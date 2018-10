Când montăm roțile de iarnă? Iată ce spune legea Anvelopele de iarna pot face diferența dintre viața și moarte. Și sunt și obligatorii prin lege in Romania atunci cand condițiile meteo o dicteaza. Acestea fiind spuse, sigur ca intrebați daca este momentul sa montați roțile de iarna. Am decis sa facem inca de pe acum, din toamna, un mic ghid care sa va ajute sa luați decizia corecta in ceea ce privește roțile de iarna. Vom discuta atat despre momentul optim pentru montaj, ce alegeți și cat costa. Iata care sunt lucrurile esențiale pe care trebuie sa le știi la capitolul anvelope de iarna. In primul rand trebuie sa știi ca anvelopele de iarna… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

