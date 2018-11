Citeste aici Mesajul zilnic al Arhanghelului Mihail pentru zodii!

Cand sa-lpe Arhanghelul Mihail

Fiecare inger si Arhanghel are "specializarea" sa. Il poti chema pe Arhanghelul Mihail in ajutor in urmatoarele situatii:

1.

Arhanghelul Mihail este unul dintre cei mai puternici Arhangheli. El apara puritatea. Cand ceva pur este in pericol, el actioneaza si intervine miraculous. Arhanghelul Mihail protejeaza corpul, oamenii pe care ii iubim, proprietatea si tot ce este asociat cu ce avem noi mai pur.

