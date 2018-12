Cand se deschide aplicatia pentru inscrierea in programul Start-Up Nation 2018

Cand se deschide aplicatia pentru inscrierea in programul Start-Up…

Aplicatia pentru inscrierea in programul Start-Up Nation 2018 se deschide joi, 27 decembrie 2018, ora 11:00.



Aplicatia va ramane deschisa timp de 30 de zile lucratoare. Alocatia financiara nerambursabila, de maximum 200.000 lei/beneficiar, poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societatile neplatitoare) aferente proiectului.



Calcularea punctajului planului de afaceri se va face in timp real si transparent, conform grilei de evaluare. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu in vederea verificarii administrative si a eligibilitatii…