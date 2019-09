Stiri pe aceeasi tema

- Vestea care a luat prins surprindere showbizul romanesc. Dupa o casnicie care a durat trei ani și 9 ani de cand sunt impreuna, Whatsup și Simina au decis sa se desparta. What’s Up și Simina au format unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz și nimeni nu se gandea ca vor ajunge sa stea departe…

- Andreea Balan este pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru nunta. Frumoasa artista se va casatori civil, saptamana viitoare, cu tatal fetitelor sale, iar pe 15 septembrie va avea loc marele eveniment: botezul mezinei familiei si cununia religioasa.

- Annes și iubitul ei traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 20 de ani, imsa pana acum, niciunul dintre ei nu s-au gandit sa faca pasul cel mare. Artista a marturisit ca prima oara a fost ceruta in casatorie, dupa trei ani de relație. Annes și iubitul ei fac nunta, iar artista a dezvaluit care este…

- Fugara in Costa Rica, de unde a trimis o cerere de anulare a sentinței definitive prin care a fost condamnata, in iunie 2018, la 6 ani de inchisoare in Dosarul Gala Bute, Elena Udrea așteapta sa-i fie decisa soarta inainte de a lua o decizie legata de nunta și de botezul fetiței. Iubitul ei, Adrian…

- Bat clopote de nunta pentru Elena Udrea. Fostul ministru al Turismului locuiește in prezent in Costa Rica, acolo unde iși crește fetița pe care o are cu iubitul sau, Adrian Alexandrov. Conform Antena 3, iubitul Elenei Udrea ar fi cumparat verighetele, iar cei doi ar urma sa se casatoreasca in Costa…

- Prezentator a carui voce este mai cunoscuta decat insași imaginea, prin intermediul multor producții publicitare dar mai ales prezenței in eterului național, prim dj al Rock FM Claudiu Cirțana și-a facut nunta la..festivalul rock pe care l-a prezentat. In weekend, lucrurile s-au potrivit atat de bine…

- Dupa un an bun in Grecia, la Aris Salonic, unde a marcat de 9 ori in cele 24 de aparitii, tunisianul Younes Hamza face nunta duminica cu Raluca, o tanara ploiesteanca alaturi de care si-a unit destinele la ofiterul starii civile, deja, in iarna lui 2016. Cei doi vor face azi petrecerea de nunta, la…