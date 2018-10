Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de munca au aplicat in luna septembrie amenzi semnificative, de peste 270 de mii de lei. Cea mai mare amenda a fost aplicata angajatorilor care au avut muncitori la negru, in total sancțiunile in acest domeniu fiind de 220 de mii de lei.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis recent o avertizare conform careia este posibil ca temperaturile sa scada sub zero grade in unele regiuni ale tarii (local in centrul tarii si in unele zone situate in nord-vest, de exemplu), conform avocatnet.ro . Astfel, din cauza posibilitatii de inghet,…

- Politistii au intervenit, in perioada 21 – 23 septembrie, la peste 100 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au constatat 68 de infractiuni si au aplicat peste 700 de sanctiuni contraventionale, pentru faptele antisociale constatate.

- Polițiști din cadrul Biroului Rutier Ploiești au acționat, in noaptea de 8/9 septembrie, pe Bulevardele Republicii și Independenței, in vederea identificarii și sancționarii conducatorilor de autovehicule și a motocicliștilor care incalca regimul legal de viteza. IJP Prahova menționeaza ca…

- Fotbalul romanesc este in 2018 la un nivel pe care in urma cu un deceniu, nu l-am fi imaginat. Echipele romanesti au fost eliminate din tururile preliminare ale cupelor europene, campioana CFR Cluj fiind lasata acasa de o echipa din Luxemburg. Nici FCSB nu poate ridica fruntea din...

- Politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova au executat marti, 21 august, o actiune pentru prevenirea evenimentelor rutiere care au drept cauza folosirea telefonului mobil fara a avea montat dispozitiv tip ,,maini libere”, in timp ce conduc autovehicule, dar și pe ...

- Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa a identificat trei persoane care se plimbau pe lacul Colibita din judetul Bistrita-Nasaud, numit si „Marea de la Munte”, cu barci cu motoare termice si hibride, interzise pentru navigat. Daca in prima faza acestia au fost atentionati, la a doua abatere, cei trei…

- Comisia Europeana a trimis Romania in fata Curtii de Justitie a UE pentru neindeplinirea obligatiei de a transpune in legislatia nationala cea de-a patra Directiva privind combaterea spalarii banilor