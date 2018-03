Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, ziua de duminica, 25 martie, va fi cea mai scurta zi din an, avand 23 de ore, scrie greatnews.ro. In Romania, ora de vara a fost introdusa pentru prima data in 1932. Din 1943, practica trecerii la ora de vara a fost suspendata, fiind reintrodusa in Romania in anul 1979. Citeste…

- De mai bine de cincisprezece ani, de la momentul in care cetatenii romani au castigat dreptul de a calatorii liber in spatiul Uniunii Europene, Romania sangereaza continuu, pierzand anual, in medie, circa 300 de mii de tineri, pe calea migratiei. Fiecare guvern care a venit la conducerea tarii in…

- Manifestari culturale dedicate Francofoniei În România si în mai multe alte tari vor avea loc întreaga saptamâna manifestari culturale dedicate Francofoniei. Mâine este Ziua Internationala a Francofoniei si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va prezenta…

- Vremea rea din Romania afecteaza din ce in ce mai mult traficul, dar si sanatatea oamenilor. Medicii considera ca fenomenul ploii inghetate poate deriva spre afectiuni respiratorii severe.

- Comisia Europeana a propus miercuri ca tarile care nu coopereaza suficient pentru readmisia migrantilor aflati ilegal pe teritoriul Uniunii Europene sa fie supuse unui regim mai restrictiv de acordare a vizelor, transmite dpa. Statele membre ale UE incearca sa stopeze migratia ilegala in contextul valului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat transmis Agepres. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 28 februarie proiectul…

- Reprezentantii furnizorului sarb de energie Elektromreza Srbije (EMC) au anuntat joi ca generatoarele electrice din Kosovo, despre care au spus ca erau vinovate pentru aparitia acelui deficit, si-au reluat productia normala in data de 3 martie.In ultimele saptamani, deficitul de energie…

- Securitatea energetica a Europei si dependenta de gazele rusesti. O tema care preocupa decidentii UE din ce in ce mai mult, pe masura ce relatiile cu Rusia devin mai reci cu fiecare zi care trece. Europarlamentarul Ramona Manescu a explicat pentru Evenimentul Zilei despre solutiile UE la aceasta problema,…

- Seful diplomatiei iraniene, Mohammad Javad Zarif, critica "extremismul" de care, in opinia lui, dau dovada tarile Uniunii Europene (UE) fata de Iran, informeaza luni AFP. "Pentru a mentine SUA in acordul asupra programului nuclear iranian, tarile europene dau dovada de extremism si aceasta va dauna…

- BUCURESTI, 25 feb — Sputnik, Doina Crainic. Proiectul de lege „Stop Soros" ar permite interzicerea organizațiilor neguvernamentale care încurajeaza imigrația și care reprezinta un pericol pentru securitatea naționala. Prin adoptarea acestui proiect, statul ar avea mai mult…

- Germania si Franta avertizeaza ca taierea fondurilor pentru anumite programe europene ar putea dauna luptei impotriva terorismului si a imigratiei ilegale si ca nu ar trebui sa fie diminuate cheltuielile in aceasta zona dupa Brexit, scrie BBC.Citește și: DOCUMENT - RAPORTUL prin care ministrul…

- Germania a profitat din plin de faptul ca jucatorii din NHL nu au venit la editia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang si s-a calificat in finala turneului masculin de hochei pe gheata. In ultimul act programat duminica, nemtii vor juca pentru medalia de aur in fata ”olimpicilor”…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Tara scandinava este urmata in continuare de Germania, cu 13-7-5 (total 25) si de Canada cu 9-7-8 (total 24). SUA a urcat pe locul 4, cu 8-7-6 (total 21), depasind Olanda, care a coborat pe locul 5, cu 7-6-4 (total 17).Clasamentul dupa ziua de joi, 22 februarie…

- „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri înaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Vinerea Mare în Europa este zi legala de sarbatoare în…

- Inca o sarbatoare legala votata in Senat. Calendarul zilelor libere in 2018 Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, care prevede ca ultima zi de vineri inaintea Pastelui sa fie sarbatoare legala si nelucratoare. „Initiativa…

- Fiscul a pus ochii pe romanii care comanda pe internet sau telefonic bunuri din tarile din afara Uniunii Europene. Inspectorii ANAF au observat ca o parte dintre cei care vin sa-si ridice coletele din vama declara sume suspect de mici pentru a beneficia de scutirile de taxe. Cateva mii de romani au…

- Evitati pizza congelata, supele instant, painea si dulciurile ambalate. Sunt produsele ultraprocesate, pe care le gasim in cosurile multor romani. Consumate des pot provoca ulcer, cancer de colon, gastrita, obezitate. Este concluzia la care au ajuns cercetatorii francezi de la prestigioasa Universitate…

- In prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare de descurajare, partajarea echitabila a responsabilitatilor, precum si pe modernizarea Aliantei, adaptarea institutionala si a structurii de comanda a NATO. Cina de lucru, cu participarea…

- Ceasurile atomice sunt capabile de cele mai precise masuratori, dar pentru ca sunt foarte complexe, utilizarea lor a fost posibila doar in laboratoare. Pana acum, cand un grup de fizicieni germani de la Physikalisch-Technische Bundesanstal a...

