- Imediat dupa ce Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a luat decizia de a nu programa nici in aceasta saptamana jocul dintre FC Botosani si Dinamo, meci contand pentru etapa a II-a a play-out-ului Ligii I care ar fi trebuit sa se dispute sambata, de la ora 20:45, si amanat din cauza ninsorilor abundente,…

- Meciul dintre CSM Poli Iasi si Astra Giurgiu, programat duminica, de la ora 18,00, pe stadion ''Emil Alexandrescu'' din Iasi, in etapa a doua a fazei play-off a Ligii I de fotbal, a fost amanat din cauza vremii nefavorabile pentru o data ce va fi stabilita ulterior, a anuntat Liga Profesionista de…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul și televizarile pentru meciurile din etapele 3 și 4 din play-off/out. Astfel, in data de 8 aprilie, in ziua de Paște, vom avea un meci, cel dintre CFR Cluj și Astra, de la ora 20:45. Toate partidele vor fi in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport,…

- CFR CLUJ-POLI IAȘI ONLINE STREAM LIVE DIGISPORT TELEKOM SPORT VIDEO. Liga Profesionista de Fotbal a stabilit, joi, programul partidelor amanate din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, primul meci din faza play-off-ului Ligii I, editia 2017-2018, fiind CFR Cluj - CSM Poli Iasi, care va avea…

- Liga I Play-off, etapa 1: vineri, 9 martie – ora 20.45: CFR Cluj – Poli Iasi, sambata, 10 martie – ora 20.45: „U” Craiova – Astra Giurgiu, duminica, 11 martie – ora 20.45: FCSB – FC Viitorul. Clasament: 1. CFR ...

- CUPA ROMANIEI. CS UNIVERSITATEA CRAIOVA-DINAMO ONLINE STREAM LIVE VIDEO Partida CS Universitatea Craiova - Dinamo, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, a fost reprogramata pentru 6 martie, ora 17,00, dupa ce Federatia Romana de Fotbal o amanase din cauza avertizarilor meteorologice prognozate…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a decis, cu unanimitate de voturi, reprogramarea primei etape a returului Ligilor a ll-a si a lll-a, ce ar fi trebuit sa aiba loc sambata, 3 martie, urmand a fi reprogramate pentru data de 28 martie. Astfel, SSC Farul nu va juca in acest week-end, in…

- Ce prima au luat fotbaliștii de la Hermannstadt pentru eliminarea FCSB și calificarea in semifinalele Cupei Romaniei. Potrivit gsp.ro, președintele sibienilor le-a transmis jucatorilor sai la micul dejun ca au o prima de 3.000 de lei, cea mai mare din acest sezon pentru echipa de liga secunda FC Hermannstadt.…

- Ianis Zicu ii ataca pe șefii FRF. Fostul internațional a criticat decizia Federației de a insista ca meciul FC Hermannstadt – FCSB, scor 3-0, sa se dispute pe un teren foarte greu. ”Ei joaca intre ei pe terenuri mult mai bune. Nu-i intereseaza de fotbaliști”, a declarat Ianis Zicu, la Digi Sport. Dinu…

- Programul partidelor din cele doua etape este urmatorul: Etapa I Vineri, 9 martie Ora 18.00 FC Botosani – Juventus Bucuresti Ora 20.45 CFR Cluj – CSM Poli Iasi Sambata, 10 martie Ora 18.00 Concordia Chiajna – Sepsi Sfantu Gheorghe Ora 20.45 CSU Craiova – Astra Giurgiu Duminica, 11 martie Ora 18.00 FC…

- Dupa ce amanat startul meciurilor din play-off și play-out, din cauza vremii, Liga Profesionista de Fotbal a anunțat ca partidele se vor relua pe 9 martie și a prezentat programul primelor doua etape. Etapa 1 din play-off și din play-out va incepe pe 9 martie, cu meciul FC Botoșani - Juventus București,…

- Dupa ce nu a jucat ieri partida cu FC Botosani, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, Federatia Romana de Fotbal hotarand ca meciul sa fie amanat, din cauza vremii nefavorabile, CSM Politehnica Iasi nu va disputa nici al doilea duel oficial programat in aceasta saptamana. Disputa ce la Cluj,…

- In prima etapa din play-off urmau sa se dispute meciurile CFR Cluj - CSM Poli Iasi; FCSB - FC Viitorul si CS Universitatea Craiova - Astra Giurgiu. In play-out erau programate partidele FC Botosani - Juventus; Dinamo - Gaz Metan; Chiajna - Sepsi; Voluntari - ACS Poli. "Avand in vedere: - temperaturile…

- Cum vremea a continuat sa se inrautateasca, in special in sudul tarii, acolo unde vor avea loc toate meciurile din Liga a II-a programate la finalul acestei saptamani, sapte dintre cele opt echipe organizatoare si-au mentinut decizia de a solicita Federatiei Romane de Fotbal amanarea. Astfel, ierii,…

- Amanat ieri cu 24 de ore din cauza condițiilor meteo, meciul de fotbal dintre Concordia Chiajna și FC Voluntari, care incheie sezonul regulat al Ligii I, ar trebui sa inceapa la ora 17:30. Sunt șanse ca nici macar astazi partida sa nu se dispute, caz in care va fi amanata inca o data, decizia Ligii…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Vasile Miriuta, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca meciul din deplasare cu Astra Giurgiu nu va fi usor, chiar daca adversara este deja calificata in play-off, precizand ca jucatorii sai trebuie sa faca totul pentru a obtine victoria. …

- Liga I Etapa a 26-a (ultima din campionatul regular): vineri, 23 februarie – ora 20.45: „U” Craiova – Poli Timișoara; sambata, 24 februarie – 19.45: Astra Giurgiu – Dinamo București, FC Botoșani – Gaz Metan Mediaș, Poli Iași – FC ...

