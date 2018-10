Intr-un filmulet postat pe contul ei de Instagram, Mariah Carey anunta lansarea celui de-al 15-lea album din cariera. Acesta se numeste „Caution” si va fi lansat oficial pe 16 Noiembrie. Mariah a lansat pe 15 Septembrie piesa „GTFO” , insa primul single oficial de pe noul album se numeste „With You” si a fost cantat in premiera la American Music Awards. Cantareata a lansat acum si clipul piesei „With You”, care a fost filmat pe 15 si 16 Septembrie in zona Hollywood din Los Angeles. Regia clipului ii apartine lui Sarah McGolan. The post Cand se lanseaza noul album Mariah Carey? appeared first on…