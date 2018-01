Stiri pe aceeasi tema

- In mesajul de Anul Nou, Papa Francisc a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboi, minciuni si nedreptate si i-a indemnat pe oameni sa isi asume responsabilitatea pentru actiunile lor, conform Agerpres.

- Anul Nou incepe cu sarbatoarea Sfantului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat "pazitor de duhuri rele”.

- Anul Nou la usa bate si va cuprinde in curand tot globul pamantesc. Rand pe rand, una dupa alta, tarile lumii intra in 2018.In aceste momente locuitorii din Indonezia și Thailanda intra in 2018.

- LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 31 DECEMBRIE. Pe data de 31 decembrie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. Loteria Romana…

- Cum se sarbatoreste ANUL NOU in jurul lumii. Obiceiuri si traditii diverse si inedite la mai multe popoare Anul Nou este sarbatorit prin obiceiuri diverse si inedite de diferitele popoare, insa peste tot se manifesta credinta unui nou inceput si speranta unui viitor mai bun, prin aruncarea lucrurilor…

- Pentru Mihai Morar, anul 2017 a fost unul bun, incarcat cu bucurii si multe plimbari. Prezentatorul a marturisit ca in acest an a descoperit o noua iubire, muntele. El isi doreste ca si anul urmator sa aiba parte de aventuri si de libertate.

- Noul An 2018 este marcat la Gherla cu un spectacol de focuri de artificii. Locuitorii orașului sunt așteptați in Piața Libertații din centrul orașului inainte de miezul nopții, alaturi de cei dragi, pentru a fi impreuna la spectacolul pirotehnic organizat de municipalitate. In ce privește vremea din…

- Metroul va circula pe toata durata noptii de Revelion, la interval de 10 minute, respectiv 20 de minute, dupa ora 01.00. De asemenea, in noaptea de Anul Nou vor circula toate liniile de noapte care ajung in zona centrala, precum si liniile de tramvai 1, 10 si 41.

- Anul Nou este sarbatorit prin obiceiuri diverse si inedite de diferitele popoare, insa peste tot se manifesta credinta unui nou inceput si speranta unui viitor mai bun, prin aruncarea lucrurilor vechi din casa, aprinderea de artificii sau exprimarea unor dorinte.

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" va invita la Concert extraordinar de Anul Nou A Whole New World 12 si 14 ianuarie 2018 ora 18.30.Vor fi interpretate, piese de mare popularitate din creatia: The Beetles, Queen, Tina Turner, Michael Jackson, Leonard Bernstein, Donna Summers, Ennio Morricone,…

- In perioada 30 decembrie 2017-2 ianuarie 2018, 68 de polițiști de la structurile de ordine publica, rutiera, investigații criminale, dar și de la alte structuri, vor fi la datorie, in tot judetul, suplimentar fața de dispozitivul curent de ordine si siguranta publica. Polițiștii vor acționa pentru prevenirea…

- Noaptea dintre ani nu va fi luminata doar de focurile de artificii din toata lumea. Prima noapte a lui 2018 va aduce o surpriza placuta pasionatilor de astronomie - o Super Luna spectaculoasa, cum se poate vedea doar o data pe an, informeaza CNN . Prima luna plina din ianuarie, denumita si Luna…

- Cancelara Angela Merkel, care conduce Germania de 12 ani, se afla intr-o situatie delicata dupa esuarea negocierilor de pana acum pentru formarea guvernului. Un sondaj ar indica si ca ea nu ii mai convinge pe germani.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a aruncat un scenariu bomba pe piața politica. El susține ca doi dintre miniștrii actualului Guvern au fost contactați de ”forțe oculte” carora li s-a spus ca pot deveni lideri ai PSD, pentru ca Dragnea ar urma sa fie arestat. Citește și: Liviu Dragnea le da…

- La romani, masa festiva din noaptea de Anul Nou capata o valoare aproape ritualica, pentru cei care mai cred inca in superstiții, fie ele și alimentare. Un rol important il capata produsele din pește, dar si carnea de curcan sau cocos, spun etnologii. Acestea aduc noroc si bunastare. Mai mult, specialistii…

- Astfel, in prag de sarbatori, Detasamentul 1 de Pompieri Oradea a pregatit cadouri și un concert de colinde pentru 65 de adulți bolnavi, pacienți ai Secției de Oncologie a Spitalului Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, sprijinind totodata financiar și o familie cu situatie materiala…

- In zilele de Anul Nou, Metroul va circula la intervale mai mari (9-11 minute), iar in noaptea de Revelion intre orele 24.00-1.00 la un interval de 10 minute si de la ora 1.00 pana la ora 5.00 la un interval de 20 de minute, a anuntat vineri...

