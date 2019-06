Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a vorbit despre revenirea in televiziune. In prezent, vedeta nu mai are niciun proiect TV. Mirela Vaida a fost invitata la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, unde a facut declarații despre revenirea in televiziune. Vedeta iși dorește sa se intoarca, insa a afirmat ca nu iși dorește…

- Mirela Vaida a devenit mama pentru a treia oara in urma cu aproximativ o luna, atunci cand l-a adus pe lume pe Tudor. Vedeta se gandeste la revenirea in televiziune si sustine ca a primit oferte frumoase.

- Mirela Vaida a facut publica prima fotografie cu bebelușul ei nou-nascut. Tudor Ștefan este cel de-al treilea copil al acesteia. Vedeta de televiziune a postat, pe contul sau de pe o reșțea de socializare, prima fotografie cu baiețelul ei nou-nascut, Tudor Ștefan. "Uite-așa sta lipit de cand a venit…

- Ruby și Robert formeaza un cuplu de șase ani, se iubesc și nu vad viața unul fara celalalt. Cu toate astea, intre cei doi au existat multe momente de tensiune, chiar și cadrul emisiunii Asia Express, cand aceștia au decis sa se desparta. Ruby și Robert au povestit totul despre cumpenele relației lor,…

- Vedeta de televiziune Mirela Vaida și-a aniversat ziua de naștere, insa ziua a fost una cu probleme in familia acesteia. Copiii vedetei au fost bolnavi. Mirela Vaida a implinit 37 de ani și le-a povestit fanilor sai de pe rețelele de socializare cum a fost ziua ei de naștere. "Am implinit 37 de ani!!!…

- Ruby și iubitul ei au avut multe momente de tensiune la Asia Express. Cei doi s-au certat și au fost la un pas de desparțire, dupa cum spunea artista recent. De altfel, ea a recunoscut ca a stat desparțita de Robert...o zi, in timpul show-ului. Vedeta a povestit totul despre criza de gelozie pe care…