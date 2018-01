Stiri pe aceeasi tema

- Cum a venit Cristi Tanase la vizita medicala la FCSB: ”Așa e modelul”. Mijlocasul Cristian Tanase a semnat cu FCSB un contract valabil pana la sfarsitul sezonului , revenind astfel la echipa la care a mai jucat intre 2009 si 2015. ”Dodel” a efectuat marți dimineata vizita medicala la INMS din Bucuresti…

- Pasul Tihuta, una dintre cele mai pitoresti zone din Romania, gazduieste in acest weekend un concurs de atelaje trase de caini. In spatele competitiei se afla un preot romano-catolic, care anul trecut a obtinut titlul de campion mondial la acest sport.

- Cand incepe Postul Paștelui in 2018 – potrivit calendarului creștin ortodox. Anul acesta, Postul Sfintelor Paști incepe in 19 februarie, iar Paștele va fi sarbatorit in 8 aprilie, potrivit calendarului ortodox. In aceasta perioada nu se fac nunți. Potrivit sursei citate, in 18 februarie are loc Lasatul…

- Uniunea Europeana gandește un pachet de masuri care va permite economiilor naționale o flexibilizare. Astfel, statele membre au dreptul de a reduce TVA in anumite sectoare, cu condiția ca media sa ramana de 12%. De la aceasta regula sunt exceptate alcoolul, tigarile, armele și jocurile de noroc.…

- Domeniul Schiabil Sureanu – Partii existente: 8 (A_1; A_2; A_3; C_1; C_3; C_4; S_1; S_2) – Partii funcționale: 6 (A_1; A_2; A_3; C_1; C_3; C_4) – Lungime totala a partiilor existente: 11 km – Instalații de transport pe cablu: 3 (2 teleschiuri, 1 telescaun) – Altitudine maxima: 2.010 m – Tunuri de zapada:…

- CALENDAR ORTODOX 14 ianuarie 2018: Este o zi cu semnificatie aparte pentru crestini. Odovania praznicului Botezului Domnului Sarbatoare religioasa 14 ianuarie. In fiecare an, in luna ianuarie, in ziua a paisprezecea, se pomenesc sfintii ucisi in Muntele Sinai. Acest loc poarta o semnificatie aparte…

- Daca in 2017, credinciosii ortodocsi si cei catolici au sarbatorit in aceeazi zi Pastele, in 2018 vor fi date diferite. In acest an, catolicii vor sarbatori Invierea Domnului la 1 aprilie, iar ortodocsii la 8 aprilie. Calcularea datei la care crestinii sarbatoresc Pastele tine de doua fenomene naturale,…

- Ally Parker trece printr-o drama incredibila, iar femeia a surprins intr-o poza un moment sfașietor la care milioane de oameni au solidarizat cu durerea ei. Citește și: Ce decizie sfașietoare au luat parinții unei adolescente care și-a curmat viața Braylynn, fiica de numai cinci ani a lui Ally Parker…

- Românii au început anul 2018 cu doua zile libere, 1 și 2 ianuarie, însa luna ianuarie mai are o sarbatoare legala.Astfel, urmatoarea zi libera pentru români va fi în 24 ianuarie, cu ocazia sarbatoririi Zilei Principatelor Române.Urmatoarea…

- Anul trecut, Pastele ortodox si cel catolic au fost sarbatorite la aceeasi data. In 2018, va fi o distanta de o saptamana intre cele doua sarbatori. Astfel, Pastele catolic va pica pe 1 aprilie, iar Pastele ortodox pe 8 aprilie. Calcularea datei Sarbatorilor Pascale tine de doua fenomene naturale, unul…

- In 2017, Pastele ortodox si cel catolic au fost sarbatorite la aceeasi data, insa anul acesta, va fi o distanta de o saptamana intre cele doua sarbatori. Pastele catolic va pica pe 1 aprilie, iar Pastele ortodox pe 8 aprilie. Calcularea datei la care crestinii sarbatoresc Pastele…

