Cand talentul devine business: povestea unei tinere de 22 de ani care traieste exclusiv din ilustratii

- Un camion al Armatei a distrus doua autoturisme, pe o sosea din Brasov, in urma unui accident petrecut duminica, 25 martie. La volan se afla de un barbat de 42 de ani, din Buzau “A fost o tamponare, pe strada Lunga din Cristian. In jurul orelor 15.00, un camion ce era tractat, dinspre Rașnov spre Brașov,…

- Statul nu plateste un euro pentru a ajunge actionarul majoritar al santierului naval Mangalia. Nu plateste acum, pentru ca factura va fi totusi mare, mai incolo, si probabil ca responsabilii nostri chiar nu s-au gandit la tot tabloul.

- Lectie de curaj si incredere oferita de o tanara de 17 ani din Iasi, care lupta cu o boala cumplita. De pe patul de spital, fata tine acum un jurnal virtual emotionant si povesteste, ca o invingatoare, pas cu pas, prin ceea ce trece. Eleva in clasa a zecea, Rodiana are cancer si a inceput deja chimioterapia.…

- Stephen Hawking (1942-2018) avea 20 de ani cand a fost diagnosticat cu boala degenerativa scleroza laterala amiotrofica (ALS), ce trebuia sa-i curme viata in decurs de cativa ani. Din fericire si contrar previziunilor, viata lui a continuat. Dar si-a pierdut treptat mobilitatea si functiile musculare,…

- A cucerit o tara intreaga cu vocea ei, la X Factor, iar in emisiunea "Totul pentru dragoste", a dat din casa tot. Este vorba despre Narcisa, tanara din neam de caldarari, care a fost promisa in casatorie de la o varsta frageda si care s-a indragostit de cel ce avea sa ii devina sot peste ani.

- Sunt medici la Terapie Intensiva, iar fiecare zi de munca este ca un razboi. „Infruntam zilnic moartea. De aici poate ca iese unul din zece pacienți și atunci ne bucuram și suntem atat de fericiți de parca am salvat o suta de oameni, nu unul”. Așa descrie, cu emoție, medicul Lavinia Trache, starile…

- Crescuta și nascuta in Australia, Xonia are o relație extrem de speciala cu mama ei, care a avut grija sa o apropie de țara natala, Romania, prin muzica. Xonia nu a moștenit doar talentul de la mama ei, ci și frumusețea fizica. Conștienta de faptul ca, in afara de talent, este nevoie și de o imagine…

- Trei tineri s-au gandit, in 2013, ca romanii ar aprecia sa poata economisi minutele alocate zilnic pasiunii lor pentru cafeaua de calitate. Asa s-a nascut ideea unui coffee spot cu un design inedit, gandit cu directie clara catre franciza, concept ce a necesitat o investitie initiala de 12.000 de euro…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda se pregatesc intens pentru botezul fiicei lor, Victoria. Muzicianul a dat toate detaliile despre marele eveniment care urmeaza sa aiba loc in viața lor. In luna septembrie a anului trecut, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a devenit mamica pentru prima oara…

- Românii au ajuns la vânzari pe platforma Amazon de cel puțin 50 de milioane de dolari, vânzatorii din top 10 realizând anul trecut vânzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon în momentul de fața este cel mai simplu mod de a porni o afacere…

- Georgiana Andritoiu are varsta de 25 de ani si sufera de amiotrofie musculara spinala finala, o boala rara care-i afecteaza muschii. De 17 ani este imobilizata in scaunul cu rotile. Tanara si-a gasit un refugiu pentru toate problemele cu care se confrunta in poezie. A scris pana acum in jur de 70 de…

- Parasit de soție pentru ginerele lor, adica pentru cel care i-a fost iubit propriei fiice. Aceasta e drama pe care o traiește Danuț Neagu si despre care a vorbit la "Acces Direct". Un socru, nu de coșmar, ci prins in acest coșmar, care ar fi inceput acum 7 ani. Atunci, cand el inca era casatorit cu…

- Acest minunat univers pe care Walt Disney l-a creat in jurul personajelor sale a fost o parte vie din viața atator milioane de oameni, iar de aici și pana la un adevarat imperiu financiar nu a mai fost decat un singur pas.

- In anul 1994, romanii urmareau cu sufletul la gura aventurile faimoasei Kassandra. Rolul celebrei fete a reprezentat pentru Coraima Torres, interpreta personajului, o adevarata rampa de lansare.

- Familia fetei este acum in culmea disperarii. O vrea inapoi acasa. Catalina i-a lasat un mesaj mamei sale. "V-am facut prea multe. Aleg sa plec dupa barbatul viselor mele. Asta a scris. Fata a zis ca merge in camera ei sa doarma. Dimineața, a venit baiatul la mine și a zis ca fata nu este…

- Compania imobiliara Pro Imobil, vizata intr-un dosar penal, a suportat mai multe schimbari in perioada in care fondatorul afacerii era anunțat in cautare internaționala. Business-ul a trecut pe o alta companie, de pe „Pro Imobil Grup" SRL pe „Pro Imobil Company", transmite Ziarul de Garda.

