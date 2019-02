Când te poţi trezi cu Fiscul la uşă Inspectorii fiscali pot verifica și persoanele fizice, nu numai firmele sau persoanele fizice autorizate (PFA). O astfel de verificare se face atunci cand Fiscul gasește o diferența semnificativa intre veniturile estimate in cadrul analizei de risc și veniturile declarate de persoana fizica. O astfel de inspecție de desfașoara in condițiile legii și trebuie sa urmeze anumiți pași iar contrinuabilul are dreptul la asistența juridica ori de specialitate pe tot parcursul inspecției. DC Business iti arata cand te poti trezi cu Fiscul la usa. CITIȚI materialul complet AICI. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

