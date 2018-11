Cand si unde se deschide cea mai noua partie de schi din tara Statiunea Varful lui Roman, cea mai noua destinatie pe harta sporturilor de iarna din Romania, se va deschide de Ziua Nationala, anunta primarul din Horezu, Nicolae Sardarescu, care a precizat ca turistii vor putea schia aici chiar din prima zi a lunii viitoare.



"Este zapada. S-au facut deja toate pregatirile si, incepand cu 1 decembrie, ii dam drumul. In functie de cum va fi vremea, vor fi folosite si tunurile de zapada artificiala, iar turistii din toata tara se vor putea bucura de aceasta noua partie de schi din Valcea chiar de Ziua Nationala", a declarat primarul din Horezu.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Este zapada. S-au facut deja toate pregatirile si, incepand cu 1 decembrie, ii dam drumul. In functie de cum va fi vremea, vor fi folosite si tunurile de zapada artificiala, iar turistii din toata tara se vor putea bucura de aceasta noua partie de schi din Valcea chiar de Ziua Nationala", a declarat…

- Patru turiști din județul Olt au ramas blocați in zapada pe Transalpina, dupa ce s-au aventurat pe un drum inchis circulației, fara sa aiba mașina echipata cu cauciucuri de iarna. Tinerii au cerut ajutorul jandarmilor montani și al salvamontiștilor pentru a ieși din impas. Turiștii se intorceau din…

- Patru tineri din județul Olt au ramas blocați in zapada dupa ce s-au aventurat cu masina pe un drum inchis circulatiei, pe Transalpina, fara sa aiba cauciucuri de iarna. Turiștii au fost salvați de jandarmii montani și salvamontiști, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit purtatorului…

- Stratul de zapada pe Transalpina masoara, luni, pe alocuri, sapte centimetri. Din acest motiv, reprezentantii Sectiei Drumuri Nationale Tagu-Jiu au propus ca traficul rutier, intre Ranca, judetul Gorj, si Obarsia Lotrului, judetul Valcea, sa fie inchis pana la primavara.

- Stratul de zapada pe Transalpina masoara, luni, pe alocuri, sapte centimetri. Din acest motiv, reprezentantii Sectiei Drumuri Nationale Tâgu-Jiu au propus ca traficul rutier, între Rânca, judetul Gorj, si Obârsia Lotrului,

- Stratul de zapada pe Transalpina masoara, luni, pe alocuri, sapte centimetri. Din acest motiv, reprezentantii Sectiei Drumuri Nationale Tagu-Jiu au propus ca traficul rutier, intre Ranca, judetul Gorj, si Obarsia Lotrului, judetul Valcea, sa fie inchis pana la primavara.

- Sfarsitul lunii septembrie aduce temperaturi negative, zapada si lapovita. La munte ninge, iar pe Transalpina si pe Transfagarasan se circula in conditii de iarna. Stratul de zapada depaseste deja in unele locuri zece centimetri. Si azi noapte drumarii au inchis circulatia pe cele doua sosele din munti.

- Parfumurile D&P pot fi comandate acum si online in peste 80 de variante Lansarea magazinului online are loc in urma cererii considerabile din partea publicului de pe tot teritoriul Romaniei, care putea achizitiona pana acum produsele doar din magazinele prezente in Bucuresti, Brasov, Baia Mare, Botosani,…