- Enrique Iglesias și iubita sa, sportiva Anna Kournikova, sunt impreuna de 16 ani și in tot acest timp s-au menținut departe de ochii presei in ceea ce privește relația lor. Cei doi au devenit parinți in decembrie anul trecut, atunci cand gemenii, o fetița și un baiat, pe nume Lucy și Nicholas, alintați…

- Aceasta casa costa doar 10.000 de de dolari și poate fi construita in 24 de h. O companie din SUA a prezentat oficial casa care se poate construi in cel mult 24 de ore. Firma din Texas folosește tehnologia de printrare 3D pentru a ridica construcția. Potrivit CBS Local, este vorba despre o locuința…

- Barbații pica in mrejele iubirii in momentul in care o femeie face aceste 7 gesturi, scrie estisuperba.ro. Tu știai despre ele? 1. Barbații adora cand te joci cu parul. Barbații chiar iubesc cand femeile se joaca cu parul lor. Acest lucru ii demonstreaza unui barbat ca femeia din viața…

- Laura Dinca a facut primele declarații despre sarcina, dupa ce a fost surprinsa impreuna cu Cristian Boureanu la cumparaturi de hainuțe pentru copii. Tanara infirma zvonurile și spune ca nu este inca momentul pentru a avea un copil. “Nu sunt insarcinata. Imi pare rau sa va anunt. Am cautat haine, deoarece…

- Meteorologii au anuntat ca gerul persista in intreaga tara, iar pana vineri la ora 11.00 este in vigoare un cod galben pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Olteniei si cea mai mare parte a Transilvaniei, in timp ce in restul tarii este cod portocaliu. In aceste conditii, unitatile de invatamant…

- Babele de martie sunt asociate în folclorul românesc cu legenda Babei Dochia. Conform traditiei, primele noua zile ale lui martie sunt considerate babe, iar alegerea uneia dintre ele îti poate oferi indicii pretioase ale viitorului care te asteapta…

- Tudorel Toader a facut declarații in aceasta dupa-amiaza la Consiliul Superior al Magistraturii. Ministrul Justiției a afirmat ca iși dorește ca ședința in care se discuta propunerea de revocare din funcție a produrorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, sa fie un moment in care se va afla o data pentru…

- Dupa mai mult de doua saptamani de competiții, Olimpiada de Iarna din Pyongchang a ajuns la final și urmeaza ceremonia de inchidere, care va sarbatori rezultatele sportivilor din toata lumea. Organizatorii spun ca ceremonia va reprezenta "spiritul perseverenței umane", scrie euronews.com.

- Aylin Cadir, primele declarații despre sarcinile pierdute.Artista are acum doi copii, Pavel, in varsta de 2 ani jumatate si Amza, de doar 3 luni, insa in urma cu ceva timp, interpreta și soțul ei, Traian Paicu au trecut prin momente grele. „Eu la nunta imi inchipuiam ca o sa am o fetita si un baiat,…

- Forte siriene proguvernamentale au patruns, marti, in regiunea nord-vestica Afrin pentru a interveni in favoarea gruparii insurgente kurde YPG si au fost atacate de armata turca, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Campionatul Firmelor și Instituțiilor din Gorj la minifotbal a ajuns la finele sezonului regular. Lupta pentru ultimul loc care ducea in play-off a fost una pe muchie de cuțit și s-a tranșat in etapa de duminica trecuta. Cele 8 echipe participante din campionat se pregatesc acum de jocurile…

- Liviu Varciu este in centrul atenției dupa ce a fost filmat in timp ce se sarutra cu o dansatoare pe nume Roxana Niculae. Roxana Niculae este asistenta la emisiunea „Star Matinal de weekend”, ea și Liviu Varciu fiind colegi de trust. Roxana Niculae a fost „bebelușa” la emisiunea Cronica Carcotașilor,…

- Primele imagini cu macheta viitorului mall care se va realiza la Targoviște pe terenul fostei Unitati Militare de la Gara Targoviște, au fost facute publice de edilul municipiului Targoviște. Primarul Cristian Stan a ținut sa puncteze cateva date tehnice privind construcția viitorului mall: “In linii…

- In urma cu o zi, presa mondena vuia ca Aurel Tamaș, unul dintre cei mai respectabili artiști de muzica populara și de petrecere s-a separat de soția sa, Marieta, dupa o casnicie ce a durat 27 de ani. Cantaretul a negat aceste barfe și chiar a fost amuzat. Aurel Tamaș are 57 de ani de viața și 20 de…

- Momentul cel mai asteptat al carnavalului de la Rio a venit odata cu debutul, duminica seara, al defilarii celor mai mari scoli de samba intr-un spectacol plin de culoare care reuneste peste 72.000 de persoane pe sambodrom, relateaza AFP. Imperio Serrano, una dintre scolile cele mai traditionale,…

- Semestrul II incepe cu primele probe ale Bacalaureatului. Luni, 12 februarie, incepe pentru elevi cel de al II lea semestru al anului scolar 2017 ndash; 2018, ce se va incheia in 15 iunie, cu vacanta de vara.Elevii de clasa a XII a vor incepe in forta Bacalaureatul, cu proba de evaluare a competentelor…

- 2018 a fost pana acum un an memorabil pentru sportiva nascuta la Sinaia. Mai intai, a patruns, in premiera, in Top 100 WTA, iar acum a fost convocata pentru prima data in echipa de Fed Cup a Romaniei.

