- Inmormantarea senatorului UDMR Verestoy Attila va avea loc sambata in Cimitirul Reformat din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita. Trupul acestuia a fost incinerat la Viena, unde fusese internat pentru tratarea cancerului de care suferea, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Inevitabilul s-a produs in cele din urma pentru echipa de handbal masculin HC Odorheiu Secuiesc. Chinuita de probleme financiare și ramasa fara susținerea financiara a deputatului Attila Verestoy, decedat saptamana trecuta, oficialii echipei au luat decizia de a retrage echipa din campionat. ''Va aducem…

- Inmormantarea istoricului Neagu Djuvara va avea loc duminica, 28 ianuarie a.c. la Catedrala greco-catolica din Bucuresti. Trupul neinsufletit al istoricului si scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica "Sfantul Vasile cel Mare" din Bucuresti din str. Polona nr. 50. Cei care…

- Trupul neinsufletit al istoricului si scriitorului Neagu Djuvara va fi depus vineri si sambata la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din Bucuresti din str. Polona nr. 50. Cei care l-au cunoscut si respectat pe Neagu Djuvara ii pot aduce un omagiu vineri, intre orele 17.00 si 21.00,…

- Moartea senatorului UDMR Attila Verestoy provoaca o stare de neliniște totala la echipa de handbal HC Odorhei. Formația din Harghita este susținuta in proporție de 95% de omul de afaceri.Attila Verstoy, cel mai longeviv parlamentar din Romania, singurul care a avut 8 mandate consecutiv in…

- Verestoy Attila a murit , pe 24 ianuarie, la varsta de 63 de ani. Parlamentarul UDMR, singurul care se afla in funcție inca din anul 1990, a fost rapus de cancer . In urma sa, el a lasat o avere impresioanta, care a fost evaluata anul trecut, la aproximativ 50 de milioane de euro. Verestoy Attila a…

- NEWS ALERT A murit senatorul UDMR Attila Verestoy Senatorul UDMR Attila Verestoy a murit, miercuri, la varsta de 63 de ani, din cauza unor afectiuni pulmonare. Potrivit fostului presedinte al UDMR, Marko Bela, acesta suferea de cancer si a decedat la Viena. "Îl regret ca politician si ca…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit, la varsta de 63 de ani. Verestoy Attila suferea de cancer si se afla la Viena, unde era tratat. Attila se afla la al optulea mandat de senator. In anul 2011, a suferit un grav accident de mașina, in urma caruia mai multe oase i-au fost fracturate. Ca urmare ...

- Fostul presedinte Ion Iliescu a declarat, miercuri, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca Verestoy Attila ” a fost unul din oamenii care a promovat conlucrarea, cooperarea tuturor fortelor politice si o buna relatie intre romani si maghiari”.”Am aflat cu mare tristete aceasta veste. Attila…

- Verestoy Attila a fost unul dintre cei mai bogati policieni din Romania, anul trecut averea lui fiind estimata la zeci de milioane de euro. Printre bunurile pe care fostul senator UDMR le deținea, se numara și o casa desprinsa parca din filmele SF, ridicata in satul Vladiceasca. Senatorul Verestoy Attila…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila, a murit, miercuri, la varsta de 63 de ani. Suferea de o boala necrutatoare si se afla la Viena, pentru tratament. Verestoy Attila a fost senator in toate legislaturile din 1990 incoace, de fiecare data ales pe listele UDMR, in județul Harghita. A fost absolvent al Institutului…

- Verestoy Attila a incetat din viața la Viena. Acesta avea probleme pulmonare și a murit de cancer. Verestoy Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. Potrivit fostului presedinte al UDMR, Marko…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit miercuri, la varsta de 63 de ani. Verestoy Attila suferea de cancer si se afla la Viena, pentru tratament. Verestoy Attila era unul dintre cei mai longevivi parlamentari din Romania: a fost senator in toate legislaturile din 1990 incoace, el fiind ales de fiecare…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea lui Verestoy Attila. Verestoly Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. „Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea…

- Verestoy Attila a murit. Acesta era senator și membru marcant al UDMR. Verestoy Atilla a incetat din viața, potrivit stiripesurse.ro. Acesta avea 63 de ani. A fost senator roman in toate legislaturile din perioada 1990 – 2016, ales de fiecare data in județul Harghita pe listele UDMR. Attila Verestoy…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit miercuri, la varsta de 63 de ania, potrivit Digi24 și HotNews.ro. Attila suferea de cancer și se afla la Viena, pentru tratament. El a fost senator in toate legislaturile din perioada 1990 – 2016, fiind ales de fiecare data in județul Harghita, pe listele UDMR.…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a incetat din viața, la varsta de 63 de ani. El s-a nascut la Odorheiu Secuiesc, in 1954. Potrivit ultimei declaratii de avere facute publice, Verestoy Attila detine mai multe suprafete de teren in Bucuresti, Harghita si Ilfov, doua case in Ilfov, respectiv Cristuru Secuiesc,…

