- Una dintre cele mai importante sarbatori din acest an, Invierea Domnului Iisus, este prilej pentru apropiere si momente de liniste si bucurie alaturi de cei dragi. In 2018, Paștele ortodox pica pe data de 8 aprilie. Ca in fiecare an, dorim sa transmitem un gand bun, prietenilor, cunostintelor, dar și…

- Paștele este cea mai importanta sarbatoare a creștinilor, motiv pentru care romanii se pregatesc temeinic pentru ea. Fie ca sunt superstițioși sau nu, mulți dintre ei respecta numeroasele tradiții și obiceiuri de Paște, incepand cu vopsirea oualor, curațenia de primavara și multe altele. Printre aceste…

- Traditia spune ca ouale de Paste se vopsesc in Joia Mare, pentru ca astfel nu se strica tot anul. Plantele ne ofera materia prima pentru colorarea oualor, fie ca este vorba despre flori, frunze sau radacini. Rosu - cu foi de ceapa Foile...

- Joia Mare reprezinta una dintre cele mai puternice momente din Saptamana Patimilor. Crestinii praznuiesc cu mare credinta evenimentele care au avut loc in urma cu aproximativ 2.000 de ani, iar in semn de multumire pentru ceea ce a facut Iisus Hristos pentru noi, oamenii incearca sa-si schimbe macar…

- Te-ai gandit vreodata la ce ai in comun cu o locuitoare a Australiei, țara aflata la celalalt capat de lume? Sarbatoarea Paștelui e unul dintre lucrurile acelea care ne leaga de oameni din culturi diferite, aflați, uneori, chiar la zeci de mii de kilometri departare. Fiecare țara are, insa, obiceiurile…

- Clopotele bisericii au puteri nebanuite, se spune ca acestea sunt vocea lui Dumnezeu. Lidia Fecioru spune ca atunci cand auzi bataia clopotelor in noaptea de inviere, de Paste sau in saptamana luminata este bine sa-ti pui oricate dorinte sufletesti ai si Dumnezeu va avea grija sa ti le implineasca.…

- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Pastelui, a devenit zi de sarbatoare legala în care nu se lucreaza, potrivit unui act normativ intrat în vigoare luna martie 2018. Asadar, salariatii se vor bucura, pentru prima oara, de timp liber în Vinerea Mare începând…

- Acum mai bine de 244 de ani, pe la 1774, șapte familii de bulgari, alungate de pe plaiurile natale de prigoana otomana, se stabileau pe meleagurile actualului oraș Magurele. Mai precis, in Broskarie, cum se numea odinioara satul Aluniș. Aduceau cu ele datini și tradiții din țara de baștina, pe care,…

- Postul Pastelui se incheie cu Saptamana Mare, a patimilor lui Hristos. De-a lungul celor șase zile, pana la Paște, exista o serie de tradiții de care ar fi bine sa țineți cont. Cand se face pasca si cand se vopsesc ouale, de ce in Joia Mare se duc colaci la biserica și de ce in Vinerea Mare se ține…

- Saptamana mare, numita și saptamana patimilor, este reprezentata de ultima saptamana din postul Sfintelor Paște. Ca obiceiuri și superstiții, in Lunea Mare, femeile incep curațenia de Paște. Se scoate totul afara, se aerisește casa ca sa iasa toate relele de peste iarna, se varuiește și se spala totul.…

- Crestinii ortodocsi intra azi in Saptamana Mare, ultima din postul Pastelui. E o perioada in care multi isi amintesc de patimile lui Iisus Hristos. In serile din aceasta saptamana se oficiaza in biserici slujbele numite Denii, in cadrul carora sunt retraite ultimele gesturi si cuvinte ale lui Iisus…

- Floriile reprezinta sarbatoarea care vesteste Pastele, iar in aceasta zi sunt sarbatoriți toți romanii care poarta nume de flori. Din seara Duminicii de Florii, intram in Saptamana Patimilor, care va culmina cu Sfanta zi de Joi, atunci cand a avut loc Cina cea de taina, si cu Vinerea Mare, cand a fost…

- Credinciosii romano-catolici si protestanti celebreaza, astazi, Pastele, cea mai mare sarbatoare crestina. La Vatican, Papa Francisc a rostit, astazi, mesajul Urbi et Orbi – catre Cetate si Catre Lume, traditionala binecuvantare, pe care Suveranul Pontif o adreseaza credinciosilor dupa Sfanta Liturghie,…

