Cand se va difuza ultimul sezon „House of Cards”! Trailerul a debutat in seara Oscarurilor!

- Primul teaser al celui de-al saselea si ultimului sezon al serialului „Culisele puterii/ House of Cards”, filmat fara implicarea lui Kevin Spacey, a fost prezentat de Netflix, duminica seara, la gala premiilor Oscar. Actrita Robin Wright devine protagonista show-ului, noul sezon urmand sa debuteze…

- Cele doua cluburi de fotbal din Lugoj cu drept de vot la alegerile pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal asteapta sa vada ce isi propun candidatii. La alegerile de la mijlocul lunii aprilie, batalia pentru functia de presedinte s-ar putea duce intre actualul presedinte Razvan Burleanu…

- PyeongChang, 11 feb /Agerpres/ - Americanul Redmond Gerard adus prima medalie de aur Statelor Unite la actuala editie a Jocurilor Olimpice de iarna, dupa ce a reusit sa castige duminica proba de slopestyle din cadrul concursului de snowboard de la PyeongChang. Gerard, in varsta de 17 ani, aflat la prima…

- O tristețe fara margini i-a copleșit pe fanii filmului din toata lumea, dupa ce un alt mare nume de la Hollywood a plecat dintre noi. Celebrul actor a murit la doar 59 de ani și era cunoscut pentru personajul ințelept pe care il juca in serialul american „House of Cards”.

- Unul dintre reperele in jurul caruia ar trebui sa pivoteze disputa politica, economica si sociala din R. Moldova, in perspectiva alegerilor parlamentare din noiembrie 2018 este asa numitul „furt al miliardului” (in realitate, vom vedea, sumele sunt mult mai mari).

- Filmarile pentru serialul "House of Cards" au fost reluate, fara Kevin Spacey, cel de-al saselea sezon si ultimul al productiei TV urmand sa se concentreze pe personajul Claire Underwood, interpretat de actrita Robin Wright, iar actorii Greg...

- Pentagonul a desfasurat un nou test, fara succes, al sistemului de aparare anti-racheta - o racheta de interceptare lansata de pe teritoriul Statelor Unite nu a reusit sa loveasca o tinta lansata dintr-un avion, a informat postul CNN, citand mai multi oficiali ai administratiei de la Casa Alba.

- Serialul american „House of Cards" a facut celebru personajul Frank Underwood, care si-a inceput ascensiunea catre presedintia SUA dintr-o functie aproximativ echivalenta liderului de grup de la...

- Cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Ultimul trimestru din 2017 a fost şi cel mai bun pentru Netflix, compania americană atrăgând…

- Donald Trump implinește astazi un an de la investirea in funcția de președinte al Statelor Unite. Sub conducerea lui, cea mai puternica țara din lume și-a schimbat la 180 de grade mersul politic, atat in plan intern, cat și extern.

- Vladimir Putin reprezinta o amenintare grava la adresa Statelor Unite pe care Donald Trump prefera sa nu o ia in seama: aceasta este concluzia unui raport inedit publicat miercuri de democratii din Comisia pentru afaceri externe a Senatului american, scrie AFP.

- Realizatorul de televiziune David Letterman va incepe, din 12 ianuarie, o emisiune pentru platforma Netflix, iar primul invitat este fostul presedinte SUA, Barack Obama.„My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman” va avea sase editii si va cuprinde interviuri cu actorul George…

- Canalul american HBO a confirmat ca fanii vor trebui sa astepte anul viitor pentru a cunoaste deznodamantul celebrei saga de fantasy medieval. Totusi, nu a fost avansat niciun calendar privind difuzarea...

- Canalul american HBO a confirmat joi ca fanii vor trebui sa astepte anul viitor pentru a cunoaste deznodamantul celebrei saga de fantasy medieval, relateaza AFP si DPA. Totusi, nu a fost avansat niciun calendar privind difuzarea celui de al 8-lea si ultimul sezon al serialului cu un succes…

- Acum 26 de ani, lumea traia un moment de rascruce care a marcat istoria vremurilor moderne. In data de 25 decembrie a anului 1991, se dizolva URSS, una dintre cele mai mari forte politice si militare care dominase lumea de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial.

- Netflix a comandat un al doilea sezon pentru serialul "Dark", primul show TV al companiei americane ce a fost realizat in Germania si turnat integral in limba germana, au anuntat miercuri reprezentantii companiei de productie Wiedermann & Berg, citati de DPA.Potrivit companiei Wiedermann…

- Actorul Jason Momoa a anuntat intr-un clip postat pe Instagram ca serialul "Frontier", o drama a carei actiune se desfasoara in secolul al XVIII-lea despre comertul cu blanuri din America de Nord, va avea un al treilea sezon, iar Netflix a confirmat informatia, relateaza vineri agentia de stiri UPI.…

- Ultimul sondaj de opinie realizat de cei de la CURS a scos in evidenta cateva lucruri extrem de interesante. Astfel, daca duminica ar avea loc alegeri pentru functia de presedinte Klaus Iohannis ar strange 37% din voturi. Interesant este faptul ca el s-ar afla la megalitate cu un candidat surpriza…

- Saptamana trecuta am avut placerea de a participa la un eveniment de presa organizat de Netflix in Berlin, unde compania a vorbit in special despre tehnologiile din spatele serviciului de streaming, si cum vor fi acestea folosite pentru a atrage utilizatori noi spre aceasta platforma. Cu peste 109 milioane…

- UPDATE // Scriitorul Vladimir Beșleaga a declarat, in discursul sau ținut la Cimitirul Central din str. Armeneasca, ca Alexandru Moșanu a fost „un reper in istoria R. Moldova” și a amintit declarațiile primului președinte de Parlament, facute intr-un interviu: „A fost intrebat cine este personalitatea…

- Primul președinte al Parlamentului R. Moldova, Alexandru Moșanu, este petrecut, astazi, pe ultimul drum. Cortegiul funerar cu corpul neinsuflețit al lui Moșanu a ajuns in aceasta dimineața la Palatul Republicii. Sute de oameni au venit sa-și ia ramas bun de la acesta. Printre cei prezenți se numara…

- Ultimul sezon al serialului „House of Cards” se va concentra pe personajul interpretat de Robin Wright, prima femeie presedinte din Statele Unite ale Americii in acest show, iar productia va incepe in 2018, dupa incheierea colaborarii cu actorul Kevin Spacey, a anuntat Netflix, informeaza Reuters,…

- Actrita Sophie Turner, Sansa Stark in serialul “Game of Thrones” (Urzeala Tronurilor), a anuntat ca ultimul sezon al productiei HBO va fi difuzat abia in 2019. Intr-un interviu acordat Variety , Sophie Turner a precizat ca sezonul al 8-lea din serialul “Game of Thrones” va fi lansat abia in 2019, desi…

- In luna decembrie, Antena 1 le-a pregatit telespectatorilor un cadou special. Din 11 decembrie, de luni pana vineri, de la ora 14:00, Antena 1 va difuza productia turceasca „Mama” ( „Anne”), care o are drept protagonista pe indragita actrita Cansu Dere, una dintre vedetele preferate ale telespectatorilor…