- Festivalul de Jazz de la Timișoara a ajuns la ediția cu numarul 6. Organizatorii au anunțat primele nume care vor urca pe scena. Printre artiști se numara și The Cinematic Orchestra, una dintre cele mai respectate trupe britanice de jazz, dar și Kurt Rosenwinkel’s CAIPI, despre care Eric Clapton a spus…

- Edilul Iasului, Mihai Chirica, a afirmat, miercuri, ca ''se încearca destructurarea organizatiilor'' PSD cu rezultate si a opinat ca ''partidul este furat în momentul de fata de cei care nu iubesc social democratia'', anunta Agerpres.

- Edilul Iasului, Mihai Chirica, a afirmat, miercuri, ca ''se incearca destructurarea organizatiilor'' PSD cu rezultate si a opinat ca ''partidul este furat in momentul de fata de cei care nu iubesc social democratia''."Cred ca partidul este furat in momentul de fata de cei care nu iubesc social-democratia…

- Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgența (SVSU) au ajuns in atenția mai marilor Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad cu ocazia prezentarii bilanțului instituției pe anul 2017. Și asta deoarece o mare parte a Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența de pe raza județului…

- Misteriosul milionar iordanian Yousef Mustafa, cunoscut drept ”Regele valizelor”, este extrem de pretentios! Brandul pe care l-a dezvoltat in Romania ii ofera independenta financiara, astfel ca banii nu sunt absolut deloc o problema pentru el. In schimb, pretentiile sale sunt la un nivel foarte ridicat,…

- Adelina Pestritu a facut primele declaratii despre bebelus! Vedeta a impartasit cu noi cum a aflat vestea ca a ramas insarcinata, cum i s-a schimbat viata, dar si cum au fost primele luni de sarcina!

- O dubița in flacari a intrat in mulțime la Shanghai. 18 persoane au fost ranite in Shanghai, dupa ce o dubița in flacari a intrat in pietoni. Potrivit primelor investigații, șoferul, un barbat de 40 de ani, fuma in mașina, in momentul in care in dubița erau mai multe canistre cu gaz și petrol, produse…

- Primele investigatii ce vizeaza traiectoria defectuoasa urmata de racheta europeana Ariane 5 in timpul lansarii sale de pe 25 ianuarie "nu exclud eroarea umana", a anuntat presedintele Arianegroup, Alain Charmeau, intr-o scrisoare interna publicata de AFP. "Ceea ce s-a petrecut in timpul…

- Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invațamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum și condițiile de acordare a acestora, a fost adoptat miercuri, printr-o Hotarare de Guvern. "Cuantumul sporului pentru condiții de munca…

- Peste 16.000 de romani au un motiv important sa fie fericiți la inceput de an. Plata fondurilor pentru fermieri a fost reluata din aceasta saptamana, suma totala fiind mai mare de 40 de milioane de euro, potrivit Agerpres.Plata regulara aferenta Campaniei incepute anul trecut s-a reluat de…

- Clarificarea masurilor fiscale, care au innebunit populatia este unul dintre primele lucruri pe care ar trebui sa le faca viitorul Guvern condus de Viorica Dancila, a afirmat fostul premier Adrian Nastase

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Constanteanca Simona Halep, numarul unu mondial, continua sa scrie istorie la Australian Open, ieri calificandu se in premiera in finala, dupa ce a invins o in penultimul act pe Angelique Kerber Germania, 16 WTA cu 6 3, 4 6, 9 7.A fost un meci senzational, intins pe durata a doua ore si jumatate, in…

- Romania a importat 59.369 tone de rosii in primele trei trimestre din 2017, o cantitate aproape similara fata de aceeasi perioada din 2016 (59.075 tone), in timp ce exporturile au fost nesemnificative, respectiv de numai 262,2 tone, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, consultata…

- Cartaginezii au realizat multe greseli in timpul Razboaielor Punice duse cu romanii. Primele doua au fost razboaie de uzura impotriva uneia dintre cele mai incapatanate populatii din Mediterana. Dupa pierderea unei parti considerabile...

