Cand joaca Simona Halep impotriva Carolinei Dolehide la Indian Wells

- Simona Halep, locul 1 WTA, joaca excelent la Indian Wells, fiind calificata in turul III. Halep va juca in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 01:00, contra Carolinei Dolehide. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport. Simona Halep este intr-o forma excelenta. ...

- Sorana Cirstea, locul 35 WTA, a fost invinsa, duminica, de americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, cu scorul de 6-3, 6-4, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Sorana Cirstea a inceput "timid" jocul cu Venus Williams, cu…

- Indian Wells (California) reprezinta unul dintre cele mai apreciate locuri ale continentului nord-american; aici pot fi imbinate pasiunile pentru tenis de camp, schi, plaja și golf, cata vreme iți poți da intalnire cu 350 de zile insorite pe an (temperatura medie anuala este de 23 de grade Celsius).…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in turul III al turneului dupa ce a trecut de cehoaica Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, scor 6-4, 6-4, dupa o ora și 15 minute de joc (Detalii aici). In turul urmator va juca impotriva Carolinei Dolehide, 19 ani, locul 165 WTA. Dupa meci, Simona a vorbit despre…

- Caroline Dolehide va fi adversara Simonei Halep in runda a treia a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a invins-o surprinzator, vineri, pe Dominika Cibulkova (Slovacia), cap de serie numarul 30, cu 5-7, 6-3, 6-4.

- Simona Halep a castigat prima partida disputata la Indian Wells. Dupa ce au promovat toata ziua confruntarea dintre Halep si Pliskova, cei de la Digi Sport nu le-au putut oferi telespectatorilor un meci integral.

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-4, 6-4, pe sportiva ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, calificandu-se in turul al treilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Acesta a fost primul meci al jucatoarei romane la Indian Wells, ea fiind direct…

- Irina Begu, invinsa in turul II de la Indian Wells. A contat doar in primul set. Iriona Begu s-a oprit in turul II al turneului de la Indian Wells, dupa ce a fost invinsa, scor 6-7, 1-6, de cehoaica Karolina Pliskova. Irina Begu a contat doar in primul set, deci la tie-break, apoi, in setul 2, Pliskova…

- Simona Halep, dupa calificarea la Indian Wells: ”A fost o zi frumoasa pentru mine!”. Simona Halep s-a calificat in turul III al turneului de tenis de la Indian Wells, dupa ce a dispus, scor 6-4, 6-4, de Krystina Pliskova. A fost un meci in care Simo s-a intrebuințat destul de serios pentru a trece de…

- LIVESCORE Irina Begu – Karolina Pliskova, in turul II la Indian Wells. Meciul se joaca in noaptea de vineri spre sambata, de la 1.30. Cehoaica are 25 de ani și e locul 5 WTA. Irina Begu (26 de ani, 36 WTA) s-a calificat, joi dimineața, in turul al doilea al turneului de la Indian Wells, dupa ce a trecut,…

- Irina Begu (36 WTA) s-a calificat, miercuri noapte, in turul doi al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, impunandu-se intr-o ora si 45 de minute in fata Alexandrei Krunic (47 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-1. Irina Begu va joaca la dublu cu Simona Halep, in aceasta seara.

- Simona Halep (1 WTA) si-a aflat prima adversara de la turneul american de la Indian Wells, de categorie Premier Mandatory. Sportiva din Constanta, care intra direct in turul doi al competitiei, o va infrunta pentru un loc in urmatorul tur pe cehoaica Kristina Pliskova (25 de ani, 77 WTA).

- Simona Halep, locul 1 WTA, va sta in mansa I si va evolua cu sportiva ceha Krystina Pliskova, locul 77 WTA sau cu o jucatoare din calificari, in turul al doilea al turneului de la Indian Wells, primul de categorie Premier Mandatory al anului. Toate celelalte trei romance de pe tabloul principal vor…

- Gest fabulos al Simonei Halep. Liderul mondial a luat o decizie de ultima, urmand sa participe la un eveniment special chiar inaintea turneului de la Indian Wells. Numarul unu mondial va fi pe terenul de tenis pentru a strange fonduri pentru lupta impotriva autismului.Citeste si: Momente fabuloase…

- Dupa ce a fost nevoita sa se retraga inainte de semifinale de la Doha, din cauza unei accidentari, Simona Halep revine pe teren saptamana viitoare, la Indian Wells, turneu transmis IN DIRECT pe Digi Sport si pe care campioana noastra l-a castigat in 2015. La editia din acest an, Halep merge…

- Simona Halep a jucat tenis de masa cu Darren Cahill la sediul noul sponsor. Simona și antrenorul australian s-au reunit in SUA dupa aventura australiana incheiata cu acea finala contra Carolinei Wozniacki. Inainte de a incepe antrenamentele pentru Indian Wells, cei doi au facut o vizita de lucru la…