- CSU Craiova – Dinamo, in sferturile Cupei Romaniei 2018 (joi, 20.30). ”Leii” sau ”cainii”? Bratu debuteaza pe banca lui Dinamo . CSU Craiova – Dinamo ACTUALIZARE 1 martie, 10.50. Oltenii nu sunt de acord cu programarea meciului pe 13 martie, protestand printr-o scrisoare deschisa trimisa FRF. Oltenii…

- Suspendarea activitatii economice a afacerilor din Romania la inceputul anului 2018 se afla la cel mai mare nivel din ultimii 4 ani, cu o crestere de peste 132,99% in raport cu perioada similara din anul precedent, se arata intr-un comunicat remis luni de REGnet.ro.

- Un barbat din India traieste cu doua inimi dupa ce medicii chirurgi au utilizat o tehnica rara de transplant in incercarea de a-i salva viata, informeaza The Independent. Pacientul in varsta de 56 de...

- Tânara din Miercurea Ciuc a decis sa-si faca o casuta pe roti, în urma cu aproximativ doi ani, în momentul în care a calculat câti bani va trebui sa dea înapoi pentru un credit imobiliar.

- Venezuela a devenit primul stat care emite o criptomoneda, El Petro, sustinuta de rezervele petroliere ale tarii, in incercarea de a depasi criza economica pe care o traverseaza. „Nasterea El Petro inseamna un succes total pentru bunastarea Venezuelei”, a declarat presedintele Nicolas Maduro. Vicepresedintele…

- Un barbat de 43 de ani si o femeie de 47 de ani sunt suspectati ca ar fi racolat tinere din Republica Moldova pentru practicarea prostitutiei in orasul Amsterdam, Olanda. Suspectii au determinat doua tinere de 20 si, respectiv, 29 de ani, sa practice prostitutia in schimbul sumei de 400/500 euro pe…

- Mutarile sunt o parte importanta din viața noastra, sunt momente care ne marcheaza și ne determina sa ne reorganizam viața, pentru ca, in practica, sunt un chin. Ei, bine, nu e obligatoriu sa fie așa. Poți scapa foarte ușor, cu ajutorul unei companii specializate. Fondatorul MovingBox ne explica cum…

- In urma unui intreg proces care implica hranirea viermilor cu gunoi de grajd, mutarea lor in soluri diferite și asigurarea unei temperaturi potrivite, afaceristul obține un ingrasamant natural cu exceptionale calitați, numit humus de rame. Un litru de ingrașamant produs de rame costa 20 de lei și este…

- O tanara din Japonia, in varsta de 20 de ani si-a impartasit povestea traumatizanta pe Twitter. Tanara a fost crescuta de bunicul ei, care ii interzicea sa manance, iar la 10 ani ajunsese sa cantareasca putin peste 16 kg si era piele si os.

- ♦ Cele mai mari riscuri pentru business sunt provocate de lipsa de stabilitate legislativa si de necapitalizarea partenerilor, spune Oana Barbu, general manager al numarului patru de pe piata locala de distributie IT&C. Compania Asbis, numarul patru pe piata locala de distributie IT&C, cu…

- Interpreta de muzica populara Nicoleta Voica nu traiește doar din cantari, ci are și alte pasiuni, de pe urma carora face bani. Nicoleta Voica, care iubește din nou dupa trei casnicii eșuate , este una dintre cele mai apreciate soliste de muzica populara din Romania. Nicoleta Voica, care a slabit extraordinar…

- vezi prezentarea Sa vii cu ceva nou si inedit pe piata romaneasca din prezent nu este la indemana oricui. Roata nu mai trebuie inventata, dar asta nu inseamna ca nu poti pune pe picioare o afacere aparte, in care sa iti lasi amprenta antreprenoriala. Iti prezentam cinci afaceri promitoare pe care…

- Frumoasa Alina Pușcaș este una dintre cele doua vedete care, la sfarșitul saptamanii trecute, a fost cooptata pentru filmarile la cea mai noua producție a Antenei 1, ”Ie, Romanie”. In cele trei zile in care a ”bantuit” prin sate din județul Alba, actrița a avut, printre altele, de indeplinit o misiune…

- Unele afaceri pornesc din dorinta de a fi pe cont propriu sau de a avea venituri mai mari. Altele, din simpla pasiune. Este si cazul Roxanei Stirbu, care desi nu este la prima incercare antreprenoriala si a absolvit o facultate tehnica, a pus bazele...