- Artistii Carmen de la Salciua si sotul ei, Culita Sterp, traiesc o frumoasa poveste de dragoste si se bucura de fiecare moment petrecut impreuna. In aceasta perioada, cei doi indragostiti petrec o vacanta de vis in Portugalia. Dupa o perioada incarcata si aglomerata, Culita Sterp i-a facut o mini-vacanta…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca Romania are o societate matura, care a dovedit ca este capabila sa lupte pentru valorile in care crede, dar ca aceasta societate are nevoie de un stat care trebuie sa fie pe masura ei. „2018 este cu adevarat momentul cel mai potrivit pentru a reflecta…

- Imagini cu un jandarm care lovește cu pumnii oamenii în timpul protestului de sâmbata, de la București, au facut furori pe internet, iar acum acesta este cercetat de șefii sai.Jurnalista Ramona Ursu a reușit sa îl identifice pe jandarm și a obținut primele declarații…

- Echipele Frantei si Croatiei au obtinut sambata victorii in grupa principala I a EURO 2018 de handbal masculin din Croatia si s-au apropiat si mai mult de semifinalele competitiei. Franta, tripla campioana europeana, a invins Suedia cu 23-17, iar Croatia a intrecut Norvegia, vicecampioana…

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2017, o cantitate de titei de 7,03 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 229.900 tep (3,4%) mai mare fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de…

- Pompierii mehedinteni au intervenit, in primele doua saptamani din anul 2018, pentru stingerea a 18 incendii. Cele mai multe dintre interventii, mai precis 14, au fost la locuinte cuprinse de flacari. Spre exemplu, in ziua de 16 ianuarie, doua echipaje ...

- Keo trece prin cea mai frumoasa perioada a vietii sale de cand Misty i-a oferit o minunatie de fetita. Chiar daca totul s-a intamplat in mare secret pe data de 27 decembrie, artistul a facut primele declaratii la Antena Stars.

- Dupa aproape jumatate de an de zvonuri, Cornel Gales nu mai poate spune acum ca doamna Vivi este o simpla prietena. Vaduvul Ilenei Ciuculete a vrut sa puna capat speculatiilor si sa faca lumina cu privire la acest subiect. Cu toate ca a incercat sa evite o confirmare, Cornel Gales a „scapat porumbelul”.…

- Primele pachete de țigari cu pictograme și avertismente de sanatate vor aparea în Republica Moldova în luna februarie 2018. Un interviu pe acest subiect a fost realizat de jurnalista Maria Dimineț cu directorul adjunct al Centrului Național de Sanatate Publica, Ion Șalaru. Producatorii…

- 7-Eleven a fost denumita a doua cea mai populara franciza din lume in topul Franchise 500 realizat de publicatia Entrepreneur. Magazinele 7-Eleven isi au originea in 1927, cand un angajat al companiei de gheata Southland Ice Company, din Dallas, Texas, a inceput sa vanda lapte, paine si…

- Fortele Navale Romane au dat startul, vineri, primelor exercitii pe mare din acest an ale marinarilor militari, in cooperare cu partenerii din NATO, Statele Unite si Turcia, acestea urmand sa se desfasoare pana pe 13 ianuarie in Marea Neagra, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat a fost gasit decedat, plutind pe lacul din parcul IOR din Capitala. Potrivit ISU, primele echipaje au ajuns deja la fata locului si intervin pentru recuperarea cadavrului.Din primele informatii este vorba de un barbat cu varsta cuprinsa intre 35 si 40 de ani. La fata locului…

- "U" transfera cu gandul la viitor. "Studentii" au "repatriat" un international U17 "Sepcile rosii" vor sa promoveze cu fotbalisti cu sute de meciuri in Liga 1, insa jucatorii de perspectiva raman, totusi, o prioritate pentru FC Universitatea Cluj. Clubul a anuntat pe Facebook primul transfer…

- Legenda a autoturismului romanesc… din istoria ARO! Automobil Romanesc Original, ARO, aceasta a fost denumirea data primei masini de teren produse in Romania, la Campulung. Prima masina de teren romaneasca a fost produsa in anul 1957, fiind batuta de muncitori pe butuc de lemn, si purta numele IMS,…

- Multe ore pe scaun, la calculator sau la birou, lipsa miscarii si a exercitiilor in aer liber sau greutatea prea mare a corpului isi pun amprenta asupra sanatatii oamenilor, in societatea moderna. Aceste conditii pot duce la apariția herniei de disc, o afecțiune care incepe sa se manifeste si in randul…

- Gabriela Cristea a vorbit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, despre inlocuirea ei la emisiunea ”Te vreau langa mine”. Vedeta a dezvaluit ca pana la sfarsitul lunii se va decide ce va face cu viata ei profesionala.