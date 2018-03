Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt inventivi și incearca sa faca bani chiar din orice! Poza zilei, postata pe o rețea de socializare, dovedește din plin inventivitatea romanilor. ”RCA + CADOU 4 litri vin”, așa arata o reclama afișata chiar la intrare in București… doar pentru șoferii profesioniști!

- Tanarul sucevean Alexandru Sahlean, student in anul II la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Politie „Al.I. Cuza" Bucuresti, a fost mesagerul urarilor de „La multi ani" transmise doamnelor si domnisoarelor de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta ...

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, a intreprins o vizita oficiala la Primaria municipiului Chișinau, unde a avut parte de o primire calduroasa din partea primarul interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu.

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, a avut astazi o intrevedere oficiala cu primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea.Cele doua au ales sa poarte iile pe care și le-au facut reciproc cadou in cadrul intrevederii de la București.

- Politistii fac, luni dimineata, mai multe perchezitii in Capitala si in judetele Mehedinti si Dolj, fiind vizate zece persoane care incepand cu anul 2016 ar fi furat bani si bijuterii din mai multe locuinte, prin metoda ”imprietenire”, scrie news.ro.Potrivit Politiei Romane, la aceasta ora,…

- Maratonistul Tiberiu Useriu pleaca duminica spre Canada, unde urmeaza sa ia startul, pentru a treia oara, la cel mai greu maraton din lume - 6633 Arctic Ultra. Anul acesta participa la maraton patru romani, printre care si o femeie si un concurent cu dizabilitati. Tibi Useriu a castigat ultimele…

- Un accident rutier in care au fost implicat doua masini a avut loc, duminica, pe Calea Crangasi, la intersectia cu Bulevardul Constructorilor. Din primele informatii, cauza ar fi nerespectarea culorii rosu a semaforului, potrivit Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei.

- Noua judete si municipiul Bucuresti se afla, duminica dimineata, sub cod galben de polei, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Judetul Satu Mare este sub cod galben de ceata.Citește și: Soferii de pe bancheta din spate conduc Polonia,…

- Potrivit informatiilor HotNews.ro, este vorba despre o publicatie tiparita si online, care ar urma sa para nu mai devreme de aprilie. Periodicitatea editiei tiparite va fi saptamanala. Din echipa fac parte, potrivit informatiilor HotNews.ro, Mircea Marian, Silviu Sergiu, Mihai Duta, Catalin Prisacariu,…

- Salvamonistii si politisti ai sectiei de Politie Tulnici intervin sambata la pranz pentru localizarea si salvarea unei femei care ar fi fost surprinsa de o avalansa in Cheile Tisitei, in județul Vrancea. Femeia are in jur de 36 de ani si este din Bucuresti....

- In peceptia romanilor, Oradea, Brasov, Targu Mures, Timisoara si Baia Mare sunt orasele cu cel mai satisfacator acces la facilitati si servicii medicale din Romania, arata un studiu realizat pe un senation de 250.000 de oameni de catre Storia in colaborare cu D&D Research. „Sunt oameni care…

- Mesajele pe care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, le-a transmis la Bucuresti au fost "extrem de incurajatoare", vizita oficialului european fiind programata cu mult timp inainte, a declarat, vineri, la Digi24, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu."Mesajele…

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal (PNL), deputata Raluca Turcan, crede ca au scazut "dramatic" sansele pentru ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Justitie si ca Romania risca sa piarda o parte din banii europeni. Raluca Turcan a prezentat vineri,…

- Aflat intr-o vizita oficiala la București, joi, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, nu a uitat de tradițiile romanești. Cu prilejul zilei de 1 martie, acesta i-a facut un cadou simbolic premierului Viorica Dancila.

- Bucuresti, 20 februarie 2018 - Peste 70% dintre companii aleg sa ofere tichete cadou angajatilor cu ocazia unor evenimente importante din viata acestora pentru a-i motiva si a le confirma valoarea contributiei la succesul organizatiei din care fac parte.

- Alexandra Crișan are 29 de ani. A terminat Arhitectura la București și de mai bine de doi ani face design de interior. Din pasiune. E o artista, dar are si un oarecare soi de activism social. „Imi place sa ajut oamenii”, spune tanara entuziasta. De altfel, in timpul liceului a caștigat un concurs, iar…

- George Ivascu 15 februarie 1968, Bucuresti este un actor roman. George Ivascu a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica azi U.N.A.T.C. in anul 1993. Potrivit wikipedia.org, in cei peste 25 de ani de cariera a jucat pe scenele celor mai importante teatre din Bucuresti si din tara, fiind…