- Verestoy Attila, unul din liderii UDMR, a murit., Senatorul Verestoy Attila poate fi considerat Nemuritorul din Parlament. Verestoy este singurul supraviețuitor in Legislativ fara intrerupere, din 1990. De asemenea, este unul dintre cei mai bogați politicieni. Potrivit ultimei declaratii…

- Cel mai mare om de zapada din Europa este construit in Romania. Mai multi tineri din Harghita vor sa construiasca un om de zapada de 10 metri. Dupa ce anul trecut au construit un om de zapada...

- Managerul Spitalului Municipal din Odorheiu Secuiesc, Lukacs Antal, a declarat ca starea unuia dintre pacienti este foarte buna si in curand va fi externat, iar ceilalti doi mai au nevoie de tratament de specialitate. Purtatorul de cuvant al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta…

- Trei persoane sunt internate in Spitalul Municipal din Odorheiu Secuiesc, diagnosticate cu trichineloza, iar alte cinci sunt tratate in ambulatoriu, dupa ce au mancat din carnea unui porc, infestata cu trichinella spiralis. Citeste si: Explicatii NEASTEPTATE dupa ce lucrarile comisiei speciale…

- Trupul neînsufletit al solistei The Cranberries, Dolores O'Riordan a fost depus la o biserica din orasul sau natal, Limerick, în Irlanda. Sute de fani i-au adus un ultim omagiu artistei.

- Traficul feroviar intre statiile Timisu de Sus si Darste, judetul Brasov, se desfasoara, joi dimineata, pe un singur fir, dupa ce s-a semnalat o lipsa de tensiune in firul de contact. Noaptea trecuta, traficul feroviar a fost intrerupt in Harghita, din cauza unor copaci prabusiti pe calea ferata. Potrivit…

- Conform unei harti realizate de Institutul National de Statistica, dupa datele colectate pe parcursul anului 2017, judetul Caras-Severin se afla in clasament cu un venit de 1.877 lei net/luna. Astfel, conform acestui grafic, in Capitala se castiga cel mai bine, angajatii avand, in medie,…

- Dupa ce a lasat-o pe Unirea Dej in turul acestui sezon, antrenorul Alpar Meszaros va continua tot in Liga a III-a, potrivit cjsport.ro. „Mesi” a semnat un contract promitator cu AFC Odorheiu Secuiesc, acolo unde se va ocupa si de academia de copii si juniori a clubului. Formatia din Harghita a fost…

- Doliu in handbalul romanesc. Radu Vladuț a murit de Boboteaza. Radu Vladuț s-a stins din viața fulgerator, pe 6 ianuarie, chiar in ziua de Boboteaza, la varsta de 64 de ani, in urma unor complicații medicale in fața carora medicii nu au mai putut face nimic. “Deplangem trecerea in neființa a colegului…

- O masina in valoare de aproximativ 2.000 de euro a fost recuperata de politistii romani, insa povestea din spatele furtului este mai complicata decat pare la prima vedere. La data de 5 ianuarie, in urma activitaților de investigare intreprinse de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Covasna,…

- Andras Lehel, un antreprenor in varsta de 41 de ani din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, a preluat in franciza patru din cele zece magazine ale retailerului de bricolaj Ambient, aflat in reorganizare, arata datele din Buletinul Procedurilor de Insolventa. Compania APC Universal Partner,…

- Cincisprezece judete se afla, marti, pana la ora 14.00, sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. In unele zone, sunt conditii pentru formarea poleiului. Astfel, sunt sub atentionare cod galben de ceata judetele Vrancea, Galati, Bacau, Constanta si Tulcea.…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al academicianului Ionel-Valentin Vlad, presedintele Academiei Romane, va fi depus la Academia Romana, marti dupa-amiaza, iar inmormantarea va avea loc joi. Conform Academiei Romane, marti, la ora 13.30 sicriul cu trupul neinsufletit al lui Ionel-Valentin Vlad va fi…

