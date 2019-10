Stiri pe aceeasi tema

- Chefi la cuțite. Ediția 7, 30 septembrie 2019. Andrei Ghirocean 28 de ani, este bucatar și vine din Timisoara! Povestea lui de viața pare un scenariu de film cu mafioți. S-a lasat prada unor dependențe care i-au creat numai probleme. Bucataria l-a adus pe drumul cel bum.

- „Din iulie anul trecut, bucataria care pregatește mancarea tuturor pacienților e in regie proprie”, a afirmat mabagerul Spitalului Județean Satu Mare, Adrian Marc. Anterior, timp de aproximativ 13 ani, hrana era asigurata de o firma privata (care a mai și pus tot felul de „bețe in roate” inițiativei…

- Mancarea de carne cu pasat este gustoasa si satioasa si va va aminti de gustul copilariei, de savoarea preparatelor pe care le gatea bunica. Reteta ne este oferita de catre gastronomul salajean Mircea Groza.

- Cea de a sasea editie a Festivalului Minoritatilor Nationale va avea loc la Timisoara pe data de 22 septembrie. Actiunea reuneste artisti ce reprezinta etniile din Timisoara, valorificand atat folclorul, cat si forme variate de manifestare artistica. Nu vor lipsi preparatele traditionale ale fiecarei…

- Cosmin Tudoran, component al uneia dintre cele mai trasnite trupe post-decembriste, Ca$$a Loco, a trecut, de la inceputul anilor 2000, cand era in topurile muzicale, printr-o reconversie profesionala surprinzatoare. Azi, la 40 de ani, este expert in vinuri și mai așteapta doar diploma de oenolog ca…

- RESTAURANT L’OSTERIETTA, LOCAL CU TRADITIE IN BUCATARIA CU SPECIFIC ITALIAN, DE PESTE 15 ANI PE PIATA DIN TIMISOARA, CAUTA COLABORATORI SERIOSI, PE TERMEN LUNG, NU SEZONIER: BUCATAR PRINCIPAL (LINIA CARNE/PESTE) COMMIS (AJUTOR BUCATAR, BUCATARIA CALDA) BUCATAR-PATISER…

- Festivalul va avea loc duminica, 1 septembrie, incepand cu ora 10, in Parcul Botanic din Timișoara. Iata cateva parți din program, care va aparea in curand detaliat: – Maia Morgenstern și orchestra Teatrului Evreiesc de Stat; – Trupele de dansuri israeliene Hora &…

- Turcii vin din nou la Timisoara, acum pentru a organiza un festival in cadrul caruia va fi prezentata cultura acestei tari, dar si mult apreciata bucatarie turceasca. Evenimentele sunt programate, in Parcul Rozelor din Timișoara, in perioada 26-28 iulie, intre orele 11.00 – 22.00. Organizatorii Festivalului…