Când se deschide autostrada Lugoj - Deva. Anunţul ministrului Transporturilor "Probabil saptamana viitoare, am discutat cu domnul Scarlat, vom deschide si tronsonul 3, Lugoj-Deva Lotul 3. Acolo era o problema la cine a conditionat expertiza ca sa putem da drumul la trafic la tablierele unui podet unde practic va fi o interventie de 2-3 zile, cred ca e o problema cum a fost asezat acel pod si risca sa fie anumite probleme la structura. Trebuie intervenit si vom deschide si acel lot, cu probleme, de altfel. Am sa spun acest lucru pana in ultima zi ca pe acel lot vor fi probleme in exploatare", a declarat ministrul demis al Transporturilor, Razvan Cuc. CNAIR a executat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda promisiunilor ministrului Transporturilor, sansele ca Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva sa fie inaugurat in urmatoarele saptamani sunt aproape nule. Si mai rau este ca, de fapt, nimeni n-ar putea spune cat se va mai amana deschiderea circulatiei pe cea mai noua "autostrada-muzeu" a tarii.…

- Ministrul Trasporturilor, Razvan Cuc, a declarat, astazi, la Bacau, ca mult așteptata licitație pentru autostrada Brașov-Bacau (A13), parte din coridorul Iași – Bacau – Brasov, care va lega Moldova de Ardeal, este in faza finala. Daca nu vor fi contestații, contractul s-ar putea semna la finalul acestei…

- Licitația pentru autostrada Brașov – Bacau (A13), parte din coridorul Iași – Bacau – Brașov, care va lega Moldova de Ardeal, este in faza finala, urmeaza sa fie anunțat caștigatorul. Aflat in vizita in Bacau, Razvan Cuc, ministrul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Razvan Cuc a afirmat in direct la interviurile DCNews ca pana la sfarșitul anului ar urma sa fie dați in folosința aproximativ 100 de kilometri de autostrada. ”In luna iunie am venit cu estimarea mea și am spus ca vom avea undeva la 100 de kilometri de autostrada care vor putea fi dați in…

- Povestea vesnica a lotului 3 din autostrada Lugoj – Deva s-ar putea termina pana la finalul lunii septembrie a acestui an. Cel putin astfel sustine depututatul PSD de Timis, Alfred Simonis, in urma discutiilor purtate cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Soferii care folosesc autostrada A1 ar putea…

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO: Autostrada A10 Sebeș-Turda: declarațiile ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, dupa inspecția de pe șantierul celor doua loturi Dupa ce a vizitat cele doua loturi din Autostrada A10 Sebeș-Turda, alaturi de reprezentanții din Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii…

- Contractul pentru realizarea lotului 3 din autostrada Lugoj-Deva ar putea fi reziliat, in urma unei intalniri care va avea loc luni, la ora 15:00, cu constructorul acestui tronson, in caz contrar reprezentantii statului urmand sa ceara garantii suplimentare, a declarat ministrul Transporturilor, Razvan…

- Metroul din Drumul Taberei se va deschide in luna decembrie a acestui an, a anunțat, marți, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, precizand ca „sunt rezolvate toate problemele” pentru Magistrala cinci.