- Odovania praznicului Botezului Domnului are loc pe 14 ianuarie, deci preotii spun ca este pacat sa spalam pana duminica. Perioada de dupa sarbatoare are rolul de a pastra interesul pentru cele ce au fost praznuite și de a ne ajuta sa vedem insemnatatea sarbatorii dainuind in viața noastra.…

- Atunci cand vorbim de apa, prin minte ne trece cuvantul hipovolemie. Este o boala legata de volumul redus de fluide corporale (sange și limfa). Oamenii bolnavi, aflați in imobilitate sau ținuți la pat, sufera adeseori de hipovolemie caci nu beau suficienta apa. Majoritatea barbaților impotenți sunt…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a astazi, 6 ianuarie 2017, la schi in Munții Șureanu, o zona din judetului nostru denumita, pe buna dreptate, ”Elvetia Romaniei”, unde se afla domeniul situat la cea mai mare altitudine din tara. Șeful statului a fost fotografiat, sambata, in timp ce aștepta…

- 1 Ianuarie – Anul Nou si Sfantul Vasile Integrandu-se in perioada sarbatorilor de iarna, inceputa la Craciun, obiceiurile si superstitiile acestei zile, care au drept scop colindatul, revin la preocuparile vietii taranului: muncile agricole, fertilitatea campului, viitoarele roade bogate.…

- Acest videoclip ne prezinta o serie de scene tulburatoare. O persoana care trebuia sa aiba grija de mai multi copii cat timp parintii erau plecati de acasa a ajuns sa-i maltrateze intr-un mod in care nimeni nu s-ar fi asteptat.

- Horoscop In noaptea de 1 spre 2 ianuarie 2018, Luna plina se afla la perigeu, adica in cea mai apropiata distanța de Pamant. Dipolul Pamant-Luna are o mișcare ciudata, nu a putut fi prevazuta foarte exact nici macar cu cele mai performate computere. Distanța la perigeu nu este aceiași, variaza. In cazul…

- Ansamblul monumental de la Hilișeu Crișan este format din biserica ortodoxa, din lemn, construita in anul 1802 de boierul Vasile Curt, dar și din clopotnița și zidul exterior, din piatra, ridicate in 1932 in stil catolic, scrie botosaneanul.ro. Citeste si ZILE LIBERE 2018. Cand pica Pastele,…

- Primele zile de stat acasa sunt chiar cele de Anul Nou, adica pe 1 si 2 ianuarie. Tot in ianuarie, romanii sarbatoresc Ziua Principatelor Romane. 24 ianuarie va pica intr o zi de marti, motiv pentru o noua minivacanta, daca angajatul isi poate lua liber si luni. In 2018, Pastele catolic si cel ortodox…

- In 2018, vom avea parte de 13 zile libere legale, iar din fericire, multe dintre acestea cad in cursul saptamanii. Primele zile libere din 2018 sunt chiar cele de Anul Nou, adica pe 1 si 2 ianuarie. Tot in ianuarie, romanii sarbatoresc Ziua Principatelor Romane. 24 ianuarie va pica anul viitor intr-o…

- In 2018, vom avea parte de 13 zile libere legale, iar din fericire, multe dintre acestea cad in cursul saptamanii. Primele zile libere din 2018 sunt chiar cele de Anul Nou, adica pe 1 si 2 ianuarie. Tot in ianuarie, romanii sarbatoresc Ziua Principatelor Romane. 24 ianuarie va pica anul viitor intr-o…

- Soborul Maicii Domnului este ziua in care adunarea cereasca se unesste cu adunarea pamanteasca in jurul Maicii Domnului pentru a cinsti sfintenia Sa: "Prin cine s-a facut mantuirea neamului omenesc? Prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dar prin cine a lucrat Dumnezeu si care au fost vasele alese de…

- CV-ul deputatului PSD Eugen Nicolicea a devenit o tema de dezbatere dupa ce acesta a refuzat sa precizeze ce facultate de Drept a urmat. Intrebarea a aparut in contextul in care Eugen Nicolicea este deputat jurist, membru in comisia speciala pentru legile justitiei si autor de amendamente la viitoarele…

