aceasta perioada a Sarbatorilor, poate preveni riscul declansarii unor afectiuni digestive sau modificarea metabolismului in cazul…

- Politistii au aplicat peste 10.000 de amenzi in perioada 23-25 decembrie, aproape 1.000 de soferi au ramas temporar fara permis de conducere, inregistrandu-se o scadere a numarului de accidente rutiere, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). In perioada 23 – 25 decembrie,…

- Politistii au dat peste 10.000 de amenzi in perioada Craciunului, cateva mii fiind pentru incalcarea normelor de convietuire sociala, iar aproape 1.000 de soferi au ramas fara permis, cei mai multi pentru consum de alcool si pentru viteza excesiva, scrie News.ro . Potrivit Politiei Romane, numarul accidentelor…

- Avand in vedere perioada imediat urmatoare, a Sarbatorilor de Iarna, DSP Argeș face urmatoarele recomandari catre populatția județului. Consumul moderat de alimente si alcool, in special in aceasta perioada a Sarbatorilor, poate preveni riscul declansarii unor afectiuni digestive sau modificarea metabolismului…

- Astazi, dupa Sfanta Liturghie, in Biserica "Sfanta Parascheva" din Navodari, va avea loc o ceremonie de inmanare a distinctiei "Crucea Sfantului Apostol Andrei a Dobrogei " unor persoane care s au remarcat ca aparatori ai Bisericii in perioada comunista. Astfel, Inaltpreasfintitul Teodosie, Arhiepiscopul…

- Avand in vedere perioada imediat urmatoare este acea perioada a anului cand au loc sacrificari traditionale de animale, DSP Arges prezinta urmatoarele informatii catre populatia judetului:Trichineloza este o boala transmisa ocazional de la animal la om, produsa de parazitul Trichinella Spiralis,…

- Avand in vedere perioada imediat urmatoare este acea perioada a anului cand au loc sacrificari traditionale de animale, DSP Arges prezinta mai multe informatii catre populatia judetului. Trichineloza este o boala transmisa ocazional de la animal la om, produsa de parazitul Trichinella Spiralis, care,…

- Infractori fara frica de Dumnezeu par sa nu fie atinși de nicio urma de regret atunci cand, intre doua cruci facute la repezeala, doar de ochii lumii, iși fac ”meseria” chiar in biserici. Fura te miri ce de prin Casa Domnului sau de la enoriașii veniți sa caute alinarea in rugi inalțate Divinitații.…

- Postul este metoda prin care eliminam toxinele din organism cel mai repede. Medicii nutritionisti ne sfatuiesc sa ne pregatim din punct de vedere mental, dar si alimentar, in momentul in care vrem sa tinem post.

- Atunci cand postim nu trebuie sa avem drept obiectiv sa slabim sau sa ne satisfacem toate poftele alimentare, din contra, Postul e un exercițiu de voința in care trebuie sa ne detașam de placerile vieții de zi cu zi și sa fim mai spirituali. ”Cea mai mare putere sațiogena o au proteinele, iar in post…

- Clubul Fotografilor Iasi, Departamentul pentru Ecumenism al Arhiepiscopiei Catolice Lucca, Uniunea Catolica a Artiștilor Italieni (UCAI) si Parohia Ortodoxa Romana „Sfantul Antonie cel Mare” – Lucca va invita la expozitia colectiva de fotografie: „Romania de poveste” Expun: Florin Aioanei, Mihaela Ajitariti,…

- In perioada posturilor, romanii nu renunta intru totul la produsele lactate, dar opteaza pentru alternativele vegetale ale acestora. Astfel, in perioada posturilor, vanzarile pe segmentul de inlocuitori vegetali pentru lactate creste cu pana la 150%, conform Unicorn Naturals, insa interesul romanilor…

- In contextul aprobarii participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene prin care se acorda ajutor financiar din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) pentru acordarea gratuita de fructe, legume, lapte si produse lactate in scoli, a fost constituita prin ordin al…

- Managerul Spitalului Județean Timișoara este la final de mandat (ultima zi fiind 17 decembrie) și a fost anunțata organizarea unui concurs, in urma cu aproximativ o luna. In 20 noiembrie, la intrunirea consiliului de administrație (care are in componența trei membri noi) decizia a fost anulata.…

- "Am acontat anumite, cum sa le spun eu, proceduri. Proceduri pe care le fac echipele mari. Ma refer la proceduri medicale, de antrenament, de crestere a potentei fizice, de alergare. Aparatura care ma costa aproape un milion. Scoala o fac acolo. Ii tin ca la armata. Fac si biserica acolo. Le fac si…

- Oficialii Ministerului Agriculturii sustin ca scumpirile aparute la alimente, in special la oua, carne si produse lactate, sunt nejustificate si ca, desi nu au fost inregistrate cresteri in costurile de productie, preturile la raft au urcat. „Cerem sprijinul Consiliului Concurentei pentru a vedea daca…

- Postul Craciunului sau Postul Nașterii Domnului, numit și Postul Sfantului Martin ori Postul Ignatului este o perioada precedenta Craciunului | zlatnainfo.ro Conform tradiției stabilite cu timpul in Biserica, Postului Craciunului este de asprime mijlocie, fiind un post al bucuriei. De aceea, pe langa…