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de NEWS.RO si Reuters.Citeste si: Lovitura GREA: Un GIGANT bancar,…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile de presa RIA Novosti, Interfax si Reuters, precum si cotidianul Financial Times.

- Stoltenberg, fost premier al Norvegiei, a precizat ca tarile membre ale NATO au oprit taierile din cheltuielile pentru aparare, asa cum s-a convenit la summitul Aliantei din 2014, dar multi membri nu au atins inca obiectivul privind alocarea a 2 % din PIB pentru aparare. ''Sefi de guvern au…

- Grupul Visegrad a cerut Uniunii Europene sa actioneze „strict in limita competentelor”, dupa o serie de critici si in contextul in care Bruxellesul vrea sa conditioneze accesul la fonduri UE de respectarea normelor statului de drept, initiativa care probabil vizeaza Polonia, Ungaria si Romania, scrie…

- Stresul este considerat un adevarat flagel al secolului XXI. In Romania, in special, oamenii sunt afectati de stres mai ales din cauza saraciei, a lipsei locurilor de munca, dar si a lipsei de perspectiva. Medicii spun ca in aceste conditii stresul poate ucide. Totodata specialistii spun ca exista…

- Moldova, Ucraina sau Georgia, tari care se afla intre NATO si Rusia, trebuie ajutate sa ramana independente. Este mesajul transmis de Jamie Shea, adjunct al asistentului secretarului-general NATO pentru provocari de securitate emergente, intr-un interviu acordat in exclusivitate Europei Libere, transmite…

- Medicii sunt in alerta si cer vigilenta maxima, din cauza epidemiei de rujeola din tarile vecine. In Ucraina, de la inceputul anului, au fost inregistrate 1.300 de cazuri, iar in Romania, doar in ultima saptamana - 86.

- Comisia Europeana a acuzat miercuri Rusia ca „orchestreaza” o campanie de dezinformare pro-Kremlin in tarile Uniunii Europene, constatand ca aceasta „din pacate (…) poate fi extrem de eficienta”, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin…

- Tarile care alcatuiau fosta URSS au recoltat 18% din productia globala de grau in 2017, cel mai ridicat nivel din 1980, arata datele Departamentului American al Agriculturii (USDA). Rusia ar urma sa devina anul acesta cel mai mare furnizor de grau, depasind SUA, estimeaza USDA. Cota Americii…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a prezentat Parlamentului European, reunit la Strasbourg, prioritatile presedintiei Uniunii Europene asigurate in acest semestru de tara sa. El a mentionat securitatea si...

- Kremlinul a declarat joi ca raportul publicat de senatori democrati americani in care Rusia este acuzata de amestec in mai multe alegeri din Europa este daunator atat pentru relatiile bilaterale, cat si pentru Statele Unite, relateaza Reuters. Membrii democrati ai Comisiei pentru Relatii…

- Germania are cel mai puternic pașaport al lumii, conform Indicelui Henley Passport din 2018. Este al cincilea an consecutiv, in care o țara europeana este in top pe lista Henley, care ia in considerare numarul de țari pe care titularul de pașapoarte le poate vizita fara viza. Clasamentul se bazeaza…

- Germania este in stare de alerta maxima, dupa ce descoperirea unor noi cazuri de pesta porcina africana in Polonia si Cehia a crescut riscul ca boala sa treaca granita, transmite DPA. Un purtator de cuvant de la institutul de sanatate animala Friedrich Loeffler Institute (FLI) a declarat marti…

- Autoritatile rusesti au distrus 19.000 de tone de mancare din 2014 si pana acum in cadrul embargoului impus anumitor produse alimentare din tarile occidentale, scrie Moscow Times. Embargoul a fost introdus in august 2014 ca raspuns la sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea.

- Avem asa: - tranzitia de la societatea agrara la cea industriala. In tarile dezvoltate, ea incepe la sfarsitul secolului XVIII - inceputul secolului XIX si se termina cel tarziu pe la 1920. In Romania, ea a inceput dupa 1870 si s-a incheiat recent, abia prin 1970-1980. - tranzitia de la societatea industriala…

- Cosmin Gusa a declarat in cadrul unui interviu ca exista posibilitatea ca Romania sa ajunga sa fie guvernata de catre un alt stat, reprezentat de una dintre marile puteri. Mai mult, consulatul politic este de parere ca o disolutie a Uniunii Europene s-ar putea intampla din moment in moment, tabloul…

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati inclusiv din Romania, inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane. Aceste cheltuieli (in valoare totala de 214,2 milioane dolari pentru anul fiscal 2018, care a inceput…

- Romania inregistra, in 2015, cea mai mare inegalitate a veniturilor din Uniunea Europeana (UE), fiind urmata de Lituania si Bulgaria, arata datele Institutului National de Statistica (INS), citate de Agerpres. "În România, inegalitatea veniturilor este superioară mediei pe ansamblul…

- "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate nu afecteaza in niciun fel statul de drept, nu influenteaza in niciun fel lupta impotriva coruptiei si nu suspenda independenta justitiei. Mai mult…