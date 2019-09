Stiri pe aceeasi tema

- Apel la voluntariat extins:Fii alaturi de ei in noul an școlar! Programul educațional Ajunem MARI anunța extinderea apelului la voluntariat pentru susținereacopiilor și tinerilor din centrele de plasament pe parcursul anului școlar 2019-2020. In 20 din cele 24de județe in care…

- Cursurile noului an scolar 2019 2020 vor incepe in data de 9 septembrie, asa cum era prevazut, a decis ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz. Premierul Viorica Dancila ii ceruse, la sfarsitul lunii iulie, fostului ministru al Educatiei, Ecaterina Andronescu, sa analizeze posibilitatea inceperii…

- N.D. Sub genericul “Vacanta la Muzeu”, Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova continua, si in aceasta luna, seria cursurilor tematice. Astfel, in perioada 19-23 august, copiii sunt asteptati la Muzeul Petrolului din Ploiesti pentru a participa la cursul “Un strop de istorie la Muzeul aurului negru”.…

- Primarul din Berchișești, Violeta Țaran, a declarat ca un grup de copii din aceasta comuna au avut parte de o vacanța la malul Marii Negre. „In aceasta perioada a vacantei de vara, un grup de copii din comuna Berchisesti s-a bucurat de o saptamana superba la malul Marii Negre, in cadrul unui protocol…

- Structura noului an școlar a fost definitivata! Elevii incep școala pe 9 septembrie, nu pe 16, așa cum ceruse premierul Viorica Dancila fostului ministru al Educației, Ecaterina Andronescu. In conformitate cu ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191/2019 privind structura…

- Targuiala pe inceperea anului scolar 2019-2020 cu o saptamana mai in sus ori mai in jos minimalizeaza o discutie necesara privind structura procesului educational institutionalizat in ansamblu. De asemenea, prin specularea contextului ca si cum ar fi aparut un antagonism intre interesul educatiei si…

- Elevii din toate ciclurile de invațamant au intrat in vacanța de vara. Urmatorul an școlar va incepe in 9 septembrie, potrivit calendarului... The post Elevii au intrat in vacanța de vara. Cand se intorc la cursuri, in anul școlar 2019-2020 appeared first on Renasterea banateana .

- Elevii din toate ciclurile de invațamant intra in vacanța de vara incepand de vineri. Aceștia revin la cursuri in data de 9 septembrie. Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar s-a incheiat in data de 31 mai, iar pentru clasa a VIII-a, in data de 7 iunie. Elevii tuturor claselor…