- Joi, 15 februarie, liderii organizațiilor sindicale din București afiliate la Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), se vor intalni la Ministerul Educației Naționale (MEN), pentru a solicita ministrului Valentin Popa lamuriri cu privire la intarzierea plații salariilor. Reprezentanții…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza, prin Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), ca doi barbati din judetul Iasi de 41 si respectiv 35 de ani au decedat din cauza virusului gripal tip A, fiind nevaccinati si avand probleme de sanatate preexistente.…

- INNA a lansat piesa “Me Gusta”, o piesa in limba spaniola, produsa de David Ciente, cel cu care a lucrat pentru hituri precum “Gimme Gimme” sau “Ruleta”. Videoclipul piesei a fost regizat de Barna Nemethi și a fost filmat in București și Barcelona. “Me Gusta” este prima piesa de pe albumul in limba…

- Motivul pentru care Denisa Nechifor vrea sa paraseasca Romania. Vedeta a marturisit ca se gandește serios la viitorul fetiței sale, dar și al ei. Denisa Nechifor este dispusa sa o ia de la capat departe de Romania. Iși dorește o familie și un viitor mai bun pentru fetița ei și a lui Adi Cristea. „Este…

- FCSB – Lazio. Italienii au anunțat echipa de start. Dica primește vești extraordinare de la Roma. Lazio Roma n-a mai caștigat de patru meciuri, iar antrenorul Simone Inzaghi se gandește sa le dea șansa rezervelor sa joace, pentru a-și menaja titularii pentru meciurile de campionat. In Serie A, Lazio…

- Prematuritatea ramane una dintre principalele cauze ale mortalitatii infantile, a carei rata plaseaza Romania pe primul loc in Uniunea Europeana. Pentru ca sunt convinsi ca este crucial ca nou-nascutii prematuri sa aiba sansa de a veni pe lume intr-o maternitate dotata cu aparatura medicala…

- In perioada 9-10 februarie 2018, a avut loc la Piatra Neamt Cupa „Stefan cel Mare”, aflata la cea de-a 3-a editie la karate kyokushin . Competitia a fost organizata de clubul Seishin Dojo din Piatra Neamt si a avut la start 300 de sportivi din: Bucuresti, Constanta, Braila, Galati, Iasi, Suceava, Bacau,…

- Cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Documentar și Drepturile Omului One World Romania va incepe vineri, 16 martie. Pana atunci, timp de 3 saptamani, intre 22 februarie și 9 martie invitam publicul din București la Warm-up OWR11, o serie de proiecții și evenimente speciale, ce vor avea…

- Fiscul a scos la vanzare locuințe ieftine in numeroase localitați din țara. Apartamentele, casele și garsonierele la preț redus sunt disponibile in București, in județele Ilfov, Neamț, Botoșani, Brașov sau Harghita. Imobilele au fost sechestrate de la firme sau de la persoane fizice. Iata cele mai interesante…

- Avand in vedere ca, la aceasta ora pe DN3 Lehliu-Gara-Calarași și DN3A București – Calarași sunt semnalate mai multe porțiuni de carosabil acoperit cu zapada viscolita, circulația rutiera fiind ingreunata, recomandam conducatorilor auto sa foloseasca și alte rute de deplasare, cum ar fi: Autostrada…

- Guvernul Tudose a adoptat, in 10 ianuarie, o Hotarare prin care scoate din functiune si caseaza o serie de imobile aflate in administrarea MApN si situate in Bucuresti si in mai multe municipii si judete, stabilindu-le, totodata, si o valoare contabila care in unele cazuri este mica si foarte mica.Astfel,…

- Ambasada SUA în România a anuntat, luni, ca nu exista fonduri pentru desfasurarea activitatii reprezentantei diplomatice, dar serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta vor continua, potrivit site-ului instituției.

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca va ataca decizia Judecatoriei din Chisinau prin care a fost respinsa cererea sa de anulare decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova semnat de Igor Dodon. ”Voi ataca decizia Judecatoriei din Chisinau.…

- Filosoful Mihai Șora a fost invitatul Conferințelor TNB, care se desfașoara bilunar la Teatrul Național din București. De data aceasta, a fost aleasa una dintre cele mai mari sali, intrucat cererea de bilete a fost incredibila, iar acestea s-au epuizat intr-o zi! In ciuda varstei sale (in martie implinește…

- Potrivit unor surse, peste 20 de masini au plecat la protestele de la Bucuresti, dupa ce s-a manifestat si in Piata Daciei (150 - 160 de persoane). Printre manifestanti se vede si un consilier local...il remarcati?

