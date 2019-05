Cand sotul nu e acasa O gagica avea sot un comis voiajor. Intr-o luni acesta pleaca in alta localitate si-i spune nevestei ca vine tocmai sambata. Gagica isi chema amantul si ciocane toata saptamana pana vineri cand se aude cheia in usa. Sare ca arsa si isi pune amantul sa faca pe statuia in hol. Barbatul intra obosit de la servici si intreaba sotia: -Ce-i chestia aia pe hol? -O statuie, ce, nu sti ca si Georgeasca are una la fel? Barbatul aproba si se duse sa manance. Se intoarce cu un pahar de apa si zice spre statuie: -Hai, bea. Nimic. -Hai ma, bea daca iti dau. Nimic. Statuia nemiscata. -Hai ma bea ca la Georgeasca… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

