Stiri pe aceeasi tema

- Pentru o dieta alimentara echilibrata, in regimul zilnic trebuie sa adaugam și consumul de fructe. Din fericire, exista fructe care nu ingrașa, dimpotriva, te ajuta sa te menții supla! Afla care sunt fructele care nu ingrașa și pe care le poți consuma cand ești la dieta! Fructe care nu ingrașa Pepene…

- Un barbat de 35 de ani locuiește singur și are grija de cinci copii cu dizabilitați pe care i-a adoptat. Ben Carpenter, din Yorkshire, e considerat „tatal erou” de catre prietenii lui și familie....

- Acesta a fost completat de Alexandra Simu, medic specialist in nutritie, care a afirmat ca nu exista nicio garantie ca mancand sanatos si facand sport vom scapa de „maladia secolului”, respectiv de diabet.

- Fructele nu ingrasa, chiar daca au fructoza. Copiii trebuie, din cand in cand, sa manance bomboane si ciocolata. Iar atunci cand cantarul spune ca am depasit masura, singurul care ne poate ajuta este medicul, nu dietele de pe Internet, scrie ...

- Fructele nu ingrasa, chiar daca au fructoza, copiii nu trebuie crescuti cu frustrari, astfel ca, din cand in cand trebuie sa li se dea bomboane si ciocolata, iar atunci cand cantarul spune ca am depasit masura, singurul care ne poate ajuta este medicul, nu dietele de pe

- Fructele nu ingrasa, chiar daca au fructoza, copiii nu trebuie crescuti cu frustrari, astfel ca, din cand in cand trebuie sa li se dea bomboane si ciocolata, iar atunci cand cantarul spune ca am depasit masura, singurul care ne poate ajuta este medicul, nu dietele de pe Internet....

- Ingrasa sau nu fructele? Este intrebarea aflata pe buzele multor romani care vor sa țina o dieta sau care pur și simplu sunt atenți cu alimentația lor și evita mancarurile care risca sa ii ingrașe.Fructele nu ingrașa, chiar daca au fructoza, copiii nu trebuie crescuți cu frustrari, astfel…

- Cum la 42 de ani organismul nu se mai comporta ca la 24 și fiecare derapaj alimentar se traduce in kilograme in plus, Fuego a decis sa treaca la regim. De dragul sanatații, dar și al imaginii, desigur. Indragitul cantareț ne-a explicat ce și cum mananca, dar și de la ce se abține. De cateva luni, la…