- Un muncitor in varsta de 40 ani, care lucra intr-o padure din zona Tusnad, a murit miercuri dupa-amiaza dupa ce a fost calcat de tractorul din care sarise pentru ca vehiculul aluneca spre o rapa, conform organelor de ancheta, conform Agerpres. Potrivit sefului Inspectoratului Teritorial de Munca…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca au fost mobilizati peste 2.400 de angajati pentru funeraliile Regelui Mihai. "Ministerul Afacerilor Interne a mobilizat pentru buna desfasurare a funeraliilor Majestatii Sale Regele Mihai I al Romaniei aproximativ 1400 de politisti, peste 800…

- Doi moldoveni in varsta de aproximativ 30 de ani au decedat, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat pe o șosea din Romania, intre Borsec și Tulgheș, fiind declanșat codul roșu de intervenție. Totodata, alți 18 oameni sunt raniți, deocamdata nu se știe daca sunt și printre ei moldoveni. Potrivit…

- Propunerea a venit din partea președintelui Camerei, Liviu Dragnea. In timpul momentului de reculegere pe ecranele din Parlament a aparut fotografia Regelui. Dupa momentul de reculegere au fost difuzate mai multe secvențe din discursul ținut de Regele Mihai in Parlament, in anul 2011.…

- Regele Mihai a decedat la varsta de 96 de ani. Decesul s-a produs marti, 5 decembrie 2017, la ora 13:00 la resedinta privata a acestuia din Elvetia, conform anuntului facut de Casa Regala a Romaniei. Trupul neinsufletit va fi adus in tara...

- Iata declaratia catre tara a Principesei Margareta, Custodele Coroanei romane: "Romani, Țara a pierdut pe Regele Mihai I. Timp de peste noua decenii, el a inchinat Romaniei toate puterile, cu devotament și rabdare. Am pierdut, ca voi toți, un parinte. O pierdere personala și…

- Parintele Dumitru Bujor s a stins din viata. Trupul acestuia a fost depus in aceasta dimineata la biserica "Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul" din Constanta Al. Capidava, nr. 7 . Maine, duminica, 3 decembrie, incepand cu ora 13.30, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba inmormantarii…

- Corina Chiriac a facut dezvaluiri despre situația financiara a celei care a fost actrița Cristina Stamate. Cristina Stamate a murit fara sa mai aiba vreo ruda in viața. Astfel ca de inmormantarea artistei se vor ocupa colegii sai de la teatru. Cristina Stamate nu avea o situație finaciara tocmai buna,…

- Doinița Maximilian, fiica infiata a Stelei Popescu, și Stanca Gheorghe, nepoata acesteia, au facut primele declarații dupa inmormantarea celebrei actrițe. Stela Popescu a fost condusa pe ultimul drum duminica, la Manastirea Cernica, acolo unde a fost inmormantata. De funeraliile vedetei s-a ocupat fiica…

- Doina Maximilian, fiica adoptiva a Stelei Popescu, a scris un mesaj pe coroana depusa in onoarea mamei ei care demonstreaza ca vedeta va ramane mereu vie in memoria ei. Inmormantarea Stelei Popescu a avut loc duminica, 26 noiembrie, la Manastirea Cernica, acolo unde sute de persoane, cunoscuți sau oameni…

- Inmormantarea actritei Stela Popescu are loc astazi (duminica), la Cernica. Sute de oameni au condus sicriul cu trupul neinsufletit pe ultimul drum. Cortegiul funerar a plecat la ora 10.00 de la Teatrul Constantin Tanase. La ora 11.00, sicriul cu trupul neinsufletit va fi depus la biserica…

- Trupul neinsufletit al celebrei actrite Stela Popescu va fi depus pentru un ultim omagiu, vineri, incepand cu ora 11.00, in foaierul Salii Savoy a Teatrului de Revista „Constantin Tanase”, iar sambata, la capela Manastirii...

- Au aparut si primele imagini cu trupul neinsufletit al Stelei Popescu. Acesta va fi transportat la Institutul Național de Medicina Legala (INML) in vederea efectuarii necropsiei. In cauza sunt efectuate cercetari sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul București. Potrivit datelor…

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș anunta ca protesteaza fata de o expozitie cu caracter istoric, in parcul din centrul orașului Sf. Gheorghe, pentru a marca implinirea a 75 de ani de la dezvelirea soclului pavilionului pe care s-a inalțat steagul Ungariei, in anii ce au urmat…

- Inceput de saptamana indoliat pentru finantistii din Campulung. Gheorghe Buta, colegul lor, in varsta de 56 de ani, a incetat din viata mistuit de o boala necrutatoare. Nascut la 11 ianuarie 1961, Ghoerghe Buta si-a dedicat viata finantelor, iar primii ani a lucrat la Rucar la Perceptia Rurala, din…