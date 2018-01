Cand si cum se restituie vechea taxa auto

Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru romanii care au achitat taxa auto in ultimii 10 ani. Restituirea banilor este acum o certitudine, dupa ce, in ultima zi lucratoare a anului trecut, Ministerul Mediului si Ministerul de Finante au publicat, in Monitorul Oficial, normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a anunțat, intr-un comunicat de presa, ca a inceput demersurile pentru simplificarea procedurii de alocare a sumelor destinate lucrarilor de cadastru general initiate de autoritatile locale. In 2018, primariile vor putea incheia contracte…

- Sumele de bani colectate in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta "Cumintenia Pamantului", realizata de sculptorul Constantin Brancusi, se restituie integral donatorilor, potrivit unei ordonante de urgenta a Guvernului, publicata vineri in Monitorul Oficial.

- In urma atentionarii unui cetatean, Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu a efectuat mai multe verificari in teren privind starea habitatelor pentru specia Castor fiber (castor), pe paraul Rozbav. In urma acestor observatii s-a constatat existenta unui baraj specific pentru zona de hrana si odihna…

- Cu doar zece zile inainte de momentul intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.79/2017, Asociatia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania - RGDA (Romanian Game Developers Association) doreste sa faca un apel public catre autoritatile romane pentru a compensa, de o maniera fezabila…

- Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza cetatenii ca, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 79 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227 2015 privind Codul fiscal, incepand cu anul 2018 vor interveni urmatoarele modificari: posibilitatea achitarii…

- Negocierea colectiva forțata instituita prin O.U.G. nr. 82/2017 Prin Ordonanta de Urgenta nr. 82 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, s-a dispus ca in perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017, pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului…

- Certificatele de concediu medical pot fi eliberate acum și electronic, conform unui act normativ ce tocmai a fost publicat in Monitorul Oficial. Pentru asta, medicii care le elibereaza vor trebui sa foloseasca o semnatura electronica, respectand o serie de reguli ce urmeaza sa fie adoptate…

- La sfarșitul lunii noiembrie, consilierii locali au adoptat un raport privind „numirile finale in vederea ocuparii posturilor vacante de membri in Consiliul de Administrație la SC Drumuri Municipale SA”. Cei interesați au putut depune dosare, s-au facut evaluari, iar cei care au obținut cel mai mare…

- Potrivit Smartree Romania, unul dintre liderii din Romania pe piața de externalizare a proceselor de HR, modificarile legislative aduse de Ordonanța de Urgența 60/2017, care vizeaza persoanele cu dizabilitați apte de munca, determina angajatorii sa iși regandeasca strategia vis-a-vis de acest subiect. …

- Senatul a adoptat, in calitate de Camera decizionala, o serie de amendamente la OUG 33/2017, astfel incat presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua Camere, cu votul majoritatii senatorilor…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 18 decembrie, urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207 2015 privind Codul de procedura fiscala; Decret pentru promulgarea…

- "Voucherele de vacanta sunt bugetate si se vor acorda tuturor celor care sunt angajati in sistemul public. De la 1 ianuarie 2018 aceste vouchere vor putea fi acordate de orice institutie publica si sunt bugetate 1,7 miliarde de lei pentru acest lucru. Ordonanta de Urgenta 46/2017 prevedea ca, in…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 11 decembrie a.c., urmatoarele decrete: * Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri…

- Persoanele care n-au ajuns inca la varsta de pensionare pot sa-și plateasca retroactiv contribuția la pensii pentru ultimii cinci ani, daca au perioade in care n-au fost asigurați in niciun sistem autohton, a informat Casa de Pensii Timis. Persoanele interesate aveau posibilitatea sa incheie contracte…

- Vechea practica a Avocatului Poporului, aceea de a nu se implica prea mult in controlul de constitutionalitate al legilor si ordonantelor de urgenta ale Guvernului, va fi schimbata, a anunțat vineri seful instituției, Victor Ciorbea. Decizia vine in urma criticilor formulate de Comisia Europeana prin…

