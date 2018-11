Stiri pe aceeasi tema

- Al optulea și ultim sezon al serialului TV "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" va fi difuzat pe micile ecrane in aprilie 2019, a anunțat producatorul seriei de succes, postul HBO, potrivit thewrap.com, scrie Mediafax.Informația a fost afișata la finalul unui nou clip de promovare pentru…

- Cel de-al optulea și ultimul sezon al serialului Game of Thrones (n.r. Urzeala Tronurilor) va fi lansat in luna aprilie, 2019, au anunțat producatorii. Reprezentanții HBO au confirmat ca serialul se va intoarce in prima jumatate a anului 2019, insa nu au dezvaluit data exacta.

- Dan Petrescu (50 de ani) se desparte cu o victorie de Guizhou Zhicheng, echipa din China de la care va pleca in zilele urmatoare. In ultima etapa, formatia "Burusucului" a castigat cu 1-0, in timp ce Jiangsu Suning, cu Cosmin Olaroiu (49 de ani) pe banca a facut spectacol.

- HBO a facut publica prima imagine din ultimul sezon al serialului „Game of Thrones“ ce ii infatiseaza pe protagonisti, Daenerys Targaryen si Jon Snow, interpretati de actorii britanici Emilia Clarke si Kit Harington.

- Sambata, 22 Septembrie, ora 19.00, Grupul Skepsis, va prezinta spectacolul Procesul lui Prometeu – un spectacol original, cu caracter simbolic, creat de Viorel Cioflica si inspirat de una din povestirile lui Karel Kapec. Inainte ca toamna sa-si intre in drepturi pe deplin, Grupul Skepsis convoaca Cetatea…

- Scriitorul american George R. R. Martin, autorul cartilor din care se inspira serialul „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, care se va incheia anul viitor dupa difuzarea celui de-al optulea sezon, a declarat ca show-ul ar fi putut avea 13 sezoane.

- Personajul interpretat de Kevin Spacey in serialul de succes "House of Cards", Frank Underwood, a fost omorat de scenaristi in al saselea si ultim sezon al productiei, potrivit unui clip de promovare publicat de compania Netflix, informeaza Reuters.

- HBO și-a prezentat, duminica seara, producțiile pe care le va difuza din toamna, intre care și Game of Thrones. Fanii seriei de succes au fost extaziați cand au urmarit primele secvențe din ultimul sezon al serialului fenomen, difuzate de canalul de televiziune. Cel de-al optulea sezon din Game of Thrones…