- Credinciosii catolici sarbatoresc astazi Pastele. Potrivit recensamantului din 2011, 870.774 de cetateni romani s au declarat romano catolici, fata de 1.028.401 in anul 2002. In 2011, conform Institutului National de Statistica, din cei 684.082 de locuitori ai judetului Constanta, au declarat apartenenta…

- De PASTE 2018, romanii vor avea patru zile libere: Vinerea Mare, Sambata Mare, prima zi de Paste – duminica si a doua zi de Paste – luni. Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui, a devenit zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, potrivit unui act normativ intrat in vigoare luna martie…

- Duminica Floriilor este primul praznic imparatesc, cu data schimbatoare, din cursul anului bisericesc,este sarbatoarea care ne aminteste de intrarea triumfala a Domnului in Ierusalim, inainte de Patimi. Floriile se serbeaza cu o saptamana inainte de Paste si de la aceasta data intram in Saptamana…

- Urari de la Donald Trump pentru catolicii si protestantii care sarbatoresc in acest weekend Pastele. Presedintele american a transmis un mesaj atat pentru crestinii care sarbatoresc Invierea lui Iisus Hristos, cat si pentru evreii care celebreaza eliberarea din sclavia egipteana.

- Astazi este Sambata Mare, iar catolicii se pregatesc de Invierea Domnului. La noapte credincioșii se vor indrepta spre biserici sa ia lumina. La Vatican si la Ierusalim au avut loc procesiuni de mare...

- In Duminica Floriilor de la ortodocsi, catolicii celebreaza Pastele si pastreaza si acum o serie de traditii si obiceiuri. Astazi este Sambata Mare, iar la noapte credincioșii se vor indrepta spre biserici sa ia lumina. Ieri, in Vinerea Mare, la ...

- In vechime, atat in Bizanț, cat și in Țarile Romane, Floriile se praznuiau cu multa solemnitate. Se considera ca mugurii de salcie sfințiți in aceasta zi prind puteri miraculoase pentru tot restul anului. Acești mațișori erau folosiți pentru vraji și descantece. De asemenea, Saptamana Patimilor avea…

- CHIȘINAU, 31 mart — Sputnik. În luna aprilie creștinii ortodocși din Moldova vor praznui mai multe sarbatori importante, și asta pentru ca în acest an vom sarbatori Paștele pe 8 aprilie. Chiar în prima zi a lunii începe cu Sarbatoarea Intrarea Domnului în…

- Credinciosii romano-catolici prezenti la Domul din Piata Unirii au asistat joi dimineata, in Joia Mare, la Liturghia Crismei, in contextul careia... The post Romano-catolicii celebreaza Vinerea Mare appeared first on Renasterea banateana .

- ZILE LIBERE 2018. Deputații au votat ca Vinerea Mare sa fie sarbatoare libera. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic si a fost adoptata de Senat in calitate de prima Camera sesizata. Deputatii au adoptat-o cu 233 voturi “pentru”,…

- Paștele se apropie cu pași repezi și te gandești ce sa pui pe masa in afara de preparatele tradiționale? Surprizele dulci sunt adesea preferatele copiilor, dar și adulții merita un pic de rasfaț! Iar daca vrei sa-i surprinzi pe cei dragi cu un desert rapid și gustos, ouale din fulgi de orez crispy sunt…

- VACAN’ȚA DE PAȘTE 2018. In conditiile in care Pastele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii introducandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie. VACANȚA DE PAȘTE 2018. Vacanțe scolare 2018: 31 martie – 10 aprilie 2018 – vacanta de primavara/vacanta…

- Credinciosii ortodocsi si catolici sarbatoresc maine, 25 martie, Buna Vestire, ce aminteste de ziua in care Arhanghelul Gavriil i a vestit Fecioarei Maria ca a fost aleasa sa devina mama lui Iisus Hristos. Buna Vestire sau Blagovestenia este marcata, in fiecare an, pe 25 martie, cu noua luni inainte…

- Mai este puțin pana cand vom sarbatori Paștele, iar ciocnitul oualor este tradiția principala a acestei sarbatori. De ce vopsitul oualor este un obicei de importanța pentru creștini și in ce zi din Saptamana Mare ar trebui ca acesta sa fie respectat.

