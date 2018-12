Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat proiectul noii Legi a pensiilor, care prevede creșteri etapizate ale punctului de pensie, pana in anul 2021, pentru ca, din anul 2022, sa fie aplicata noua formula de calcul bazata pe Valoarea Punctului de Referința (VPR): * 1.265 de lei in 2019; * 1.775 de lei in 2020;…

- Legea pensiilor introducere opțiunea pentru indemnizația sociala minima. Pensionarii aflați deja in plata, care au stagiul de cotizare sub 15 ani, vor putea opta intre pensie și indemnizația sociala minima. Opțiunea se va face prin Poșta, cu formular pretimbrat primit de la Casa Naționala de Pensii…

- Guvernul a adoptat, joi, un proiect de lege pentru modificarea Legii adoptiilor, care aduce unele simplificari ale procedurilor si prelungeste perioada de valabilitate a atestatului de persoana sau familie apta sa adopte de la 2 la 5 ani. ”Au fost adoptate modificari la legea adoptiilor. Documentul…