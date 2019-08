Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Toader fostul internațional al echipei Romaniei de rugby a decedat la doar 56 de ani in urma unui infarct suferit in curtea casei sale, informeaza Evenimentul Zilei. Paramedicii sosiți de urgența la fața locului au incercat sa-l resusciteze timp de 40 de minute dar totul a fost…

- Marcel Toader s-a stins din viața la varsta de 56 de ani, dupa ce a suferit un infarct in timp ce se afla alaturi de niște prieteni. Deși a fost resuscitat minute in șir, el nu a fost salvat.

- Marcel Toader se afla la masa cu avocatul sau in momentul in care a incetat din viața. Omul de afaceri a murit sambata, 3 august, in urma unui infarct. In momentul in care a murit, omul de afaceri, in varsta de 56 de ani, se afla la avocatul sau, potrivit spynews.ro. Marcel Toader a facut infarct in…

- Marcel Toader a murit astazi, la varsta de 56 de ani. Fostul rugbist a suferit un infarct. Marcel Toader a suferit un infarct in timp ce se afla la masa impreuna cu cațiva prieteni, la Periș, inștiințeaza Antena 3. Ambulanța a ajuns rapid la fața locului, dar medicii nu au mai putut face nimic. ...

- Omul de afaceri Marcel Toader a murit. Acesta a incetat din viața la varsta de 56 de ani. Potrivit Antena 3, Marcel Toader a facut infarct. Omul de afaceri s-ar fi aflat la masa. Dupa ce s-a aflat ca acesta a incetat din viața, pe contul sau de socializare au aparut numeroase mesaje de condoleanțe.…

- Octavian Ursulescu este unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți prezentatori de televiziune, insa, in spatele zambetului sau și a firii joviale se ascunde o mare durere. Octavian Ursulescu, in varsta de 72 de ani, prezentatorul a zeci de ediții ale Festivalului de la Mamaia, a dezvaluit una dintre…

- Catalin Chebeleu, tanarul afacerist din Arad, care a murit la o zi dupa ce a implinit 38 de ani, a fost inmormantat marti. Familia si toti cei dragi l-au condus pe Catalin Chebeleu pe ultimul drum.

- Constantin Davidescu, medic de excepție, fost șef al Secției de Dermatologie a SJU Targu-Jiu, a urcat la ceruri, sambata, la varsta de 84 de ani. Vestea morții doctorului a fost data de fiica acestuia, dr. Marilena Davidescu, care a anunțat ca trupul neinsuflețit a fost depus…