- Viitorul a invins-o dramatic pe FC Botoșani, scor 2-1, grație unui supergol marcat in ultimele minute. Nu limpezește prea mult lucrurile in ceea ce privește play-off-ul. Singura echipa bucuroasa dupa acest scor este Astra Giurgiu, care e deja calificata, alaturi de CFR, FCSB și CS U Craiova. In schimb…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, intalneste pe FC Botosani, astazi, de la ora 20.45, pe stadionul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” din Ovidiu, in cadrul etapei a XXV-a a Ligii l, penultima inaintea play-off-ului. Lupta in cinci pentru ultimele trei locuri de play-off…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat azi programul etapei a 26-a, ultima din sezonul regulat. Etapa va incepe vineri, pe 23 februarie, cu meciul CSU Craiova - ACS Poli Timișoara. Sambata, 24 februarie, vor juca echipele care se lupta pentru un loc de play-off. Astfel, de la ora 19:45, se vor juca…

- S au stabilit, prin tragerea la sorti de la sediul Federatiei Romane de Fotbal, meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la categoriile de varsta sub 19 ani si sub 17 ani.La Under 19, partidele sunt: SC Dinamo 1948 AFC Hermannstadt, FC Viitorul CSA Steaua meci care se va disputa pe 3 martie,…

- Partida dintre formatiile CS Universitatea Craiova si FC Dinamo, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, se va disputa la 1 martie, conform programului anuntat, luni, de Federatia Romana de Fotbal. Meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, editia 2017/2018, sunt urmatoarele:…

- Campioana Viitorul Constanta a terminat aseara la egalitate, 1-1 cu fosta campioana Astra Giurgiu, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal, prima de anul acesta (din sezonul regulat mai sunt de derulat, dincolo de aceasta, 3 runde). Oaspetii au deschis scorul prin noua achizitie…

- Programul partidelor care vor avea loc, in perioada 16 februarie - 19 februarie, in etapa a XXV-a a Ligii I: Etapa a 25-a Vineri, 16 februarie LIGA 1 LIVE VIDEO DIGI SPORT SAU TELEKOM SPORT Ora 18:00 Gaz Metan Medias - Juventus Bucuresti Ora 20.45 FC Voluntari - CS U Craiova…

- Liga 1 se reia cu CFR Cluj in postura de lider, la 2 puncte in fața celor de la FCSB. CSU Craiova sta pe aproape, la 6 puncte de lider și la 4 de FCSB. Dupa 26 de etape incepe play-off-ul, in care punctele se injumatațesc. DINAMO FCSB. S-au stabilit data si ora derby-ului Dinamo - FCSB din…

- Liga 1 se reia vineri, 2 februarie, cu etapa cu numarul 23. Avem meciuri tari chiar din prima etapa a anului 2018. Viitorul - Astra Giurgiu si Dinamo – CS Universitatea Craiova sunt derby-urile rundei.

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, vineri, ca derbiul Dinamo – Steaua, din etapa a XXV-a a Ligii I, se va disputa in data de 18 februarie. Meciul va avea loc cu incepere de la ora 20.45, pe Arena Nationala.Programul celorlalte partide din etapa a XXV-a va fi anuntat la 29 ianuarie,…

- DINAMO FCSB. Dinamo – FCSB, meci din etapa a 25-a a Ligii 1, se va disputa, duminica, 18 februarie, de la ora 20:45. Derby-ul DInamo - FCSB este programat pe Arena Nationala. DINAMO FCSB. Programul celorlalte partide din etapa a 25-a a Ligii 1 va fi anuntat pe 29 ianuarie. Gigi Becali,…

- Liga 1 se va relua pe 2 februarie cu meciul dintre Sepsi și ACS Poli Timișoara. LPF a anunțat programul etapelor 23 și 24 din primul eșalon. Etapa a 23-a Vineri, 2 februarie Ora 18.00 Sepsi OSK - Poli TimișoaraOra 20.45 FC Viitorul - Astra Giurgiu Sambata, 3 februarie Ora 18.00 FC Voluntari – Poli IașiOra…

- CSU Craiova va intalni pe teren propriu pe FC Dinamo, iar FCSB va evolua in deplasare cu AFC Hermannstadt, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, s-a stabilit, joi, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Casa Fotbalului, anunța News.ro.Partidele din aceasta faza sunt urmatoarele:…

- In aceasta dimineața, de la ora 11:30, va avea loc tragerea la sorți pentru stabilirea sferturilor de finala ale Cupei Romaniei. FCSB, CS U Craiova, Dinamo, Astra, Poli Iași, Gaz Metan Mediaș, FC Botoșani și AFC Hermannstadt sunt cele opt echipe calificate in sferturi. Partidele se vor disputa intr-o…

