Cand si cum e bine sa le vorbim copiilor despre sex? Ela Craciun a intrebat specialistii.

- Oamenii sunt revoltati, iar imaginile urmatoare sunt graitoare. Vorbim despre niste fotografii cu drumul (e mult spus drum) din Smeura de Sus. Un cetatean ce a ajuns la limita rabdarii nu a mai suportat sa faca scufundari cu masina si a postat imaginile pe pagina personala de Facebook fiind vizibil…

- Facebook a retras un videoclip postat de un consilier al premierului ungar Viktor Orban, Janos Lazar, in care acesta declara ca imigrantii sunt responsabili de o crestere a nivelului insecuritatii si de expulzarea unor ”crestini albi” la Viena, scrie Reuters, potrivit news.ro.Janos Lazar,…

- La doar 15 ani, Adrian a fost condamnat deja pentru tentativa de omor. Totul dupa o bataie intre multi adolescenti, in urma careia unul dintre ei a fost injunghiat. Acum, baiatul este intr-un centru de detentie pentru minori dupa ce a primit o condamnare de 5 ani. Mama unui minor incarcerat: „Cand a…

- Gary Cohn, principalul consilier pe probleme economice al presedintelui Donald Trump, si-a dat demisia. Este cea mai recenta din seria unor demisii importante din echipa presedintelui american. Fost membru al conducerii Goldman Sachs, Cohn nu si-a motivat decizia. Intr-o declaratie…

- ANAF anunta ca tema sesiunii de asistenta online pe Facebook de astazi este “Depunerea electronica a declarațiilor fiscale”. „€Va așteptam astazi, incepand cu ora 09:00, pe pagina de Facebook. Specialiștii noștri de la Direcția Generala de Asistența pentru Contribuabili va vor sta alaturi, pentru a…

- Intarzieri la plata ajutoarelor sociale in județul Dambovița, motiv de revolta in mediul online. Astazi, o poștarița a rabufnit, in Post-ul Consilier local PSD, factor poștal, reacție virulenta pe facebook: „Ajutoarele sociale, pentru puturoși, nu sunt!” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Tudorel Toader s-a intalnit cu delegația GRECO. Ministrul Justiției a anunțat, sambata, faptul ca a avut o intrevedere cu echipa de raportori ai Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO) pentru a discuta despre legile justiției. Ministrul Justiției a facut acest anunț, sambata, pe Facebook. „In…

- O femeie cu handicap din Lugoj a fost amendata pentru ca a parcat chiar pe un loc destinat persoanelor cu nevoi special, iar polițistul care a intocmit procesul verbal a comis o grava greșeala gramaticala. O femeie cu nevoie speciale și-a parcat mașina in fața Primariei din Lugoj, pe un loc rezervat…

- Premierul Viorica Dancila a fost intrebata la Bruxelles, unde s-a intalnit cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de ce il are consilier pe Darius Valcov, care a fost condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare. "Este consilier al primului ministru, este adevarat. Dupa cate…

- Daca oferta pare prea buna pentru a fi adevarata, probabil asa este. Specialiștii in securitate cibernetica avertizeaza ca pe Facebook circula o inșelatorie prin care este oferit drept premiu un terminal Iphone X.

- O capra neagra care coboara pe stanci a fost surprinsa in imagini in Parcul Natural Bucegi. Specialistii estimeaza o populatie de 500 de exemplare de capra neagra pe raza parcului, din totatul de peste 7.600 cate sunt in Romania. Imagini spectaculoase cu o capra neagra care coboara pe un versant…

- Doi lupi au fost filmati cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei, amplasata intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea. Camera a fost montata dupa ce rangerii au observat urmele lupilor in zona, in cursul actiunilor de patrulare si monitorizare. Specialistii estimeaza o populatie constanta…

- NEWS ALERT Pe autostrada de la Turda la Aiud, abia prin primavara. Ce spune CNAIR FOTO Cei aproape 30 de kilometri ai loturilor 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda vor fi deschisi circulatiei auto abia in primavara. Reprezentantii CNAIR spun ca receptia finala va fi efectuata in lunile martie, respectiv…

- Robotica ii pasioneaza și i-a mobilizat sa intre intr-un concurs național. Vorbim despre 18 elevi de la Liceul Național de Informatica Arad, care sub indrumarea prof. Romana Salajan, prof. Florin Feher și prof. Diana Rus, au intrat intr-o competiție naționala de robotica. „Sunt extrem…

- Parinții din Romania ar putea fi obligați prin lege sa se informeze cu privire la vaccinarea copiilor, in caz contrar fiind pasibili de amenda, a declarat ministrul Sanatații Sorina Pintea, intr-un interviu acordat RFI. „Vorbim despre obligativitatea informarii parintelui in ceea ce priveste vaccinarea,…

