- Referendumul pentru revizuirea Constitutiei are loc pentru prima data pe parcursul a doua zile. In municipiul Campina sunt 23 de secții de votare și 32.369 persoane cu drept de vot (conform Registrului electoral național).

- Vrei sa votezi? Vezi aici care este secția ta In județul Arad sunt organizate 437 secții de votare. Fiecare secție are arondate mai multe strazi, in funcție de proximitatea lor fața de locația secției de votare. Pe raza municipiului Arad se afla 115 secții de votare. Alegatorii iși pot exercita…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a votat sambata dimineata la referendumul pentru modificarea Constitutiei in sensul redefinirii familiei la o sectia de votare din Craiova, ea exprimandu-si speranta ca vor participa suficiente persoane pentru ca referendumul sa fie validat, relateaza news.ro„Sper…

- Referendumul pentru familie 2018. Premierul Romaniei Viorica Dancila a mers la vot de dimineața impreuna cu soțul ei la secția de votare de la Liceul “Jean Monnet” din Capitala. Șeful Guvernului a votat pe o lista suplimentara și a declarat ca s-a prezentat atat de devreme, pentru ca are de facut o…

- Votul in strainatate la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6-7 octombrie a inceput la Auckland, Noua Zeelanda, anunta MAE.Votul la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei a inceput in afara tarii la Auckland, Noua Zeelanda, la ora 21,00, ora Romaniei (ora…