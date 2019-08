Când se semnează alianţa ALDE - PRO România. Victor Ponta: ALDE are de luat decizii importante "Nu stiu ce va decide ALDE, nu pot sa decid eu in locul lor. Sigur ca ne-am mai consultat informal. In aceasta saptamana, ALDE trebuie sa se decida cu privire la candidatul la prezidentiale, daca mai candideaza dl Tariceanu sau daca il vor sustine pe dl Diaconu, dar si daca vor ramane la guvernare. Deciziile se vor lua in urmatoarele 72 de ore, dar totul se va vedea la nivel de consecinte in toamna. Ce e important, din punctul meu de vedere, este sa facem o schimbare, sa avem un presedinte care sa nu fie prizonierul unui partid. Legat de alianta, nu pot sa vorbesc eu despre ce va decide… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