- Primarul din Roman, Lucian Ovidiu Micu, a declarat duminica la Digi24 ca vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu a spus un lucru total neadevarat afirmand ca el a platit protestatarii care au venit la Bucuresti si ca va analiza cu juristii din primarie actionarea in judecata a acesteia.Citește…

- Masacrul de la Jilava, in care 89 de evrei au fost omorati de catre legionari, si pogromul de la Bucuresti au fost comemorate, duminica, in padurea Jilava, in prezenta ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, si a ambasadorului Austriei, Isabel Rauscher. Presedintele Federatiei Comunitatilor…

- Copleșit de boli și de povara anilor, un batran care traia intr-un bordei fara curent din Hunedoara a indurat frigul in locuința din chirpici, prin care șuiera vantul. Pensionarul nu credea vreodata ca va parasi adapostul care se putea prabuși oricand peste el. Barbatul de 76 de ani a primit, insa,…

- Cantarețul de manele Nicolae Guța nu știe cum sa-și mai rasfețe consoarta care este insarcinata. Acesta i-a facut un cadou extrem de scump. Nicolae Guța, care a slabit peste 25 de kilograme in ultima perioada de timp , va deveni tatic pentru a 12-a oara. Cristina, cea care i-a devenit soție anul trecut…

- Ela Craciun, cadou de inceput de an pentru copiii sai. Pentru ca cei mici se afla in vacanța preț de doua saptamani, vedeta TV a decis sa ii trimita la munte, unde sa intre intr-un cantonament de schi și sa invețe astfel sa practice acest sport. Astfel se face ca Alex și Alesia se afla deja de o saptamana…

- Un șofer cu tupeu ridicat la cel mai inalt nivel a decis, fara nicio rațiune, sa iși „parcheze” bolidul chiar intersecție. Vorbim despre blocarea circulației intr-una din cele mai circulate sectoare de drum din Brașov (mai ales la sfarșit de saptamana), intersecția din Livada Poștei (strazile Dupa Ziduri,…

- Intr-un mesaj postat luni dupa-amiaza pe Facebook, Sora descrie o imagine din Bucuresti, capitala europeana, la ora 8.30 in prima zi a anului 2018."Florile prinse in gardul Palatului Regal, tacute si triste; ele sunt resemnarea biologica cea mai fireasca, iar demnitatea acestei resemnari…

- În primele 11 luni ale anului 2017 au fost înregistrate, în toata tara, 571.828 de vânzari imobiliare, arata datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), ceea ce înseamna ca totalul anului se ridica la 580.000 de tranzactii.…

- Medicul Mihai Lucan s-a prezentat la Politie luni dimineata pentru controlul judiciar, iar intrebat despre noile acuzatii, cele de tentativa de omor, care i se aduc dupa ce in timpul unei operatii i-ar fi sectionat intentionat artera renala unui pacient, el a raspuns ironic: “Sa ma anuntati atunci cand…

- Unii ambasadori ai statelor europene acreditați la București, daca nu sunt rau intenționați atunci ei sufera de orbul gainii. Este o expresie romaneasca, pe care danșii au cum sa o ințeleaga intrucat, dupa cum au declarat, dispun de traducatori. Intamplator sau nu, ambasadorii la care ma refer, care…

- Recent, universitarul Ștefan Munteanu ne-a oferit „O istorie a opiniilor privind filosofia lui Eminescu”, vol. I. (Editura Eikon, București, 2017). Shakespeare, Goethe sau Dostoievski n-au sisteme filosofice, dar creațiile lor fac parte din bibliografia obligatorie a celor care vor sa se apropie de…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat licitația pentru vanzarea bunurilor societații Uton, din Onești, aflata in faliment și dizolvare. Licitația va avea loc pe 5 ianuarie, in București, iar prețul de pornire este de 33,5 milioane lei. „Astfel – a explicat ANAF -, vor fi duse la…

- Romania – Serbia, din World League la polo pe apa, se disputa la Oradea. Oradea a fost ales drept loc de cantonament și de disputare a unui meci al tricolorilor. Prima reprezentativa a Romaniei se va afla pe malurile Crișului Repede in perioada 8-13 februarie 2018. Intre 8 și 12 februarie se va desfașura…

- Mihai Lucan a trecut vineri, pentru putin timp, pe la Sectia 17 Politie din Bucuresti. Medicul trebuie sa se prezinte acolo de doua ori pe saptamana. Este una dintre conditiile controlului judiciar impus in dosarul in care DIICOT il cerceteaza pentru delapidarea Institutului de Urologie si Transplant…

- Comunitatea locuitorilor din Domnesti isi potriveste cu dibacie si intelepciune pretuirea datorata celor mai buni dintre ei. Si, slava cerului, are de unde alege. Primarul si membrii administratiei locale au acordat, la 8 decembrie, inca un titlu de “Cetatean de onoare”. El s-a indreptat spre un om…