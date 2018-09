Când politica reprezintă totul Nicoleta Dumitrescu „Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?” Aceasta este intrebarea la care vor raspunde pe 6 si 7 octombrie romanii care vor considera ca referendumul pentru familie trebuie sa fie luat in seama musai anul acesta, musai la inceputul lunii viitoare, asa cum vor, in momentul de fata, unii dintre politicieni. Numai ca intrebarea este atat de confuza incat, cu siguranta, nici dupa ce vor iesi din cabina de vot romanii nu vor sti, cu adevarat, care a fost urgenta acestui referendum, care a fost tema acestui referendum, dar mai… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