- Parintii ar putea fi obligati prin lege sa se informeze cu privire la vaccinarea copiilor, in caz contrar fiind pasibili de amenda, a declarat ministrul Sanatatii Sorina Pintea, intr un interviu acordat RFI, preluat de Romania TV. "Vorbim despre obligativitatea informarii parintelui in ceea ce priveste…

- „Vorbim despre obligativitatea informarii parintelui in ceea ce priveste vaccinarea, iar la sintagma obligativitate n-o sa renuntam. Am spus-o in declaratiile trecute: nu vom lua copilul de mana de pe strada sa-l vaccinam, dar pe parinte putem sa-l obligam sa se informeze, astfel incat sa stie toate…

- Fost consilier al ministrului afacerilor interne, Valentin Riciu, a postat, pe contul sau de Facebook, documentele care dovedesc ca dosarele in care era cercetat au fost clasate. El a primit deciziile de clasare din partea procurorilor la cateva zile dupa ce a anuntat ca a demisionat din funcția de…

- Ansamblul Doina Bascovului va poposi , din nou, in platoul emisiunii "La Maruta" pentru un nou duel. Vorbim despre o noua confruntare din cadrul "Duelului Ansamblurilor", argesenii urmand sa se lupte pentru un loc intre primele sase ansambluri cu un grup din Prahova. Asa cum este obiceiul, o personalitate…

- Facebook testeaza introducerea unei noi funcții. Butonul de “Downvote” va putea fi folosit de utilizatori pentru a-și exprima dezacordul fața de anumite comentarii dar nu putea fi folosit și in cazul link-urilor. Facebook testeaza introducerea unui buton de “Downvote” pentru ca utilizatorii sa iși poata…

- Mai mult de 100 de organizatii, experti medicali si grupuri ale societatii civile solicita platformei sociale Facebook sa elimine aplicatia de Messenger dedicata copiilor, pe motiv ca aceasta prezinta riscuri pentru sanatatea si dezvoltarea celor aflati la o varsta frageda, scrie The Washington Post.…

- Considerati ca examenele elevilor buzoieni sunt prea multe, puse aiurea si prgrama incarcata? Spuneti-va clar parerea! Calendarul simularilor pentru examenele nationale pentru elevii claselor a VIII-a, a XI-a si a XII-a a fost publicat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Astfel, in perioada 5-7…

- Sebastian Huluban, consilier de stat la Departamentul Securitatii Nationale al Presedintiei, remarca, de asemenea, ca din programul gvernului Dancila "a disparut" obiectivul elaborarii si publicarii Strategiei de achizitii privind dotarea Armatei Romaniei 2017-2020, desi acesta a figurat an programele…

- Anca Serea și Adrian Sina au sarbatorit Valentine’s Day in avans, la Sinaia. Cei doi au profitat de vremea perfecta pentru a merge la schi și s-au relaxat dupa o perioada in care au fost implicați in diferite proiecte. „Adi abia s-a intors din America, unde a inregistrat cateva piese noi, astfel ca…

- Cercetarile in acest dosar de nerespectarea regimului armelor și munițiilor au fost incepute de polițiștii doljeni in ianuarie 2015, dupa ce un barbat din comuna Salcuța a sesizat faptul ca Andrei Marinescu a postat pe o rețea de socializare un filmuleț in care apare tragand cu pușca, deși nu are…

- Exporturile de grau ale Rusiei continua sa se extinda la nivel global, in conditiile in care cel mai mare exportator mondial de grau isi devanseaza competitorii, informeaza Bloomberg. Ultimul exemplu in acest sens este Sudanul, unde in acest sezon exporturile de grau ale Rusiei au crescut…

- Un val impresionant de reproșuri curge de ieri incoace pe rețelele de socializare și in media, la adresa președintelui Klaus Iohannis, dupa ce acesta a desemnat-o, fara probleme, pe Viorica Dancila ca premier al Romaniei. Președintele a explicat, atat in discursul televizat, cat și pe pagina sa de Facebook,…

- Decizia de a o desemna premier pe Viorica Dancila a afectat pagina de Facebook a presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce mai multi utilizatori au decis sa-si retraga ”like-urile”. Și postarile presedintelui au fost asaltate de tot mai multe comentarii negative. De asemenea, grupul civic #rezist a criticat…

- Valentin Riciu, consilier al ministrului Afacerilor Interne, a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca a demisionat din functie. Decizia, dupa ce Parchetul General a anuntat ca acesta ar fi vizat in trei dosar penale, nefiind insa inceputa urmarirea penala in personam.

