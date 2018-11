Stiri pe aceeasi tema

- Luni, în Catalonia au avut loc proteste în masa în legatura cu prima aniversare a referendumului nelegal privind independența regiunii. Seara în Barcelona radicalii au rupt cordoanele de polițiști lânga cladirea parlamentului regional. În afara de aceasta,…

- Luni, în Catalonia au avut loc proteste în masa în legatura cu prima aniversare a referendumului nelegal privind independența regiunii. Seara în Barcelona radicalii au rupt cordoanele de polițiști lânga cladirea parlamentului regional. În afara de aceasta,…

- Violente in Catalonia, la un an de la referendumul ilegal organizat pentru obtinerea independentei fata de Spania. Scutierii au intervenit in forta pentru a calma situatia la Barcelona. Manifestatii au fost si in alte orase din regiune.

- Un barbat inarmat cu un cutit a fost ucis luni in timp ce ataca agenti la un comisariat la Cornella de Llobregat, un oras situat in apropiere de Barcelona, in nord-estul Spaniei, a anuntat politia, relateaza AFP. ”Un barbat inarmat cu o arma alba a intrat in aceasta (luni) dimineata in comisariatul…

- Politia spaniola a anuntat luni ca a impuscat un barbat inarmat cu un cutit in timp ce acesta incerca sa atace agenti intr-un comisariat din Catalonia, in nord-estul Spaniei, relateaza Reuters si AFP. Politia regionala a anuntat pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia de politie din…

- Politia spaniola a anuntat luni ca a impuscat un barbat inarmat cu un cutit in timp ce acesta incerca sa atace agenti intr-un comisariat din Catalonia, in nord-estul Spaniei. Politia regionala a anuntat pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia de politie din orasul Cornella, in apropiere…

- Un banner cu un mesaj impotriva regelui Spaniei, Felipe al VI-lea, a fost instalat la Barcelona de separatisti pe un imobil din centrul orasului unde urmeaza sa fie comemorata vineri, in prezenta suveranului, implinirea unui an de la atentatele din Catalonia, informeaza AFP.

- Barcelona l-a cedat pe Yerry Mina (23 de ani) la Everton in schimbul sumei de 32 de milioane de euro, anunța Sport.es. Intre Everton și Barcelona pare a se fi dezvoltat o relație speciala. Dupa ce "caramelele" l-au adus din Catalonia pe Lucas Digne (25 de ani), in schimbul sumei de 20 de milioane de…