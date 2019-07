Cand nu ma simt bine, ma duc la doctor

Stiri pe aceeasi tema

- O fetita care are mai putin de un an e condamnata sa stea de cand s-a nascut in spital. Nu s-a jucat niciodata cu alti copii si a iesit doar o data, pentru cateva minute, afara. Are o afecțiune rara - mai exista doar 18 cazuri in toata lumea.

- Directorul medical al Unitatii de Primiri Urgente Cluj, Adela Golea, a primit o condamnare de un an si noua luni de inchisoare cu suspendare, din partea unei instante a Judecatoriei Cluj. Golea a fost acuzata de abuz in serviciu pentru ca le-ar fi cerut angajatilor sa se ocupe in primul rand de pacientii…

- Vești triste din Franța! Starea Ronei Hartner s-a agravat, iar artista și-a anunțat cu durere in suflet fanii ca nu va putea fi prezenta la concertul pe care urma sa-l susțina pe 25 mai la Sala Palatului.

- Incident la o inmormantare in Ghana. Cei care transportau sicriul s-au impiedicat in timpul unui dans și au scapat coșciugul pe jos. Ceremonie funerara cu poeripeții in Ghana. Potrivit tradiției locale, la ceremonie, cei care transporta sicriul obișnuiesc sa danseze in timp ce poarta coșciugul. Astfel,…

- Imparatul Akihito al Japoniei a abdicat marti, dupa 30 de ani si cinci luni pe tronul țarii, iar locul sau a fost luat de fiul sau cel mare, printul mostenitor Naruhito. Ceremonia de abdicare a imparatului...

- Comisia de Etica a Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza” a publicat joi argumentele pentru care nu a propus retragerea titlului de doctor in cazul șefului Directiei Generale Anticoruptie (DGA), Catalin Ionita, și spune ca procentul de similitudine constatat este ...

- sub sloganul „Not so politically correct” Cea de-a opta ediție a Festivalului Internațional de Film Cinepolitica va incepe joi, 18 aprilie, cu proiecția celui mai nou film regizat de Yury Bykov, “Fabrica” / “The Factory”. Evenimentul va avea loc incepand cu ora 20.30, la Cinema Elvire Popesco din București.…