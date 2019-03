Stiri pe aceeasi tema

- Armand Sullot a lucrat 19 ani la Microsoft și l-a cunoscut personal pe Bill Gates, care, spune el, i-a schimbat definitiv perceptia despre afaceri. Germanul a ajuns pentru prima data in Romania in vara anului trecut și, deși n-avea deloc o parere buna depre țara noastra, a fost fascinat de Brașov. Ajutat…

- Profesorul Dan Voiculescu a vorbit, intr-un interviu acordat in exclusivitate revistei Capital, despre cum a facut primul milion, dar și despre situația actuala din Romania, din punct de vedere economic și politic. In plus, a oferit și un pronostic pentru alegerile prezidențiale. Fondatorul grupului…

- Pe 23 martie, pe terenul in suprafata de 1,2 hectare din fata Corpului B al Universitatii "Ovidiusldquo; Constanta vor fi plantati 200 de copaci. Echipa "Constanta Restartldquo; si Universitatea "Ovidiusldquo; Constanta, impreuna cu sponsori inimosi si cu multi voluntari, isi dau mana pentru oras, speranta…

- Bogdan Marcu (59 de ani) povesteste despre cum si-a implinit visul din copilarie, ajungand, din tanarul din Romania pasionat de spatiul cosmic, in expertul din SUA care construieste rachete destinate misiunilor pe Marte. Pe langa reteta clasica a reusitei, muncind mult, cu determinare, profesorul a…

- Trei rachete nucleare intercontinentale și vehicule militare care le transportau au ramas blocate din cauza unui ambuteiaj produs pe o autostrada, in apropiere de Moscova. Șoferii aflați in trafic au filmat scena neobișnuita și au publicat imaginile pe rețelele de socializare. Incidentul a avut loc,…

- Azi, Costel e iar in Romania, nu mai onoreaza decat concerte caritabile și evita orice forma de publicitate, in parte deoarece comunitatea in care a intrat The post Costel Busuioc nu mai cauta celebritatea in America. S-a intors in Romania și canta in biserici appeared first on Renasterea banateana…

- „Bancile din Romania au avut multe situatii in timpul crizei in care au fost foarte tare lovite. Bancile trebuie sa aiba un anumit indicator de solvabilitate. Cand acest indicator de solvabilitate scade, se da alarma. Inseamna ca bancile respective sunt in pericol. Ei, bine, in timpul crizei de foarte…

- Bella Santiago, castigatoarea X Factor din sezonul 8, la prima aparitie intr-un platou TV! Artista a vorbit despre ce a insemnat pentru ea experiența „X Factor” și ne-a impartașit povestea tulburatoare a vieții inainte de venirea in Romania.