- CHIȘINAU, 19 dec — Sputnik, C.S. În fiecare an, pe data de 19 decembrie, creștinii ortodocși îl praznuiesc pe Sfântul Ierarh Nicolae Facatorul de Minuni, unul dintre cei mai populari sfinți ai creștinatații. El a fost episcop la începutul secolului al…

- Regula, care se va aplica intai pe pistele statiunii Erciyes, apoi se va generaliza in Turcia, reprezinta o premiera mondiala, a declarat Murat Cahit Cingi, director general al societatii Mont Erciyes. Aceasta masura intervine in cadrul master planului de a face din statiunea Erciyes , cu numeroasele…

- Traficul rutier este ingreunat, simbata, pe DN 6 Bucuresti - Alexandria, catre Teleorman, unde s-a format o coloana de masini pe o distanta de aproximativ trei kilometri, din cauza numarului mare de masini.

- Pana acum, aveam reglementate detaliile in care se pot retrage banii doar pentru doua categorii de persoane, insa un act normativ recent al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) va introduce, din 2018, regulile de retragere a banilor pentru inca o categorie de persoane: cei ce se pensioneaza…

- Vești bune pentru toți angajați din Romania la inceput de ani! In anul 2018 romanii vor avea 14 zile libere, stabilite pentru sarbatori publice si religioase. Iar prima minivacanța din 2018 va avea loc chiar la sfarșitul lunii ianuarie. Primele zile libere din 2018 sunt cele de Anul Nou, adica pe 1…

- Impact apocaliptic evitat in ultimul moment! Mai exact, o stanca spațiala mare -2017 VL2 - a trecut pe planeta pe data de 9 noiembrie, la o distanța uluitoare de doar 73.000 de mile, distanța considerata foarte mica in termeni spațiali. Va intrebați care ar fi fost impactul? Ei bine, unul devastator!…

- Primele zile libere din 2018 sunt chiar cele de Anul Nou, adica pe 1 si 2 ianuarie. Tot in ianuarie, romanii sarbatoresc Ziua Principatelor Romane. 24 ianuarie va pica anul viitor intr-o zi de marti, motiv pentru o noua minivacanta, daca angajatul isi poate lua liber si luni. Anul viitor, Pastele catolic…

- Sfantul Ierarh Nicolae s-a nascut in localitatea Patara din Asia Mica, in cea de-a doua jumatate a secolului al III-lea. La primul sinod ecumenic tinut la Niceea, in anul 325, acesta a fost recunoscut drept un mare aparator al ortodoxiei. Sinodul a condamnat erezia lui Arie, conform careia Iisus…

- Un seism cu magnitudinea ML 3.4 a fost inregistrat, in aceasta noapte, la ora 03.49, in Vrancea, la 86 de kilometri adancime. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul, cu intensitatea epicentrala II, a fost localizat la coordonatele 45.78 N ; 26.73 E, la 158 km N de Bucuresti, 36…

- Prințul Harry și Meghan Markle, au stabilit sa se casatoreasca anul viitor, in primavara, mai exact in luna mai, la fix șase luni de la anunțarea logodnei lor. De ce in luna mai? Pentru ca fratele lui, Prințul William, și cumnata Kate Middleton așteapta venirea pe lume a celui de-al treilea copil al…

- Daca te gandești sa-ți planifici vacanța pentru anul 2018, iți prezentam care sunt zilele libere decretate prin lege și, totodata, in ce zi a saptamanii cad acestea. Din pacate, fața de anul 2017, cand majoritatea liberelor de la stat s-au legat in mod placut cu weekendul, anul 2018 nu va fi la fel…

- Alexandru Arșinel și colegii sai nu au putut renunța la turneul din Spania, programat cu mult timp inaintea decesului Stelei Popescu și al Cristinei Stamate. Viața de artist nu-i deloc ușoara. Alexandru Arșinel, indurerat dupa pierderea Stelei Popescu, prietena sa de-o viața, și partenera lui de scena,…

- Deputatul PNL de Timiș susține ca toți parlamentarii PSD au votat amendamentul propus de Lia Olguța Vasilescu și ca angajații romani care nu vor purta dupa ei o copie a contractului de munca vor putea fi amendați cu cate 10.000 de lei. Amendamentul ar fi trecut deja in Comisia de munca și…