- Constantin Vica este lector la Facultatea de Filosofie din București și cercetator la Centrul de Cercetare in Etica Aplicata. Acesta a declarat ca in acest mileniu este posibil ca specia umana sa dispara.

- Potrivit unei traditii raspandite in special in țarile anglo-saxone, cei care se saruta de Craciun sub o ramura de vasc vor avea bucurie și fericire. In alte regiuni, obiceiul este valabil si de Anul Nou. Daca in mitologiile europene, vascul era considerat ca fiind incarcat cu magie, astazi, este asociat…

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptaminii. In jurul orei 12:50 la Tokyo (03:50 GMT), moneda bitcoin se tranzactiona…

- Ultima saptamana din 2017 incepe cu intrarea planetei Venus in zodia Capricorn, chiar in prima zi de Craciun, unde va ramane pana la 19 ianuarie 2018. In Capricorn se afla și Soarele, alaturi de Pluton, planeta Transformarilor (din 2008) și de Saturn, “Profesorul zodiacului” (din 20 decembrie),…

- Fiicele Regelui Mihai vor petrece Craciunul in Romania, la Savarșin, potrivit unui comunicat transmis miercuri de Casa Regala a Romaniei. „Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei și ASR Principele Radu se vor afla la Savarșin de Craciun și Anul Nou. Toate cele patru surori ale Majestații Sale au…

- Primele zile libere din 2018 sunt cele de Anul Nou, adica pe 1 si 2 ianuarie. Tot in ianuarie, romanii sarbatoresc Ziua Principatelor Romane. 24 ianuarie va pica anul viitor intr-o zi de miercuri.

- Clopotele catedralelor, manastirilor si bisericilor din intreaga tara vor bate, conform anunțului Patriarhiei Romane, de doua ori , sambata, dupa cum urmeaza: La orele 12:30, la inceputul slujbei de prohodire (inmormantare) din interiorul Catedralei Patriarhale și la orele 18:30, la inceputul ceremoniei…

- Sub genericul ”Valori ale artelor la varste timpurii”, micuții de la gradinițele vasluiene 3 și 12 au oferit un spectacol emoționant, in care au fost prezentate datini și obiceiuri specifice sarbatorilor de iarna. A fost prezenta și o delegație din satul Todirești, raionul Anenii Noi, Republica Moldova.…

- Arabia Saudita va autoriza deschiderea salilor de cinema de la inceputul anului 2018, punand astfel capat unei interdicții aflate in vigoare de peste 35 de ani impotriva acestor locuri de divertisment, a anunțat luni Ministerul Culturii din aceasta țara, citat de AFP. Autoritațile…

- Spaniolii Rafael Nadal, locul I ATP, si Garbine Muguruza, locul 2 WTA, au fost desemnati de Federatia Internationala de Tenis cei mai buni jucatori din 2017. Ei vor primi titlul de "campioni mondiali in 2017", in cadrul unei gale ce va avea loc la 5 iunie 2018, la Paris, in timpul turneului de la…

- Autoritatile din Targu Jiu vor organiza casatorii de Anul Nou la Poarta Sarutului. La cumpana dintre ani, este de asteptat ca zeci de tineri sa isi uneasca destinele, potrivit traditiei. Edilul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca pana ...

- Iata traducerea articolului de pe Reuters: Protestatarii romani s-au ciocnit cu jandarmii sambata, cand au oprit angajații primariei de la construirea unui targ de Craciun in piața care a devenit locul obișnuit al demonstrațiilor anticorupție din București. Piața Victoriei a fost locul…

- Deputatul Constantin Codreanu a mers în satul Sadova, Calarași unde acum se sarbatorește Ziua Naționala a României. În aceasta localitate s-a nascut președintele Igor Dodon, cel mai mare anti-unionist din toate timpurile.

- Parada de 1 Decembrie va fi urmata de tradiționala fasole cu afumatura, concerte, vizite gratuite la muzeu și Targul de Craciun, in care vor fi promovate produsele locale, gustoase și sanatoase. Luna Decembrie este una plina de evenimente pentru romani, iar bucuria cu care buzoienii vor intampina…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua prima sa vizita oficiala in China 'la inceputul anului viitor', a anuntat vineri, la Beijing, ministrul sau al afacerilor externe Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP. Le Drian, aflat pana duminica in vizita oficiala in capitala chineza, a facut acest…

- Naționala de rugby a Romaniei a urcat pe locul 14 in clasamentul mondial grație victoriei din meciul test de sambata caștigat in fața Samoa cu 17-13, coroborata cu infrangerea naționalei Tonga in partida cu Japonia (6-39), potrivit site-ului World Rugby, conform Agerpres.Inaintea confruntarilor…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, la inceputul lunii decembrie 2017, in localitațile Turda, Plaiești, Tritenii de Jos și Mihai Viteazu. Vezi programul intreruperilor: Read More...

