Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta este ultima in care candidații la alegerile prezidențiale se pot inregistra la BEC. Prezidențiabilii PNL și USR, Klaus Iohannis și Dan Barna, iși vor depune candidaturile in aceeași zi, respectiv vineri, 20 septembrie. Viorica Dancila se va inregistra oficial in cursa joi, conform…

- Theodor Paleologu a sustinut ca presedintele Iohannis a facut mai multe compromisuri, gandindu-se la alegerile din 2019."Klaus Iohannis, din primul moment la Cotroceni, nu s-a gandit decat la un singur lucru, realegerea in 2019 si de aia a facut compromisuri peste compromisuri, de-aia a…

- Liderul USR si prezidentiabilul Aliantei USR-PLUS Dan Barna a anuntat, marti, ca a reusit sa stranga cele 200.000 de semnaturi necesare inscrierii in cursa electorala. "Am ajuns la 200.000 de semnaturi! Va multumesc tuturor celor care ati semnat pentru a-mi depune candidatura la alegerile prezidentiale”,…

- Sondajul a fost realizat in luna august, cand au fost masurați Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu, Klaus Iohannis, Dan Barna, Theodor Paleologu, Liviu Pleșoianu, Mihail Neamțu. ”Klaus Iohannis avea intre 39 și 42%. Trei candidați aveau scoruri foarte apropiate unele de altele cu diferențe…

- Dan Barna și-a facut deja planul daca nu va intra in turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie. In cazul in care voturile primite nu-i vor permite sa intre in turul al doilea, Dan Barna a anunțat de pe acum ca va vota candidatul PNL, adica pe Klaus Iohannis. Liderul USR a explicat apoi ce…

- Theodor Paleologu, desemnat candidat al PMP la prezidentiale, a declarat joi ca isi doreste o confruntare politica cu fiecare candidat la Presedintie, mai ales cu cei importanti, mentionand insa ca Viorica Dancila si Klaus Iohannis nu vor dori acest lucru pentru ca, ''avand functii importante, se…

- Theodor Paleologu, desemnat candidat PMP la prezidențiale, afirma luni, pe Facebook, ca multiplicitatea candidaturilor și previzila dispersie a voturilor din acest an au o „explicație simpla”. Klaus Iohannis, Viorica Dancila și Dan Barna „nu sunt federatori, nu reușesc și nici nu incearca sa adune…

- Liderul PMP Eugen Tomac anunța ca oficial partidul sau incepe campania, iar Theodor Paleologu este de departe „cel mai stralucit candidat” pentru funcția de Președinte al Romaniei, lansand un atac la adversarii acestuia, și anume Klaus Iohannis, Viorica Dancila, dar și la adresa lui Dan Barna.Activitatea…