Cauciucurile de iarna sunt obligatorii in cazul in care se circula pe drumuri publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, potrivit Codului Rutier. Toți șpferii trebuie sa aiba mașina dotata cu anvelopele potrivite indiferent de sezon. In fiecare an exista o confuzie printre posesorii de masini privind data sau momentul din care masina trebuie echipata […] The post Cand se monteaza cauciucurile de iarna! Șoferii risca amenzi uriașe daca sunt prinși fara ele appeared first on Cancan.ro .