- Veste buna pentru toti angajatii: vom avea patru zile de Craciun 2017 si patru de Revelion, scrie Business Magazin.25 decembrie 2017 este intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea de Craciun o vacanta de patru zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua zi de Craciun sunt considerate…

- Fostul premier Victor Ponta anunța marți „inceputul sfarșitului” pentru liderul PSD, dupa ce DNA a dechis un nou dosar pe numele lui Liviu Dragnea pe baza unor informații de la Oficiul european de Lupta Antifrauda (OLAF). Fostul premier susține ca implicarea OLAF in dosarul TelDrum este „esențiala”…

- Forțele Navale Romane marcheaza implinirea a 140 de ani de la victoria obținuta, pe Dunare, de catre marinarii militari romani, in timpul Razboiului de Independența, impotriva otomanilor. Personajul principal omagiat este generalul de marina Nicolae Dumitrescu-Maican, cel caruia i-a fost ...

- Regulamentul de ridicare, transport, depozitare și restituire a autovehiculelor parcate ilegal, supus transparenței in vara și retras, a revenit pe site-ul Primariei Slatina, alaturi de un altul, care vizeaza mașinile aflate in stare de degradare, abandonate pe domeniul public. Cele ...

- India a testat cu succes bombe inteligente de productie proprie, a anuntat sambata ministerul apararii de la New Delhi, intr-un comunicat preluat de Xinhua. Intr-un poligon pentru teste integrate, fortele aeriene indiene au incercat lansarea din aeronave, in diferite conditii si la diferite distante…

- „Am discutat despre proiectul de buget. Vestea buna, de fapt nu e o noutate pentru noi, sa respecte tintele de deficit, sub 3% pentru anul 2018. S-a discutat si despre rectificarea, pozitiva, care va fi pe acest an. Si pe acest an deficitul va fi sub 3%”, a spus Dragnea. Intrebat care va fi…

- Sunt impreuna de la inceputul anului și chiar s-a zvonit ca cei doi s-au logodit in secret. Lady Gaga și iubtiul Christian Carino, agentul personal cu 17 ani mai mare decat ea, traiesc o frumoasa poveste de dragoste, dovada stau cele mai recente fotografii publicate de artista pe rețelele de socializare.…

- S-au scremut, timp de o jumatate de an, sa organizeze Sarbatoarea Castanelor si le-a reusit. Pentru NICI 1,7 milioane lei, e clar ca trebuia sa fie un eveniment deosebit. Acum, alesii urbei sunt si mai motivati. La initiativa primarului Catalin Chereches, consilierii municipali sunt serviti cu o noua…

- Trump a decis retragerea SUA din UNESCO: vorbim insa doar despre UNESCO sau si despre altceva? Intrebarea este cruciala si ar putea fi reformulata: se va opri doar aici sau este vorba, poate, de un preludiu pentru alte miscari similare, fie in raport cu alte organisme ale ONU, fie in legatura cu denuntarea…

- Multipla campioana olimpica mondiala și europeana la spada, Ana-Maria Branza revine in activitatea competiționala. Ea a anunțat oficial acest lucru marți, 10 octombrie 2017. Afla de ce face acest lucru și ce o motiveaza ca sportiva. Scrimera care ne-a oferit atat emoție, cat și extaz și mandrie patriotica…

- La aceasta competiție au participat 139 de sportivi din 25 de țari diferite, la feminin vor fi 44 de persoane, iar la masculin 95 de persoane. Bologa a fost întrecut de liderul mondial, uzbekul Sherzod Namozov. Bologa în schimb a trecut de nume importante precum: Fazlidin Odilov, Uugankhuu…

- Acesta este secretul dezvaluit de un medic militar care a dezvaluit cum se prepara leacul care elimina durerile de spate si articulatii ale soldatilor dupa antrenamentele foarte grele. Iata ce trebuie sa faceti: – Cumpara de la orice magazin 150 de grame de gelatina comestibila (aceasta cantitate…

- Plenul Consiliului Local Piatra Neamț, reunit de urgența azi, 6 octombrie, a votat in unanimitate preluarea Pieței Centrale in administrarea directa a Primariei Piatra Neamț. Astfel, cu amendamentul ca, in zilele urmatoare, consilierii se vor intruni in alta ședința pentru a aproba regulile acestei…

- Ziua educatiei si a celor care activeaza in acest domeniu este celebrata anual, la 5 octombrie, in toata lumea. Profesorii sunt indispensabili unui invatamant echitabil si de calitate. Organizatia Natiunilor Unite insista ca dascalii sa fie recrutati si remunerati in ...