Stiri pe aceeasi tema

- Apetitul pentru afaceri in Romania este in scadere, iar economia romaneasca functioneaza precum o masina cu frana de mana trasa, in conditiile in care numarul companiilor dizolvate a crescut cu 35% in primele sapte luni, iar cel al firmelor noi a...

- Sistemul de franare al oricarui automobil include placutele de frana si discurile de frana. Daca vrei sa conduci in siguranta, aceste doua componente trebuie sa functioneze perfect si eficient, indiferent de viteza de rulare.

- “Din cercetari rezulta ca, la data de 26 august, în jurul orei 01:00, cei doi, în vârsta de 21 și 22 de ani, din comuna Aiton, ar fi sustras un autoturism parcat pe strada Câmpul Pâinii, din Cluj-Napoca. Ulterior, s-ar fi deplasat cu autovehiculul pe raza municipiului…

- Numarul de masina anti-PSD mai este valabil doar pana maine. Razvan Stefanescu mai poate folosi legal placutele personalizate pana pe 1 august, au explicat, pentru Libertatea, oficialii Autoritatii de Transport din Suedia. Ei spun ca decizia de invalidare a placutelor a fost luata pe 25 iulie. Atunci…

- Razvan Stefanescu, șoferul autoturismului Audi cu numerele de înmatriculare ”M... PSD”, s-a ales cu dosar penal și i-au fost ridicate placuțele și permisul de conducere. ”Mi s-au cerut documentele, dupa 3 minute, mi-au spus ca numerele…

- Incident stupid in vestul tarii, care-i putea fi fatal unei femei, dupa ce locuinta in care se afla s-a prabusit peste ea. Accidentul s-a produs din pricina neglijentei unui angajat ENEL Distributie, care conducea o autoutilitara a companiei, conform aradon.ro. Intrucat nu a tras frana de mana dupa…

- Pentru inceput, se putea crede ca e o gluma, un trucaj, insa masina a fost pozata in mai multe zone, la un moment dat fiind publicata si dovada ca masina a platit rovinieta, la intrare in PTF Nadlac, iar pe bon scrie "M... PSD". Masina este, conform documentului, inmatriculata in Suedia. Aceasta…