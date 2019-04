Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov va invita marți, 16 aprilie 2019, ora 18.00, la vernisajul expoziției „CAND JUCARIILE DEVIN… HOBBY”, la secția de literatura Casa Ṣtefan Baciu din strada Gh. Baiulescu nr. 9. „Cele peste 200 de machete masini fac parte din colecția particulara Ede Pattantyus”, a precizat…

- Pasionatii de vinuri se vor putea bucura la acest sfarsit de saptamana de a patra editie a festivalului „Vin la munte”. 40 de crame isi vor prezenta publicului cele mai bune vinuri, in numar de peste 350 din Romania, dar si din tari precum Georgia, Armenia sau Grecia. „Cel mai frumos…

- Despre zbor pot afla mai multe copiii de toate varstele, daca vor trece pragul Muzeului Pedagogic (Șoseaua Cristianului nr 1-3), din Brasov. „Zborul” este cea mai noua expozitie, in care cei mici vor descoperi istoria aviatiei si vor invata despre principiile fizice ale zborului. Expozitia…

- Vineri, 8 martie 2019, trupa Holograf va sustine un concert extraordinar la Brasov. Cu melodii care au traversat generatii, „Sa nu-mi iei niciodata dragostea”, „Ochii tai”, „Vine o zi” sau „Ti-am dat un inel”, Dan Bittman, Edi Petrosel, Mugurel Vrabete, Tino Furtuna si Romeo Dediu vin…

- Program de vacanta, la Casa Muresenilor. Conducerea muzeului roaga parintii sa nu aduca micutii raciti! Muzeul „Casa Muresenilor” Brasov organizeaza in vacanta intersemestriala, in 5 si 6 februarie 2019, un program de vacanta interactiv dedicat copiilor cu varste cuprinse intre 6 si 14…

- Un eveniment ce nu trebuie ignorat, imaginea inseamna memorie iar memoria persista in societate in foarte multe forme! Va invitam sa luați parte la acest eveniment, un eveniment in care imaginea este poveste iar povestea este istorie, toata istoria ramane a noastra! Se spune ca o poza valoreaza cat…

- Muzeul „Casa Mureșenilor” din Brașov, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, organizeaza in data de 23 ianuarie, de la ora 13.00, festivitatea de premiere a concursului de teatru istoric dedicat Unirii Principatelor Romane – 24 ianuarie1859. In cadrul celei de-a XIX-a editii,…

- Intre 29 ianuarie și 12 aprilie, in Galeria Pod a Muzeului de Istorie din Suceava va putea fi vizionata o expoziție de jucarii. Vor fi expuse peste 500 de jucarii din colecția Asociației Muzeul Jucariilor din București. Jucariile cuprind perioada 1930-1980, iar vernisajul va avea loc marți, 29 ianuarie,…