- Sanatatea zambetului tau este o necesitate! Cele mai multe afectiuni orale pot fi prevenite, ceea ce poate reduce durerea, suferinta si cheltuielile pentru ingrijirile de sanatate. Cu ce incepem? Cu un zambet frumos si sanatos. Un zambet aduce fericire in relatiile sociale, atat in familie cat si in…

- Pentru toți creștinii, postul presupune reținerea totala sau partiala de la anumite alimente si bauturi, pe un timp mai lung sau mai scurt, in scop religios-moral. Aceasta abținere de la mancaruri si bauturi trebuie sa fie insotita de retinerea de la ganduri, cuvinte si fapte rele, ceea ce inseamna…

- Regula conform careia domnii trebuie sa intre primii in restaurant dateaza inca din preajma Revolutiei Franceze.Din cauza transformarii hanurilor si restaurantelor in locuri de intalnire pentru raufacatori sau revolutionari exaltati, domnii se simteau obligati sa intre

- Tesla a prezentat oficial camionul electric, noul produs al companiei lui Elon Musk avand specificatii impresionante. Tesla Semi Truck promite o acceleratie demna de autoturisme, dar si o distanta mare ce poate fi acoperita fara reincarcarea bateriilor. Musk sustine ca noul camion…

- Pentru toți creștinii, postul presupune reținerea totala sau partiala de la anumite alimente si bauturi, pe un timp mai lung sau mai scurt, in scop religios-moral. Aceasta abținere de la mancaruri si bauturi trebuie sa fie insotita de retinerea de la ganduri, cuvinte si fapte rele, ceea ce inseamna…

- Directorul onorific al Institutului National pentru Fizica Pamantului, Gheorghe Marmureanu, a participat luni, 13 noiembrie, la un simpozion stiintific organizat de Societatea Romana de Geografie, Filiala Vrancea. Seismologul a vorbit cu aceasta ocazie despre viitorul mare cutremur prognozat in Romania.

- Sfantul Ioan Gura de Aur, arhiepiscop, teolog si predicator in secolele IV-V, in Siria si Constantinopol, este sarbatorit de creștini in data de 13 noiembrie. Ioan Gura de Aur este cunoscut pentru lupta impotriva antisemitismului, denuntarea abuzurilor de autoritate din Biserica si din Imperiul Roman…

- "Aveam 90 kg, acuma am pe cantar 68. M-am imbracat intr-o rochie si sotul mi-a reprosat urat. Si atunci mi-am dat seama ca omul de langa mine nu ma mai iubeste deloc si n-are rost sa mai stau. Am slabit, am divortat", a povestit Lidia Fecioru. A tinut regim disociat, si a inlaturat din meniul…

- Anul viitor vor fi 14 zile declarate libere prin lege, dintre care doar trei vor pica in weekend. Astfel, romanii se vor bucura in 2018 de 11 zile libere. Anul 2018 incepe cu un weekend prelungit, deoarece zilele de 1 ianuarie (luni) și 2 ianuarie (marți) sunt zile libere. Urmatoarea zi libera este…

- Sfantul Andrei va fi intr-o zi de joi, iar 1 Decembrie – vineri. Ambele sunt sarbatori legale si, prin urmare, zile nelucratoare. Multi salariati vor mai avea parte de o prima minivacanta. Vom avea o alta minivacanta de Craciun, adica patru zile. Acest lucru este posibil pentru ca 25 decembrie 2017…

- Aplicația propune un nou mod de explorare a mai multor orașe din România și Ungaria, iar în curând și din restul Europei. Utilizatorii pot descoperi astfel lucruri pe care un turist nu are oportunitatea sa le observe de obicei, de la viața și micile afaceri locale, pâna la…

- Noua versiune a WhatsApp permite ștergerea mesajelor deja trimise, se arata pe pagina companiei. In schimb exista și limitari, mai spun cei de la WhatsApp. Ultima versiune a aplicației WhatsApp, care se mandrește cu peste un miliard de utilizatori zilnici, permite ștergerea mesajelor trimise. Opțiunea…