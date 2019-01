Când trebuie să mergi la somn ca să trăieşti de două ori mai mult Se pare ca cel mai bun interval pentru somn este intre orele 22:00 si 06:00 dimineata. Medicii din China sustin ca exista un sistem care explica momentele noptii in care organele se recupereaza. De exemplu, sistemul imunitar se lupta cu virusii si indeparteaza toxinele din corp de la ora 21:00, pana la ora 23:00. Ficatul isi revine activ intre orele 23:00 si 01:00, iar plamanii se recupereaza intre orele 03:00 si 05:00. De aceea este posibil sa avem o tuse usoara intre aceste ore, potrivit girly.ro. Sistemul digestiv se curata de toxine mai aproape de dimineata,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