- Ocuparea prin concurs sau examen a posturilor din instituțiile și autoritațile publice va fi blocata in tot anul 2018, potrivit act normativ publicat recent in Monitorul Oficial. Daca se vor elibera posturi de la 1 ianuarie, se vor putea aproba angajari numai pentru jumatate din numarul de posturi…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 8 decembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 32/2015 privind inființarea Garzilor forestiere.Va prezentam textul integral al cererii: București, 8 decembrie 2017Domnului…

- Ponta, atac la Guvern: “Haosul Fiscal Bugetar” bate la ușa, de la 1 Ianuarie, Dumnezeu cu mila! Iar noi ne uitam la razboiul “Dragnea – Kovesi”, a scris fostul premier, pe Facebook. Victor Ponta a criticat depunerea de catre USR a 5.000 de amendamente la Ordonanța care prevede introducerea Split TVA,…

- Deputatii USR au depus, vineri, 5.000 de amendamente impotriva Ordonantei de urgenta a Guvernului referitoare la split TVA, fiind primul filibuster din Romania pe o tema extrem de importanta, anunta un comunicat al formatiunii transmis Agerpres. Conform sursei citate, amendamentele USR se intind…

- Deputatii USR au depus, vineri, 5.000 de amendamente impotriva Ordonantei de urgenta a Guvernului referitoare la split TVA, fiind primul obstrucționism din Romania pe o tema extrem de importanta,...

- Parlamentul Romaniei a luat o decizie importanta in legatura cu indemnizația lunara pentru creșterea copiilor. Este vorba despre OUG 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului 111/2010 privind concediul și indemnizația pe care o primesc mamele.

- Comisia de buget-finanțe discuta, miercuri, pe modificarile la Codul Fiscal adoptate de Guvern. Sunt așteptate mai multe amendamente la proiectul de Ordonanța. Intre timp, liberalii au depus, la Avocatul Poporului sesizarea in vederea contestarii la Curtea Constitutionala a Ordonanței de Urgența de…

- „Dupa cum stim, ideea initiala a Guvernului de a face obligatoriu din 2018 mecanismul de plata a TVA defalcata a starnit multe proteste si discutii in ultimele luni. Drept rezultat, Guvernul a promis ca va modifica OG23 si ca va face acest mecanism optional din 2018. Desi, momentan, Monitorul Oficial…

- Deputatii au dat marti vot favorabil proiectului de lege privind aprobarea OUG 55 2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 111 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, informeaza Digi 24.Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim…

- Recent, primarul Daniel Mihalache, din Copsa Mica, judetul Sibiu a primit raspuns de la Secretariatul General al Guvernului, dupa ce edilul a sesizat ca Primaria pe care o conduce risca falimentul din cauza penalitatilor pe care trebuie sa le plateasca firmelor care au lucrat la sistemele de alimentare…

- Guvernul a aprobat peste noapte o ordonanta de urgenta prin care devine obligatorie initierea negocierii colective pentru toate categoriile de angajatori, incepand din 20 noiembrie, pana in 20 decembrie 2017. Ordonanta vine in completarea faimoasei Revolutii Fiscale. 0 0 0 0 0 0 “Avand…

- Conducatorii auto vor putea depași incalcand linia continua și nu vor primi nicio sancțiune, insa doar in anumite condiții. Masura este prevazuta intr-o propunere legislativa inregistrata recent la Senat pentru dezbatere și care urmarește fluidizarea traficului din anumite zone și creșterea vitezei…

- Judetul Suceava ar urma sa primeasca o suma de 12,146 de milioane de lei la urmatoarea rectificare bugetara anuntata de Guvernul Romaniei. Potrivit proiectului Ordonantei de Urgenta a Guvernului pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, publicat de Ministerul Finantelor Publice, judetul ...