- Simona Halep a cedat dupa un start de 2018 care a epuizat-o din punct de vedere fizic. Romanca a luat o pauza inainte de revenirea pe teren la Indian Wells (5-18 martie).Simona Halep e o jucatoare formidabila, dar fragila. De cand a ajuns in elita tenisului feminin, constanteanca a fost nevoita,…

- Liderul mondial a ratat calificarea in finala turneului de la Doha, Caroline Wozniacki fiind invinsa de Petra Kvitova. Partida a fost una cu de toate: rasturnari de situatie, lovituri superbe, risipa mare de energie, toate cuprinse in doua ore si 35 de minute de joc. Dupa ce a pierdut primul set cu…

- LIVE SIMONA HALEP EKATERINA MAKAROVA ONLINE STREAM VIDEO DIGI SPORT. Simona Halep si Ekaterina Makarova s-au mai intalnit de cinci ori, romanca impunandu-se de trei ori. SIMONA HALEP are 3-2 in duelurile directe cu EKATERINA MAKAROVA, in fata careia a pierdut categoric in sferturile Australian Open…

- Monica Niculescu, locul 99 WTA si favorita 8 in calificari, a acces, duminica, pe tabloul principal la turneul Qatar Open și o va intalni in primul tur pe Maria Sharapova. La aceasta competitie mai participa la simplu Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu. Turneul va fi transmis…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru prima data in finala Australian Open, a treia oara la un grand slam, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-3, 4-6, 9-7, pe sportiva germana Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21. Halep a salavat doua mingi de meci, inainte a de…

- Simona Halep s-a calificat in finala Australian Open, acolo unde o va intalni pe Caroline Wozniacki (numarul 2 WTA), intr-un meci cu dubla semnificație: trofeul unui turneu de mare slam și locul I in ierarhia WTA. FENOMENAL! Simona Halep e IN FINALA: Liderul mondial a invins-o pe Angelique…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) o va infrunta pe Lauren Davis (24 de ani, 76 WTA) in turul III la Australian Open 2018 . Meciul va avea loc sambata și va fi transmis in direct de Eurosport. Simona Halep s-a calificat in turul III dupa o victorie in doua seturi cu Eugenie Bouchard . Lauren Davis a ajuns…

- Siomona Halep e mandra de prestatia ei, mai ales ca a fost obtinuta in conditiile in care inca resimte dureri dupa accidentarea suferita la glezna in primul tur. "Am jucat foarte bine astazi, chiar daca nu e simplu sa joci contra ei. Am simtit mingea, am reusit sa deschid terenul si am gasit…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, numarul unu mondial, s a calificat in runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului.Simona Halep a invins o fara probleme sportiva din Canada, Eugenie Bouchard, cu 6 2, 6 2. ...

- Simona Halep a caștigat lejer partida cu Eugenie Bouchard. Romanca a reușit un meci senzațional in turul doi al turneului de la Melbourne, invingand-o pe canadianca in doua seturi identice, scor 6-2, 6-2.

- Simona Halep joaca, joi dimineața, de la ora 10.00 (n.red. ora României), împotriva canadiencei Eugenie Bouchard, în turul secund de la Australian Open.Înaintea partidei, canadianca a precizat ca se bucura de faptul ca joaca împotriva numarului 1 mondial."Ma…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in turul doi al turneului de la Melbourne, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, scor 7-6, 6-1. Partida a durat aproape 2 ore.Simona a inceput greu meciul. Aiava a lovit puternic, decisiv, in timp ce Halep s-a deplasat greu…

- Simona Halep va juca impotriva Arynei Sabalenka (73 WTA) in sferturile de finala ale turneului de la Shenzhen, de la ora 10:00. Meciul va putea fi urmarit in direct pe TV Digi Sport 2 si liveTEXT pe GSP.ro. ...

- In august 2013, Simona Halep o invinge pe deținatoarea titlului de la Wimbledon, Marion Bartoli, scor 3-6, 6-4, 6-1, in turul II la Cincinnati. Imediat dupa finalul meciului, jucatoarea de 28 de ani din Franța face un anunț șoc: ”Partida contra lui Halep a fost ultima din cariera.”

- Simona Halep, liderul mondial din clasamentul WTA, va juca sambata in primul meci de la Hua Hin (Thailanda), de la ora 13:00 impotriva britanicei Johanna Konta (9 WTA). Meciul va putea fi urmarit in direct pe TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Partida dintre Halep și Konta va fi urmata de cea dintre…

- Liderul mondial Simona Halep o va intalni pe jucatoarea britanica Johanna Konta, numarul 9 mondial, pe 23 decembrie, in semifinalele turneului demonstrativ de la Hua Hin, s-a stabilit, miercuri, in urma tragerii la sorti.