- Un grup de suporteri și voluntari doresc sa reinvie echipa de seniori de la Olimpia Satu Mare. Poziția acestora a fost exprimata printr-o postare pe Facebook. Iata ce spun Voluntarii Olimpiști: „A murit Olimpia … Un moment greu pentru toata suflarea olimpista din Satu Mare. Deși așteptat, nu putem spune…

- Natalia Gordienko traiește cea mai frumoasa perioada din viața unei femei. A devenit mamica unui baiețel pe nume Cristian. Rolul de mama o incinta și spune ca abia acum traiește cu adevarat. Astazi Natalia și-a impartașit impresiile de a fi mama pe pagina sa de facebook. „Fetelor, hai sa vorbim despre…

- Promovarea unei afaceri nu este un lucru simplu de realizat, mai ales pentru un antreprenor la inceput de drum. Cu siguranta invatam din greseli, dar ideal ar fi sa demaram o afacere cu anumite notiuni, iar acest articol are ca scop exact acest lucru: transmiterea anumitor informatii pe care le consideram…

- O familie din Statele Unite traiește alaturi de 14 urși pe care i-a crescut inca de cand erau pui. Monica Welde și fiul ei, Johnny, din Bearadise Ranch, Florida, traiesc alaturi de cele 14 animale care cantaresc impreuna peste 1.000 de kilograme, scrie libertatea.ro.

- Celebra actrița și cantareața este mama a doi copii, o fetița și-un baiețel, de 10, respectiv 6 ani. Ei bine, daca baiețelul ii seamana mai mult tatalui sau, producatorul Tommy Mottola, fetița este bucațica rupta din mama sa, celebra Thalia. Thalia și fiica sa, Sabrina Iar una dintre postarile recente…

- Romeo Nicolae Kulcsar a luat, la doar 23 de ani, o decizie care a salvat o viața . A venit acasa din Danemarca, in concediu, a aflat ca viața unei tinere de 24 de ani, care avea ciroza hepatica, atarna de un fir de ața și nu a stat pe ganduri. I-a donat o porțiune din ficat sa faca ”un pas spre maturitate”,…

- Incepand cu 2016 lucrez pentru una dintre cele mai mari companii de tehnologie si IT, de origine americana, care isi desfasoara o mare parte din business si in Romania. La baza, rolul meu este unul foarte tehnic, axandu-se pe configurarea, implementarea si troubleshooting-ul solutiilor de imbunatatire…

- Gheorghe Turda trece prin momente grele zilele acestea. In cadrul unui interviu, cunoscutul cantaret de muzica populara a marturisit drama pe care o traieste si, cu lacrimi in ochi , dar si o durere fara margini, el a marturisit ca nu poate sa isi scoata din minte ceea ce s-a petrecut.

- Piata IT e de neoprit la Cluj-Napoca. Orasul a inregistrat cea mai mare crestere a numarului de firme din acest domeniu in ultimii ani: in cinci ani, numarul acestor afaceri aproape s-a dublat. Astazi, 1 din 11 angajati din Cluj-Napoca lucreaza in domeniul IT, iar specialistii spun ca acesta este doar…

- Toate business-urile care opereaza la nivel global au avut un termen limita pentru dispozitiile emise de Natiunile Unite, prin care orice asociere de business care opereaza in Coreea de Nord, trebuie sa iasa de pe piata respectiva, potrivit Wall Street Journal. Cu toate acestea, zeci de…

- Berbec Gandesc mai mult, sunt atente la fiecare amanunt si pragmatice. Sa faca tot posibilul si sa fructifice perioada la maximum, sa finalizeze lucrurile care treneaza de ceva timp si sa semneze contractele pe care le-au discutat inca de acum 3-4 luni, pentru ca le pot aduce stabilitatea financiara…

- Asa cum la nivel personal avem cu totii tot felul de obiective la inceput de an, meritam in egala masura, ca cetateni, antreprenori, proprietari de capital, sa gandim macro in prioritati globale care influenteaza, de fapt, viata noastra de zi cu zi, avutia, credibilitatea si libertatea economica.…

- Andreea Tivadar este gravida in luna a noua. Bruneta, care se afla in Israel nu a vorbit despre cel mai important moment din viața ei, iar despre copil au știut doar apropiații. Andreea Tivadar și-a ascuns burtica de ochii curioșilor, iar faptul ca este foarte slaba, a ajutat-o mult. Manechinul va naste…

- Cei patru adulți și patru copii africani spun ca au fost nevoiți sa ramana pe aeroportul thailandez din cauza nesiguranței din țara lor de origine, ZImbabwe. Cand au ajuns prima oara in Bangkok, erau doar niște turiști, dar din luna octombrie au devenit „locatari” temporari intre granițe.

- GCHQ, agentia britanica specializata in spionaj cibernetic, nu reusese sa gaseasca suficienti noi angajati, deoarece acestia prefera sa lucreze pentru companii precum Facebook sau Google, care le ofera salarii de patru-cinci ori mai mari. Organizatia cauta experti in amenintari informatice, intr-o perioada…