- Acordarea dobanzilor se va face insa in aceleași limite de timp stabilite pentru restituirea taxelor. Vorbim deja de cateva luni de posibilitatea de a cere inapoi de la stat banii platiți in trecut pentru taxa speciala pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa…

- Modul in care noile masuri fiscale luate de Guvern au fost comunicate creeaza in randul companiilor germane un sentiment de nesiguranta, in conditiile in care firmele se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru companiile care desfasoara activitati in domeniul IT, dar exista si incertitudini legate…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici ii cere ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sa initieze in regim de urgenta o ordonanta care sa suplimenteze fondul de salarii necesar acoperirii contributiei angajatorului “in vederea pastrarii salariilor in plata, asa cum reprezentantii Guvernului…

- PNL depune luni la Avocatul Poporului sesizarea in vederea contestarii la Curtea Constitutionala a Ordonantei de Urgenta privind modificarea Codului Fiscal. Sesizarea privind OUG 79/2017 a fost depusa de catre purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca si de catre deputatul Ioan Cupsa, presedintele…

- Timișorenii au venit in Piața Victoriei „inarmați” cu stegulețe și pancarte pe care au scris fel de fel de mesaje. Ei susțin ca numai din strada pot bloca PSD și ALDE sa puna in practica Ordonanța de Urgența de modificare a Codului Fiscal, care a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Din…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut astazi primele declarații privind modificarea Codului fiscal, dupa adoptarea Ordonanței de Urgența in acest sens in ședința de miercuri a Guvernului.

- Guvernul arata ca promovarea acestei Ordonante de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost determinata in principal de necesitatea implementarii masurilor din domeniul fiscal cuprinse in programul de guvernare, a elaborarii Legii bugetului asigurarilor…

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind Codul Fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial, joi seara, la doua zile de la adoptarea de catre Cabinetul Tudose. Guvernul arata ca promovarea acestei Ordonante de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, membru PSD, spune ca prin modificarea Codului Fiscal bugetul local va fi afectat direct si profund, apreciind ca "este o palma data in mod clar pe linia de dezvoltare a oraselor". Mihai Chirica a spus joi, in cadrul sedintei extraordinare de consiliu local, ca serviciile…

- ”Casa de pensii sectoriala a MApN a achitat, pe data de 7 noiembrie, unui numar de peste 7.000 de pensionari militari, diferentele rezultate intre cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 si cele stabilite in baza Legii nr. 119/2010, cu modificarile si completarile ulterioare,…

- Codul Rutier va putea fi modificat, iar polițiștii locali vor avea dreptul sa dea amenzi șoferilor. În Legea poliției locale nr. 155/2010, circulația pe drumurile publice este unul dintre principalele domenii unde poliția locala are atribuții. Numai ca…

- Autovehiculele, indiferent de categoria din care fac parte, ar putea sa circule legal prin localitați cu viteze de pâna la 60 de km/h, potrivit unui proiect de lege înregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Masura ar facilita traversarea localitaților situate de-a lungul drumurilor naționale…

- Senatorii au adoptat marți, 24 octombrie, un proiect de lege care se amana pana la 1 ianuarie 2019 obligativitatea taxei de 80 de lei/tona incasata pentru deseuri. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta 48/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.…

- Deputații au adoptat, in unanimitate, propunerea legislativa pentru modificarea Ordonanței de Urgența a Guvernului 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invațamantului și cercetarii, precum și in ceea ce privește plata sumelor prevazute in hotarari judecatorești devenite executorii in perioada…

- Focșanenii pot depune la ENET, de luni, 16 octombrie, cererile și declarațiile pe proprie raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței. Reprezentanții ENET au anunțat ca atat cererile cat și declarațiile pe proprie raspundere se primesc, completate, pana la data de 20 noiembrie,…

- Presedintele Romaniei a semnat ieri decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2017 care vizeaza cresterea salariilor de baza a personalului nedidactic din invatamantul superior si preuniversitar, din bibliotecile universitare si unitatile de invatamant…