- Schimbarea din Codul Muncii a fost avizata de Președinția Romaniei. Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, o modificare legislativa care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. „Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Paștelui…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, 12 martie 2018, legea prin care ziua de Vinerea Mare devine sarbatoare legala nelucratoare. ”Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de sarbatoare…

- Cand pica Paștele in 2018. Daca in 2017, credinciosii ortodocsi si cei catolici au sarbatorit in aceeazi zi Pastele, in 2018 vor fi date diferite. In acest an, catolicii vor sarbatori Invierea Domnului cu o saptamana inainte de ortodocși. Cand pica Paștele in 2018. Calcularea datei la care crestinii…

- Deputatii au decis, miercuri, ca acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. „Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este…

- Maria Ghiorghiu avertizeaza din nou, dupa ce in ultimele saptamani a facut publice mai multe previziuni pe care le-a avut, respectiv: cutremure, incendii sau explozii devastatoare. In cel mai recent articol scris pe blogul sau, clarvazatoarea a impartașit mesajul pe care i l-a transmis Mantuitorul.…

- Deputatii au aprobat, miercuri, un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. "Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de sarbatoare religioasa…

- Deputatii din Comisia de munca au decis, marti, sa acorde o noua zi libera în Vinerea Mare. ”Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri înaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de…

- De-a lungul istoriei, Iisus Hristos a fost pictat drept un barbat cu pielea alba, parul șaten-blond și ochii verzi-albaștri, dar adevarul este departe de aceasta imagine, spun specialiștii. Ultimele cercetari au relevat faptul ca, cel mai probabil, Iisus ar fi avut pielea inchisa la culoare și parul…

- Autoritațile din Romania au descoperit ca pot promova la Targul de Turism și altceva decat tratamentele balneoclimaterice. Așa ca anul acesta, parca s-au trezit și au inceput sa puna mai mult accent pe rusticul romanesc, acel tradițional cautat de straini cand ajung pe meleaguri carpato-danubiene. Standurile…

- Luni, 19 februarie, a inceput Postul Pastelui, o perioada de pregatire spirituala pentru crestinii care sarbatoresc Invierea lui Iisus Hristos. Mitropolitul Clujului, Maramuresului si Salajului, Andrei Andreicut, ne expune mijloacele prin care putem posti. ”Sa postim precum de bucate asa si de…

- Parintele Nectarie Vitalis s-a stins din viața pe 8 februarie, iar la prohodul sau au venit sute de persoane. Credincioșii cred ca parintele Nectarie și-a mișcat mana in coșciug, in timpul slujbei de inmormantare. Ei cred ca a facut asta in semn de binecuvantare. „Mana Cuviosului Nectarie Vitalis se…

- Papa Francisc a marcat Miercurea Cenusii, prima zi din Postul Mare – perioada ce precede Pastele, in timpul careia credinciosii catolici sunt indemnati sa tina post si sa faca penitenta, lansand un avertisment la adresa acelor persoane care seamana „neincredere” informeaza AFP. „Este trist sa constati…

- Papa Francisc a marcat Miercurea Cenusii, prima zi din Postul Mare - perioada ce precede Pastele, in timpul careia credinciosii catolici sunt indemnati sa tina post si sa faca penitenta -, lansand un avertisment la adresa acelor persoane care seamana "neincredere" informeaza AFP. "Este trist sa constati…

- Unii oameni au venit de dimineața și s-au așezat la coada la apa sfințita, in timp ce alții au intrat in Catedrala pentru a participa la slujba. Mitropolitul Banatului IPS Ioan a sfințit apa, in timpul slujbei, apoi aghiasma mare a fost imparțita in butoaiele amplasate in lateralele bisericii, dupa…

- Botezul Domnului sau Boboteaza. Traditii si superstitii BOBOTEAZA 2018. Pe 6 ianuarie crestinii sarbatoresc Boboteaza sau Botezul lui Iisus Hristos. Boboteaza reprezinta si incheierea sarbatorilor de iarna care incep pe 24 Decembrie in Ajunul Craciunului. BOBOTEAZA 2018. Boboteaza reprezinta,…