- Doisprezece frati si surori, intre care minori, au fost descoperiti legati, dintre care unii cu lanturi, infometati si murdari intr-un mic oras din California, iar parintii lor au fost incarcerati pentru tortura, a anuntat luni politia americana, citata de AFP. Alerta a fost data de o a treisprezecea…

- A treia zi de luni din ianuarie marcheaza cea mai deprimanta zi din an. "Blue Monday", aparuta pentru prima oara in 2005, a fost ideea unei companii de PR, care a luat in calcul mai multi factori ce pot strica ziua unei persoane. Potrivit The Sun, "calculele" pentru cea mai deprimanta…

- Este discret, greu de filmat sau de fotografiat. Dupa trei ani, specialiștii Parcului National Piatra Craiului au surprins din nou un ras, vanatorul invizibil. Aceasta specie de felina, cu un miros extrem de fin, traiește ascunsa in adancurile padurii. Rasul este carnivor si iși vaneaza prada noaptea.…

- Intarzierea a fost anuntata pe Facebook de ministrul Educatiei, Liviu Pop, si este cauzata de schimbarea mecanismului de plata. Daca pana acum primariile plateau salariile cadrelor didactice, de anul acesta, banii vor veni din bugetul Ministerului Educatiei, prin inspectoratele scolare.…

- Considerata pe drept una dintre cele mai frumoase și mai stilate femei din Romania, Anca Serea ne-a declarat ca nu mai arunca banii pe haine și accesorii scumpe, ci prefera sa-și foloseasca finanțele in alte scopuri. Anca Serea a fost mereu laudata pentru modul in care iși face apariția atat la evenimentele…

- Toti profesorii din invatamantul preuniversitar isi vor primi cu intarziere salariile, dupa cum a anuntat ministrul Educatiei Liviu Pop pe Facebook. Mai exact, daca pana anul trecut dascalii isi primeau salariile pe 9, incepand din 2018 isi vor primi banii in data de 14. Profesorii reclama ca au fost…

- Toti angajatii din invatamant vor primi in 12 sau 15 Ianuarie 2018 salariile aferente lunii Decembrie 2017, anunta Ministrul Educatiei, Liviu Pop, pe pagina lui de Facebook. Acesta precizeaza ca, in conformitate cu ordinul MFP 86 28.01.2005 completat cu ordinul MFP nr 398 7.03.2017 data de plata a salariilor…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat marti ca scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, ea solicitand public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. Ministrul Educației, Liviu Pop, a confirmat ca toți angajații din invațamant vor primi in 12 sau 15…

- Scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, spune prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan, care solicita public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. Turcan acuza PSD de proasta guvernare, lasand in aer sistemul educațional romanesc. "Solicit public ca salariile profesorilor…

- Toți angajații din invațamant primesc salariile, din 2018, in aceeași zi, respectiv data de 14 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, odata cu schimbarea ordonatorului de credite, de la autoritatea locala, la Ministerul Educației Naționale. Salariile aferente lunii decembrie 2017 vor fi primite…

- "Salariile profesorilor sunt amanate la plata din cauza nepriceperii guvernului PSD! Scolile au primit o instiintare din partea Inspectoratelor prin care se stabileste data de salariu pe 14 ale lunii, nu 9 cum era pana in prezent. Aceasta amanare poate fi prelungita. Acest lucru s-a intamplat deoarece,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a vizitat joi facilitatile in constructie de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central 'Dr. Carol Davila', unde anul acesta va fi inaugurat primul centru integrat de medicina nucleara pentru depistarea afectiunilor oncologice si cardiovasculare. 'Spitalul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea care plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor la 8.500 de lei. Guvernul adoptase ordonanta de urgenta la inceputul lunii august, iar din septembrie a intrat in vigoare. "Indemnizatia lunara se stabileste in cuantum de 85% din media…

- Anca Serea și Adrian Sina formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul auohton. Au o familie numeroasa și nu ar spune “nu” unui nou urmaș, daca ar fi din nou binecuvantați sa devina parinți. Anca Serea are 2 copii din relația anterioara cu omul de afaceri Filip Poplingher, care s-a stins…

- Temele pentru acasa, deși utile și necesare in esența, ajung sa devina o corvoada pentru copii, fiind principalul motiv care ii determina sa urasca școala. Acestea sunt concluziile care se pot desprinde din cel mai nou raport intocmit de Ministerul Educației Naționale (MEN) și Institutul de Stiinte…

- Un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, Serghei Glaziev, a spus ca monedele virtuale pot ajuta bancile din Rusia sa ocoleasca sanctiunile internationale. Sanctiunile impotriva Rusiei au creat "o necesitate obiectiva" pentru monedele digitale, a afirmat Serghei Glaziev la o sedinta…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, sustine ca preturile si, odata cu ele, inflatia n-au crescut din cauza modificarilor Codului Fiscal, adoptate de actuala guvernare, ci de vina ar fi contextul regional. "Daca m-as raporta doar la modificarile fiscale, ar insemna ca si la nivelul UE cresterea…