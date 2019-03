Stiri pe aceeasi tema

- Au divorțat de opt ani, dar razboiul dintre Pepe și Oana Zavoranu nu s-a incheiat. Vedeta l-a dat in judecata pe fostul ei soț. In anul 2018, Oana Zavoranu l-a acuzat pe fostul sau soț, cantarețul Pepe, ca i-ar fi stricat imaginea, cerandu-i acestuia daune morale de 500.000 de euro. Cei doi se judeca…

- Surpriza de proporții in clasamentul mondial al celor mai poluate orașe. Potrivit datelor oficiale, peste 6,5 milioane de oameni mor in fiecare an din cauza bolilor asociate poluarii, iar 25.000 dintre ei traiesc in Romania.

- Seful Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru, a deschis un proces Inspectiei Judiciare (IJ) si Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in care cere sa-i fie platita diurna pentru zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale in care a stat in Bucuresti si nu s-a deplasat in Giurgiu, localitatea…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader încaseaza o lovitura de la Instanta Suprema. Procesul privind revocarea lui Augustin Lazar din functia de procuror-general se va judeca la Curtea de Apel Alba Iulia, nu la instanta din Bucuresti, asa cum a cerut ministrul Justitiei, au

- "Astazi, politisti din cadrul Directiei de Politie Transporturi a Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au efectuat o perchezitie la sediul unei regii autonome, din municipiul Bucuresti. Activitatea s-a desfasurat…

- Isabelle Gullden (29 de ani) a plecat anul trecut de la CSM București, dupa 3 ani plini de succese in Romania, unde a caștigat Liga Campionilor, 3 titluri și 3 Supercupe. Internaționala din Suedia evolueaza acum la Brest Bretagne și a ținut sa faca un anunț pe rețelele de socializare. ...