- Consiliul Concurentei a primit o sesizare a ministrului agriculturii legata de cresterea preturilor la alimente. Presedintele Consiliului, Bogdan Chiritoiu, a preciza ca situatia va fi analizata cu atentie. El mai spune, insa, ca, la ora actuala, la nivel european, exista o tendinta de majorare a preturilor…

- Intre 19 și 21 ianuarie, la Suceava este programata una din semifinalele concursului muzical Eurovision Romania 2018. Primarul Ion Lungu a afirmat ca evenimentul va fi gazduit de Teatrul „Matei Vișniec”, iar pentru desfașurarea lui Consiliul Local se va asocia cu TVR. Postul public de televiziune este…

- Primaria Piatra Neamț a organizat, miercuri, 8 noiembrie, o noua licitație pentru inchirierea spațiilor comerciale din Piața Centrala, se precizeaza intr-un comunicat de presa al municipalitații pietrene. “Situația spațiilor ramase libere, cat și prețurile minime și maxime la care au fost adjudecate…

- Fostul senator de Gorj a preluat, zilele trecute, postul de consilier personal al managerului Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza. Ion Rușeț susține ca numirea sa in funcția de consilier personal a fost facuta pentru o perioada de 12 luni. Fostul director interimar al Medservin…

- Un atac armat a fost comis la o biserica din statul american Texas. Un individ inarmat a deschis focul in timpul slujbei, spune presa americana. Poliția a fost pusa in alerta. Update ora 22.00: Postul CNN care citeaza un oficial local anunța ca bilanțul victimelor atacului armat e de 27 de morți. Update…

- Un sofer bine baut s-a urcat la volan, cu gandul ca pe drumurile rurale nu-l va opri nimeni. S-a inselat. Totul s-a intamplat luni, 30 octombrie, in jurul orei 13,30. Politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla – Postul de Politie Comunal Jucu se aflau in misiune, cand au oprit pentru control…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata dimineata, la o biserica din Ploiesti, situata in cartierul Mitica Apostol. Flacarile au cuprins acoperisul, iar turla lacasului de cult s-a prabusit in interior, transmite MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat, sambata,…

- Nu exista riscul de a se renunta la Pilonul II de pensii, care, chiar daca are management privat, este al statului, sustine Lia Olguta Vasilescu, care a fost intrebata vineri daca intr-un final se va renunta la Pilonul II de pensii. "Nu exista asa ceva. Nu. Pana la urma Pilonul II e al statului,…

- "Nu exista așa ceva. Nu. Pana la urma Pilonul II e al statului, chiar daca are management privat. Cum sa renunțam, e o legislație, sunt foarte mulți oameni care aparțin de acest pilon. Cum sa renunțam", a declarat Lia Olguța Vasilescu, citata de Agerpres. Intrebata daca va mai avea loc creșterea…

- "Nu exista asa ceva. Nu. Pana la urma Pilonul II e al statului, chiar daca are management privat. Cum sa renuntam, e o legislatie, sunt foarte multi oameni care apartin de acest pilon. Cum sa renuntam", a declarat Lia Olguta Vasilescu. Intrebata daca va mai avea loc cresterea transferului…

- Consumul de carne de oaie ar putea crește in Romania daca ar exista un program de susținere și promovare pe o perioada lunga de timp și ar fi sprijinit financiar indiferent de ce Guvern se afla la conducerea țarii, considera președintele Federației ProAgro, Mihail Dumitru, in contextul lansarii campaniei…

- Parcul din Podu Ros si-a schimbat infatisarea in aceasta vara, cand a primit gazon nou si plante frumoase. A devenit mai luminos si mai curat. Acum, arborii de foioase au frunze galbene si aramii ce pun in valoare acoperisul poleit cu aur al bisericii lipovenesti.

- Primarul Nicolae Robu spune ca postul local Digi 24 il antipatizeaza de o perioada mai lunga de timp, iar cei de la Press Alert au interpretat greșit o declarația de-a sa. El spune ca nu ii pare rau ca s-a luat o astfel de decizie. "Nu pot decat sa ma bucur ca nu mai scriu despre mine timp…

- Elena Gheorghe a pregatit un botez cu fast pentru fetița ei, micuța Amelie Nicole. Intai, așa cum este și normal, micuța este dusa la Biserica pentru slujba de creștinare, iar apoi vedeta, alaturi de fetița li de restul familiei, ii vor intampina pe cei 200 de invitați la un salon de evenimente de mari…

- Ambasada SUA in Romania anunta ca perioada de inscriere la Loteria Vizelor (DV-2019) va reincepe miercuri, dupa ce s-au inregistrat probleme tehnice, iar toate dosarele depuse inainte de aceasta data trebuie retrimise pentru a fi luate in considerare. Iata comunicatul oficial: " Din cauza unor probleme…

- Directia Municipala de Servicii Sociale Bistrita va prelua cererile pentru acordarea Ajutorului de incalzire a locuintei in perioada sezonului rece, 1 noiembrie 2017 — 31 martie 2018. Incepand cu data de 16.10.2017, Directia Municipala de Servicii Sociale Bistrita distribuie formulare pentru cereri…